Od poniedziałku Biedronka rozdaje gratisy. Wszystkie produkty znanej marki w promocji 2+1
Biedronka rozpoczyna nowy tydzień od promocji, która może zainteresować miłośników słonych przekąsek. Od poniedziałku, 26 października, wszystkie chipsy Lay’s będzie można kupić w ofercie 2+1 gratis. Klienci mogą dowolnie mieszać smaki i rodzaje produktów, a najtańsze opakowanie otrzymają bez dodatkowej opłaty. Promocja potrwa do soboty, 31 października, ale obowiązuje dzienny limit zakupów i konieczność użycia karty Moja Biedronka.
Biedronka rusza z promocją na wszystkie chipsy Lay’s
Od poniedziałku, 26 października 2026 roku, w sklepach Biedronka zaczyna obowiązywać nowa oferta na chipsy marki Lay’s.
Sieć przygotowała promocję 2+1 gratis, która obejmuje wszystkie chipsy tej marki dostępne w ramach akcji.
Mechanizm jest prosty. Wystarczy wybrać trzy opakowania chipsów, a najtańsze z nich będzie bezpłatne.
Co ważne, nie trzeba kupować trzech identycznych produktów. Biedronka pozwala dowolnie mieszać smaki i warianty.
To oznacza, że klienci mogą połączyć klasyczne chipsy Lay’s z produktami z serii Lay’s Max.
Lay’s Max, Fromage i inne smaki. Można mieszać dowolnie
Na grafice promocyjnej Biedronka prezentuje kilka popularnych wariantów chipsów.
Wśród nich znalazły się między innymi Lay’s Fromage, Lay’s Max Strong Chili & Lime oraz Lay’s Max Karbowane Green Onion.
Oferta nie ogranicza się jednak wyłącznie do produktów pokazanych na reklamie.
Zgodnie z informacją sieci promocja obejmuje wszystkie chipsy Lay’s.
Dzięki temu można wybrać trzy różne smaki lub kupić kilka opakowań ulubionego wariantu.
Możliwość mieszania produktów jest szczególnie istotna dla osób, które chcą skorzystać z promocji, ale nie potrzebują trzech identycznych paczek.
Trzecie opakowanie gratis. Ile można zaoszczędzić?
Wysokość oszczędności zależy od cen wybranych chipsów.
Jeżeli klient kupi trzy opakowania kosztujące po 7 zł, bez promocji zapłaciłby 21 zł.
Dzięki ofercie 2+1 gratis rachunek wyniesie 14 zł.
Oszczędność to 7 zł, czyli jedna trzecia wartości zakupów.
Jeśli jednak produkty będą miały różne ceny, gratis otrzymamy najtańszy z nich.
Przykładowo, wybierając chipsy za 9 zł, 8 zł i 6 zł, klient zapłaci 17 zł zamiast 23 zł.
Dlatego największą korzyść procentową można uzyskać przy zakupie produktów o podobnej cenie.
Biedronka wprowadza limit. Maksymalnie dwa gratisy dziennie
Promocja została objęta dziennym limitem zakupów.
Zgodnie z informacją zamieszczoną na grafice reklamowej wynosi on sześć opakowań chipsów na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że klient może otrzymać maksymalnie dwa opakowania gratis dziennie.
Przy zakupie sześciu produktów objętych promocją dwa najtańsze, rozliczane zgodnie z zasadami akcji, będą bezpłatne.
Jeżeli wszystkie sześć opakowań kosztuje tyle samo, klient zapłaci za cztery.
Warto pamiętać, że limit jest przypisany do karty lojalnościowej, a nie do pojedynczej wizyty w sklepie.
Bez karty Moja Biedronka promocja nie zadziała
Oferta 2+1 gratis jest przeznaczona dla klientów korzystających z programu lojalnościowego Moja Biedronka.
Aby otrzymać darmowe opakowanie chipsów, należy podczas zakupów użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji sieci.
Bez identyfikacji w programie promocyjny rabat nie będzie przysługiwał.
Dlatego przed podejściem do kasy warto przygotować kartę albo aplikację w telefonie.
Do kiedy obowiązuje promocja na chipsy Lay’s?
Oferta rozpoczyna się w poniedziałek, 26 października, i potrwa do soboty, 31 października 2026 roku.
Klienci mają więc sześć dni na skorzystanie z promocji.
Najważniejsze zasady:
- Termin: 26–31 października 2026 roku.
- Produkty: wszystkie chipsy Lay’s objęte ofertą.
- Promocja: 2+1 gratis.
- Gratis: najtańsze z trzech opakowań.
- Mieszanie smaków: dozwolone.
- Warunek: karta lub aplikacja Moja Biedronka.
- Limit: sześć opakowań dziennie, maksymalnie dwa gratisy na kartę.
Oferta może zainteresować osoby planujące spotkania rodzinne, wieczór filmowy lub zakupy przekąsek na najbliższe dni.
Najważniejszy warunek to zakup trzech opakowań i użycie karty Moja Biedronka. Dopiero wtedy najtańsze chipsy będą gratis.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.