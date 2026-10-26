Od poniedziałku Lidl mocno obniża ceny. Mięso nawet 50 proc. taniej, a popularny ser za połowę ceny
Od poniedziałku, 26 października, w sklepach Lidl ruszają promocje na produkty, które często trafiają do koszyków polskich rodzin. Sieć przecenia między innymi mięso wieprzowe, kurczaki, perliczki oraz ser gouda. Obniżki sięgają nawet 50 procent, a niektóre produkty będzie można kupić za mniej niż 5 zł za kilogram. Trzeba jednak zwrócić uwagę na terminy obowiązywania ofert, limity zakupowe oraz konieczność aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Lidl rusza z promocjami od poniedziałku. Mięso za 4,99 zł za kilogram
Jedną z najmocniejszych ofert nowego tygodnia jest promocja na polski kurczak – ćwiartki XXL marki Rzeźnik.
Od poniedziałku, 26 października, do środy, 28 października, produkt będzie kosztował zaledwie 4,99 zł za kilogram.
Cena regularna wskazana w gazetce wynosi 8,99 zł za kilogram, co oznacza obniżkę o 44 procent.
To propozycja dla osób planujących rodzinne obiady i chcących ograniczyć wydatki na mięso.
Ćwiartki kurczaka można wykorzystać do pieczenia, duszenia lub przygotowania domowego rosołu.
Warto jednak pamiętać, że promocja obowiązuje wyłącznie przez trzy dni.
Łopatka wieprzowa 25 procent taniej. Trzeba aktywować kupon
Kolejna oferta dotyczy łopatki wieprzowej bez kości marki Rzeźnik.
Od 26 do 28 października kilogram mięsa będzie kosztował 9,99 zł zamiast 13,49 zł.
Oznacza to obniżkę o 25 procent.
W tym przypadku sieć wprowadziła jednak dodatkowy warunek. Aby skorzystać z promocyjnej ceny, należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
Obowiązuje również limit trzech kilogramów na jeden kupon.
Łopatka wieprzowa jest popularnym składnikiem domowych obiadów. Można przygotować z niej gulasz, mięso duszone z warzywami, pieczeń lub farsz do pierogów.
Dzięki promocji zakup trzech kilogramów mięsa kosztuje 29,97 zł zamiast 40,47 zł, co oznacza oszczędność 10,50 zł.
Perliczka przeceniona o połowę. Lidl obniża cenę z 39,99 zł
Wśród ofert znalazł się również produkt, który rzadziej pojawia się w codziennych zakupach.
Chodzi o perliczkę – tuszkę marki Deluxe.
Od poniedziałku, 26 października, do soboty, 31 października, będzie można kupić ją za 19,99 zł za kilogram.
Cena przed obniżką wynosiła 39,99 zł za kilogram.
To rabat w wysokości 50 procent.
Perliczka jest ceniona za delikatne mięso i może stanowić alternatywę dla tradycyjnego kurczaka.
Nadaje się do pieczenia w całości, na przykład z dodatkiem ziół, czosnku, masła i warzyw korzeniowych.
Zgodnie z gazetką obowiązuje limit trzech kilogramów na jeden paragon.
Ser gouda za 14,99 zł. Obniżka aż o 49 procent
Lidl przygotował również ofertę dla osób regularnie kupujących sery.
Ser gouda w plastrach marki Mlekpol będzie kosztował 14,99 zł za kilogramowe opakowanie.
W gazetce wskazano cenę przed obniżką wynoszącą 29,89 zł.
Oznacza to rabat w wysokości 49 procent i oszczędność 14,90 zł na jednym opakowaniu.
To jedna z największych procentowych obniżek przedstawionych w najnowszej ofercie sieci.
Ser w plastrach można wykorzystać do kanapek, tostów, zapiekanek, domowej pizzy czy dań z makaronem.
Promocja obejmuje opakowanie o masie jednego kilograma.
Obowiązuje limit trzech opakowań na paragon.
Nie wszystkie promocje kończą się tego samego dnia
Osoby planujące zakupy powinny zwrócić uwagę na terminy obowiązywania poszczególnych ofert.
Łopatka wieprzowa i ćwiartki kurczaka zostały przecenione na okres od poniedziałku, 26 października, do środy, 28 października.
Promocja na perliczkę trwa dłużej – od 26 do 31 października.
W przypadku sera gouda na przedstawionym fragmencie gazetki nie wskazano osobno daty zakończenia promocji. Przed zakupem warto sprawdzić aktualne warunki oferty w sklepie lub aplikacji.
Niektóre produkty mogą wyprzedać się wcześniej, szczególnie w placówkach o dużym natężeniu ruchu.
Ile można zaoszczędzić? Porównujemy ceny
Najważniejsze obniżki przedstawiają się następująco:
|Produkt
|Cena promocyjna
|Cena przed promocją
|Rabat
|Ćwiartki kurczaka XXL, 1 kg
|4,99 zł
|8,99 zł
|44%
|Łopatka wieprzowa bez kości, 1 kg
|9,99 zł
|13,49 zł
|25%
|Perliczka – tuszka, 1 kg
|19,99 zł
|39,99 zł
|50%
|Ser gouda Mlekpol, opakowanie 1 kg
|14,99 zł
|29,89 zł
|49%
Największy procentowy rabat dotyczy perliczki, której cena została obniżona o połowę.
Z kolei najniższą cenę za kilogram wśród przecenionych mięs mają ćwiartki kurczaka XXL – 4,99 zł.
Na co uważać podczas zakupów w Lidlu?
Przed wizytą w sklepie warto sprawdzić trzy rzeczy: datę zakończenia promocji, limit zakupowy oraz ewentualny obowiązek aktywowania kuponu.
W przypadku łopatki wieprzowej warunkiem uzyskania ceny 9,99 zł za kilogram jest aktywowanie kuponu Lidl Plus.
Dla pozostałych produktów pokazanych w gazetce obowiązują zasady i limity wskazane przy konkretnych ofertach.
Promocje rozpoczynają się w poniedziałek, 26 października. Najkrócej dostępne będą przecenione ćwiartki kurczaka i łopatka wieprzowa – tylko do środy, 28 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.