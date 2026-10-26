Rząd radzi sprawdzić jedno miejsce w mieszkaniu. Nie każde pomieszczenie zapewnia takie samo schronienie
W razie zagrożenia nie każde miejsce w domu zapewnia taki sam poziom ochrony. Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” wskazuje, że podczas ataku z powietrza znaczenie ma między innymi odległość od okien i liczba ścian oddzielających człowieka od zewnętrznej części budynku. Warto wcześniej sprawdzić, gdzie w mieszkaniu można znaleźć doraźne schronienie. Nie zawsze będzie to piwnica, a zwykłe pomieszczenie podziemne nie jest automatycznie schronem. Wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę i jak przygotować się bez kosztownych przeróbek.
Rząd wskazuje, gdzie szukać schronienia w mieszkaniu
Wiele osób zakłada, że w przypadku niebezpieczeństwa wystarczy zejść na najniższe piętro budynku albo schować się w dowolnym pomieszczeniu bez okien.
Tymczasem wybór miejsca doraźnego schronienia powinien uwzględniać kilka istotnych czynników.
Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” zaleca wcześniejsze rozpoznanie bezpieczniejszych miejsc w domu i jego najbliższym otoczeniu.
W przypadku zagrożenia z powietrza szczególne znaczenie ma ograniczenie narażenia na odłamki szkła, fragmenty konstrukcji i inne przedmioty przemieszczające się pod wpływem fali uderzeniowej.
Dlatego jednym z podstawowych zaleceń jest odsunięcie się od okien oraz przebywanie możliwie daleko od zewnętrznych ścian budynku.
Warto sprawdzić takie miejsce wcześniej, a nie dopiero w chwili ogłoszenia alarmu.
Zasada dwóch ścian. Co dokładnie oznacza?
Jednym z zaleceń dotyczących doraźnego schronienia jest tak zwana zasada dwóch ścian.
Polega ona na wyborze miejsca, w którym od przestrzeni zewnętrznej oddzielają nas co najmniej dwie ściany.
Pierwsza stanowi barierę od strony zagrożenia, a druga zapewnia dodatkową osłonę przed odłamkami i fragmentami uszkodzonej konstrukcji.
W typowym mieszkaniu takim miejscem może być wewnętrzny korytarz, przedpokój albo inne pomieszczenie położone w głębi lokalu, bez okien.
Nie oznacza to jednak, że każde pomieszczenie oddzielone dwiema ścianami jest bezpieczne w każdych okolicznościach.
Zasada dwóch ścian może ograniczać niektóre zagrożenia, ale nie zapewnia ochrony porównywalnej z odpowiednio zaprojektowaną budowlą ochronną.
Łazienka, korytarz czy salon? Nie wszystkie pomieszczenia są równie dobre
Podczas wyboru miejsca doraźnego schronienia warto przyjrzeć się układowi własnego mieszkania.
Salon z dużymi przeszkleniami lub sypialnia z oknem wychodzącym na ulicę mogą być bardziej narażone na odłamki szkła niż pomieszczenie znajdujące się w głębi budynku.
Wewnętrzny korytarz bez okien może zapewniać lepszą osłonę przed niektórymi skutkami wybuchu.
Podobnie łazienka bez okna może być rozsądnym miejscem doraźnego schronienia, jeżeli znajduje się wewnątrz mieszkania i nie występują w niej dodatkowe zagrożenia.
Należy jednak unikać miejsc, w których mogą przewrócić się ciężkie meble, spaść przedmioty albo pęknąć duże elementy wyposażenia.
W przypadku rzeczywistego zagrożenia należy przede wszystkim stosować się do komunikatów służb, ponieważ rodzaj zdarzenia może wymagać zupełnie innego postępowania.
Czy piwnica jest schronem? To ważna różnica
Jednym z najczęstszych nieporozumień jest utożsamianie każdej piwnicy ze schronem.
Tymczasem zwykła piwnica w budynku mieszkalnym nie musi spełniać wymagań stawianych budowlom ochronnym.
Może stanowić miejsce doraźnego schronienia przed niektórymi zagrożeniami, ale jej przydatność zależy od konstrukcji budynku, dostępnych wyjść, wentylacji i stanu technicznego.
Schron to obiekt ochronny spełniający określone wymagania techniczne i zapewniający przewidziany dla niego poziom ochrony.
Nie każda piwnica, garaż podziemny czy pomieszczenie gospodarcze ma takie właściwości.
W szczególności nie należy zakładać, że podziemny garaż automatycznie będzie odpowiednim miejscem schronienia.
Podczas pożaru, zadymienia, zalania lub uszkodzenia konstrukcji zejście do podziemnego pomieszczenia może być niebezpieczne.
Dlatego wybór miejsca musi zależeć od rodzaju zagrożenia i oficjalnych zaleceń.
Gdzie znaleźć najbliższe miejsce schronienia?
Państwowa Straż Pożarna udostępnia narzędzia pozwalające wyszukiwać miejsca, które mogą służyć ochronie ludności.
Warto zapoznać się z oficjalnymi informacjami dotyczącymi obiektów ochronnych i miejsc doraźnego schronienia w swojej okolicy.
Przed uznaniem konkretnej lokalizacji za miejsce schronienia należy sprawdzić jej aktualny status, dostępność i przeznaczenie.
Samo oznaczenie obiektu na mapie nie oznacza, że jest on pełnowartościowym schronem zapewniającym ochronę przed każdym rodzajem zagrożenia.
Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza powinni również śledzić komunikaty lokalnych władz oraz służb odpowiedzialnych za ochronę ludności.
Co warto przygotować w wybranym miejscu?
Wcześniejsze wskazanie miejsca doraźnego schronienia może ułatwić szybkie działanie w sytuacji zagrożenia.
W pobliżu warto mieć dostęp do podstawowych przedmiotów, takich jak latarka, radio zasilane bateriami, naładowany powerbank, woda oraz niezbędne leki.
Ważne, aby domownicy wiedzieli, gdzie znajduje się ustalone miejsce i jak do niego dotrzeć.
Rodziny z dziećmi powinny omówić zasady postępowania w sposób dostosowany do wieku najmłodszych.
Warto również upewnić się, że droga do wybranego pomieszczenia nie jest zastawiona meblami lub innymi przedmiotami.
Nie należy jednak gromadzić zapasów w sposób utrudniający ewakuację albo blokujący wyjścia.
Nie każde zagrożenie wymaga pozostania w domu
Wybór miejsca doraźnego schronienia jest ważny, ale nie zastępuje innych zasad bezpieczeństwa.
Podczas zagrożenia z powietrza może być zalecane pozostanie wewnątrz budynku, z dala od okien.
Natomiast w przypadku pożaru, wycieku gazu lub zagrożenia zawaleniem konieczne może być natychmiastowe opuszczenie budynku.
W czasie powodzi schodzenie do piwnicy może stanowić szczególne niebezpieczeństwo.
Nie istnieje więc jedno pomieszczenie, które będzie najlepsze w każdej sytuacji.
Ostateczne postępowanie powinno zależeć od charakteru zagrożenia i poleceń właściwych służb.
Rządowy poradnik nie oznacza zapowiedzi ataku
Publikacja zaleceń dotyczących schronienia jest elementem przygotowania ludności na różne sytuacje kryzysowe.
Nie oznacza sama w sobie, że ogłoszono ewakuację albo że przewidywany jest atak na konkretną miejscowość.
Celem poradnika jest zwiększenie wiedzy mieszkańców i zachęcenie do przygotowania prostego planu działania.
Już dziś można sprawdzić, czy w mieszkaniu znajduje się wewnętrzne pomieszczenie bez okien, oddzielone od otoczenia dodatkowymi ścianami. Warto też ustalić, gdzie w okolicy znajdują się oficjalnie wskazane miejsca schronienia.
Takie przygotowanie nie wymaga dużych wydatków, a może pomóc domownikom szybciej podjąć właściwą decyzję w sytuacji zagrożenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.