Trzeci stopień alarmowy na kolei. Rząd wskazał, jakie procedury obowiązują służby. Kontrole i całodobowy nadzór
Na polskiej kolei obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE. To jeden z najwyższych poziomów w czterostopniowym systemie ostrzegania przed zagrożeniami terrorystycznymi. Premier przedłużył jego obowiązywanie do 30 listopada 2026 roku. Decyzja obejmuje również infrastrukturę kolejową w Warszawie i na Mazowszu. Dla służb oznacza dodatkowe procedury bezpieczeństwa, możliwość zaostrzenia kontroli oraz całodobowy nadzór nad wybranymi obiektami. Co dokładnie przewidują przepisy i czy pasażerowie powinni przygotować się na utrudnienia?
Trzeci stopień alarmowy CHARLIE na kolei. Rząd potwierdził termin
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa potwierdza, że na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE.
Decyzję o przedłużeniu podjął premier Donald Tusk, podpisując zarządzenie nr 48 z 25 sierpnia 2026 roku.
Zgodnie z dokumentem stopień CHARLIE obowiązuje od 1 września 2026 roku od godziny 00:00 do 30 listopada 2026 roku do godziny 23:59.
Oznacza to, że podwyższony poziom gotowości służb pozostaje w mocy także w ostatnich dniach października.
Warto podkreślić, że jest to przedłużenie wcześniej obowiązujących środków, a nie ogłoszenie nowego alarmu w związku z konkretnym zdarzeniem z ostatnich godzin.
Co oznacza trzeci stopień alarmowy CHARLIE?
W Polsce funkcjonuje czterostopniowy system alarmowy: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA.
CHARLIE jest trzecim stopniem w tej skali. Oznacza podwyższony poziom gotowości państwowych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Zgodnie z przepisami stopień ten może zostać wprowadzony między innymi po uzyskaniu wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu terrorystycznym albo w sytuacji wskazującej na prawdopodobny cel takiego ataku.
Nie oznacza to jednak automatycznie, że służby przewidują bezpośredni atak na konkretny dworzec lub pociąg.
Stopnie alarmowe służą przede wszystkim organizowaniu działań prewencyjnych, zwiększaniu ochrony infrastruktury i przygotowaniu odpowiednich instytucji do reagowania.
Dodatkowe kontrole na kolei. Rząd wymienia konkretne procedury
Wprowadzenie stopnia CHARLIE oznacza konieczność realizacji dodatkowych działań przez odpowiedzialne służby i administratorów obiektów.
Zgodnie z informacjami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przewidziano między innymi:
- Wprowadzenie dyżurów osób odpowiedzialnych za wdrażanie procedur antyterrorystycznych.
- Dodatkowy całodobowy nadzór nad miejscami wymagającymi szczególnej ochrony.
- Możliwość ograniczenia liczby ogólnodostępnych wejść do chronionych obiektów.
- W uzasadnionych przypadkach ścisłe kontrole osób i pojazdów przy wejściach oraz wjazdach.
- Ograniczenie możliwości parkowania w pobliżu chronionych obiektów.
- Sprawdzenie gotowości miejsc przeznaczonych do czasowego pobytu ludności w przypadku ewakuacji.
- Wyposażenie uprawnionych funkcjonariuszy w przewidziane procedurami środki ochrony osobistej.
Zakres działań zależy od rodzaju obiektu i oceny zagrożenia. Nie oznacza to, że wszystkie procedury muszą być widoczne na każdym dworcu kolejowym.
Warszawa i Mazowsze. Czy pasażerowie zobaczą więcej patroli?
Decyzja dotycząca stopnia CHARLIE obejmuje obszary linii kolejowych zarządzanych przez wskazane państwowe spółki, a więc również infrastrukturę kolejową znajdującą się na terenie Warszawy i Mazowsza.
W praktyce pasażerowie mogą spotkać się ze wzmożonym nadzorem nad wybranymi obiektami, dodatkowymi patrolami lub kontrolami prowadzonymi przez odpowiednie służby.
Szczególną uwagę poświęca się bezpieczeństwu infrastruktury, obiektów kolejowych oraz miejsc, w których przebywa duża liczba osób.
Nie oznacza to jednak automatycznego zamknięcia dworców ani zawieszenia połączeń kolejowych.
Rządowy komunikat o obowiązywaniu stopnia CHARLIE nie wprowadza powszechnego zakazu podróżowania koleją.
Ewentualne ograniczenia w konkretnych lokalizacjach powinny być ogłaszane osobno przez właściwe służby lub zarządców infrastruktury.
Kontrola bagażu i podejrzane przedmioty. Na co zwracać uwagę?
MSWiA przypomina, że podczas obowiązywania stopni alarmowych szczególne znaczenie ma zwracanie uwagi na nietypowe sytuacje w miejscach publicznych.
Dotyczy to również dworców, przystanków kolejowych i innych obiektów transportowych.
Służby wskazują między innymi na pozostawione bez opieki torby, plecaki i pakunki, podejrzane zachowania oraz pojazdy zaparkowane w nietypowych miejscach w pobliżu chronionych obiektów.
Nie oznacza to, że każdy pozostawiony bagaż stanowi zagrożenie.
Jeżeli jednak przedmiot budzi uzasadnione podejrzenia, nie należy go otwierać, przenosić ani samodzielnie sprawdzać jego zawartości.
Najbezpieczniej powiadomić obsługę dworca, funkcjonariuszy odpowiednich służb albo – w przypadku bezpośredniego zagrożenia – zadzwonić pod numer alarmowy 112.
Czy stopień CHARLIE oznacza przygotowania do ewakuacji?
Jednym z obowiązków przewidzianych dla trzeciego stopnia alarmowego jest sprawdzenie dostępności obiektów wyznaczonych jako zastępcze miejsca czasowego pobytu ludności na wypadek ewakuacji.
To element procedur bezpieczeństwa.
Nie oznacza jednak, że zarządzono ewakuację mieszkańców Warszawy, Mazowsza lub osób podróżujących koleją.
Sprawdzenie gotowości takich miejsc ma umożliwić sprawne działanie służb, gdyby w przyszłości wystąpiła sytuacja wymagająca ich wykorzystania.
Decyzje o rzeczywistej ewakuacji są podejmowane osobno, w zależności od charakteru i skali zagrożenia.
Nie tylko kolej. W całej Polsce obowiązuje także drugi stopień alarmowy
Rząd utrzymał również drugi stopień alarmowy BRAVO na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Obowiązuje on do 30 listopada 2026 roku do godziny 23:59.
Dodatkowo w tym samym terminie na terenie całego kraju obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, dotyczący bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
BRAVO jest związany ze zwiększoną gotowością służb i działaniami prewencyjnymi.
BRAVO-CRP koncentruje się na zagrożeniach w cyberprzestrzeni, w tym ochronie systemów informatycznych administracji i infrastruktury krytycznej.
Trzeci stopień CHARLIE na kolei stanowi dodatkowy poziom zabezpieczeń dotyczący wskazanej infrastruktury.
Dlaczego rząd utrzymuje podwyższone stopnie alarmowe?
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśnia, że obowiązywanie stopni alarmowych jest związane z aktualną sytuacją geopolityczną w regionie.
W oficjalnym komunikacie wskazano między innymi na zagrożenia wynikające z działań hybrydowych prowadzonych przez Rosję i Białoruś oraz konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę.
Podwyższona gotowość służb ma charakter prewencyjny i służy ograniczaniu ryzyka oraz zwiększeniu zdolności reagowania.
Nie jest równoznaczna z potwierdzeniem przygotowywanego ataku na konkretną stację kolejową.
Co powinien zrobić pasażer?
Osoby korzystające z pociągów nie muszą podejmować specjalnych działań wyłącznie dlatego, że obowiązuje stopień CHARLIE.
Warto jednak stosować się do poleceń funkcjonariuszy i pracowników kolei, nie pozostawiać bagażu bez opieki oraz zgłaszać uzasadnione podejrzenia dotyczące bezpieczeństwa.
Przed podróżą można sprawdzić aktualne komunikaty przewoźnika, szczególnie gdy pojawią się informacje o ograniczeniach dostępu do określonego dworca lub zmianach w organizacji ruchu.
Najważniejsza informacja dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza jest taka, że trzeci stopień alarmowy CHARLIE obowiązuje na określonych obszarach infrastruktury kolejowej do 30 listopada 2026 roku. Oznacza zwiększone obowiązki służb i administratorów, ale sam w sobie nie oznacza wstrzymania ruchu pociągów ani nakazu ewakuacji pasażerów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.