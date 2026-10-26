Od poniedziałku Biedronka mocno obniża ceny popularnych napojów. Trzeba kupić cztery, ale jest limit
Biedronka przygotowała promocję, która może zainteresować miłośników napojów gazowanych. Od poniedziałku, 26 października, duże butelki Coca-Coli, Fanty, Sprite’a i Kinleya będzie można kupić w specjalnej cenie. Przy zakupie czterech sztuk każda będzie kosztowała 5,99 zł zamiast 9,59 zł. Oferta obejmuje również warianty bez cukru i pozwala dowolnie mieszać smaki. Trzeba jednak pamiętać o karcie Moja Biedronka oraz dziennym limicie zakupów.
Biedronka rusza z promocją od poniedziałku. Coca-Cola i Fanta znacznie taniej
Od 26 października 2026 roku w sklepach Biedronka rozpoczyna się nowa promocja na napoje gazowane w dużych butelkach o pojemności 1,75 litra.
Sieć przecenia produkty popularnych marek, które często trafiają do koszyków podczas rodzinnych zakupów.
Oferta obejmuje Coca-Colę, Coca-Colę Zero Cukru, Coca-Colę Zero Cukru Zero Kofeiny, Fantę, Sprite’a oraz Kinleya.
Zgodnie z informacją przedstawioną w materiałach promocyjnych przy zakupie czterech butelek każda z nich będzie kosztowała 5,99 zł.
Cena regularna wskazana przez sieć wynosi 9,59 zł za sztukę.
Oznacza to oszczędność 3,60 zł na każdej butelce, czyli około 37,5 procent.
Cztery butelki za 23,96 zł. Ile można zaoszczędzić?
Promocja została przygotowana z myślą o klientach kupujących większą liczbę napojów.
Aby skorzystać ze specjalnej ceny, trzeba kupić cztery butelki objęte ofertą.
Bez promocji cztery napoje po 9,59 zł kosztowałyby 38,36 zł.
W ramach akcji klient zapłaci 23,96 zł.
Łączna oszczędność wynosi więc 14,40 zł na czterech butelkach.
W przeliczeniu na litr promocyjna cena wynosi około 3,42 zł.
To istotna różnica w porównaniu z ceną regularną, która odpowiada około 5,48 zł za litr.
Coca-Cola, Sprite, Fanta i Kinley. Można mieszać dowolnie
Jedną z najważniejszych zasad promocji jest możliwość dowolnego mieszania produktów.
Nie trzeba kupować czterech identycznych napojów.
Klient może wybrać na przykład dwie butelki Coca-Coli, jedną Fantę i jednego Sprite’a.
Można również łączyć klasyczne napoje z wariantami bez cukru.
Na liście produktów objętych promocją znalazły się:
- Coca-Cola 1,75 l,
- Coca-Cola Zero Cukru 1,75 l,
- Coca-Cola Zero Cukru Zero Kofeiny 1,75 l,
- Fanta 1,75 l,
- Sprite 1,75 l,
- Kinley 1,75 l.
Wszystkie wymienione produkty można dowolnie łączyć w ramach oferty.
Biedronka wprowadza limit. Maksymalnie osiem butelek dziennie
Promocja nie jest jednak nieograniczona.
Zgodnie z informacją podaną przez sieć obowiązuje dzienny limit ośmiu butelek na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że klient może skorzystać z promocyjnej ceny maksymalnie na dwa zestawy po cztery napoje dziennie.
Przy zakupie ośmiu butelek rachunek wyniesie 47,92 zł zamiast 76,72 zł.
Łączna oszczędność przy maksymalnym limicie wyniesie 28,80 zł.
To jednak pod warunkiem spełnienia zasad promocji i użycia karty lojalnościowej.
Bez karty Moja Biedronka rabat nie zostanie naliczony
Oferta jest dostępna dla klientów korzystających z programu Moja Biedronka.
Aby zapłacić 5,99 zł za butelkę przy zakupie czterech sztuk, należy użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji sieci.
Bez identyfikacji w programie lojalnościowym promocyjna cena nie będzie przysługiwać.
Warto więc przygotować kartę albo aplikację przed podejściem do kasy.
Należy również pamiętać, że cena 5,99 zł za sztukę jest uzależniona od zakupu czterech napojów, a nie pojedynczej butelki.
Promocja potrwa tylko do soboty. Kiedy kończy się oferta?
Oferta rozpoczyna się w poniedziałek, 26 października, i obowiązuje do soboty, 31 października 2026 roku.
Klienci mają zatem sześć dni na skorzystanie z promocji.
Najważniejsze zasady:
- Termin: od 26 do 31 października 2026 roku.
- Produkty: wskazane napoje gazowane o pojemności 1,75 litra.
- Cena promocyjna: 5,99 zł za butelkę przy zakupie czterech sztuk.
- Cena regularna wskazana w reklamie: 9,59 zł.
- Możliwość dowolnego mieszania smaków i wariantów.
- Warunek: karta lub aplikacja Moja Biedronka.
- Limit: osiem butelek dziennie na jedną kartę.
Dla osób planujących większe zakupy lub spotkanie rodzinne oferta może oznaczać zauważalną oszczędność. Warto jednak porównać ceny z innymi sklepami i kupować napoje w ilości odpowiadającej rzeczywistym potrzebom.
Największą korzyść daje zakup pełnego zestawu czterech butelek. Wówczas cena każdej spada z 9,59 zł do 5,99 zł, a klient oszczędza łącznie 14,40 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.