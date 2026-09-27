Od poniedziałku gigantyczna promocja. Biedronka odda klientom aż cztery produkty
Biedronka rozpoczyna nowy tydzień od serii mocnych promocji. Od poniedziałku 28 września klienci znajdą w sklepach przecenioną o połowę kawę oraz kilka akcji typu „gratis”. Przy jednym z produktów można otrzymać bez dodatkowej opłaty aż cztery sztuki. Obowiązują jednak limity i dodatkowe warunki.
Nowa oferta Biedronki ma obowiązywać od poniedziałku 28 września do soboty 3 października. Poszczególne promocje mogą jednak mieć krótsze terminy, dlatego przed zakupami warto sprawdzić datę wskazaną w gazetce albo aplikacji.
Największą uwagę przyciąga akcja, w której sieć oferuje aż cztery produkty gratis. Na liście przecenionych artykułów znalazła się również kawa mielona w cenie niższej o 50 proc.
Cztery wafle gratis. Trzeba kupić osiem sztuk
Promocją 4+4 gratis zostaną objęte wafle Princessa o gramaturze od 30 do 41 g. Aby skorzystać z akcji, należy jednorazowo kupić osiem produktów uczestniczących w promocji.
Cztery najtańsze wafle zostaną naliczone jako gratis. Poszczególne smaki można dowolnie łączyć, ale obowiązuje limit:
- maksymalnie osiem produktów dziennie;
- najwyżej cztery wafle gratis;
- limit jest przypisany do jednej karty Moja Biedronka.
Przed zapłaceniem trzeba zeskanować kartę albo aplikację. Bez niej rabat może nie zostać naliczony.
Kawa Eduscho przeceniona o połowę
Drugim mocnym punktem nowej oferty jest kawa mielona Eduscho Family w opakowaniu 500 g. Z kartą Moja Biedronka jedno opakowanie będzie kosztowało 18,99 zł zamiast 37,99 zł.
Oznacza to oszczędność 19 zł na jednym opakowaniu, czyli obniżkę o około 50 proc.
Sieć wprowadziła limit wynoszący cztery sztuki dziennie na jedną kartę Moja Biedronka. Zakup czterech opakowań po promocyjnej cenie oznacza wydatek 75,96 zł zamiast 151,96 zł. Różnica wynosi więc aż 76 zł.
Kawa jest produktem o stosunkowo długim terminie przydatności, dlatego promocja może przyciągnąć osoby robiące większe domowe zapasy.
Biedronka dorzuci również biszkopty i kremówki
Kolejna akcja obejmie wszystkie biszkopty z nadzieniem oraz kremówki marki Bonitki. W tym przypadku będzie obowiązywała zasada 2+2 gratis.
Klient powinien włożyć do koszyka cztery produkty objęte promocją. Dwa najtańsze zostaną naliczone jako gratis. Dostępne warianty można mieszać, ale najlepiej wybierać produkty w zbliżonych cenach. W przeciwnym razie rabat zostanie naliczony na najtańsze opakowania, a droższe trzeba będzie opłacić w całości.
Promocje od poniedziałku w Biedronce
Najważniejsze oferty przedstawiają się następująco:
- kawa mielona Eduscho Family 500 g – 18,99 zł zamiast 37,99 zł z kartą Moja Biedronka;
- wafle Princessa – 4+4 gratis;
- biszkopty z nadzieniem i kremówki Bonitki – 2+2 gratis.
Promocje mają wystartować w poniedziałek 28 września. Przed zakupami należy sprawdzić szczegóły w aplikacji lub aktualnej gazetce, ponieważ poszczególne akcje mogą różnić się terminami, limitami oraz wymogiem użycia karty Moja Biedronka. Dostępność produktów zależy również od zapasów konkretnego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.