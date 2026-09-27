Od poniedziałku gigantyczne promocje w Lidlu. Masło za 2,49 zł, mleko za 1,99 zł i słodycze gratis
Lidl rozpoczyna w poniedziałek 28 września kolejną serię bardzo mocnych promocji. Klienci posiadający aplikację Lidl Plus kupią masło za 2,49 zł, mleko za 1,99 zł oraz dwa opakowania Ptasiego Mleczka w cenie jednego. Oferta będzie krótka – potrwa tylko do środy 30 września. Trzeba jednak uważać na warunki i limity.
Początek tygodnia może przynieść zwiększony ruch w sklepach sieci. Promocjami objęto produkty, które często trafiają do domowych zapasów: masło, mleko, sery oraz popularne słodycze.
Największe rabaty wymagają aktywowania odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus. Przy kasie trzeba również zeskanować aplikację. Bez tego produkty zostaną naliczone po zwykłych cenach.
Masło za 2,49 zł. Trzeba kupić trzy opakowania
Jednym z najmocniejszych punktów oferty jest masło ekstra Pilos o zawartości 83 proc. tłuszczu. Standardowa cena opakowania o wadze 200 g wynosi 4,99 zł.
Po aktywowaniu kuponu i zakupie trzech opakowań cena każdego z nich spadnie o połowę – do 2,49 zł.
Za trzy kostki klienci zapłacą więc łącznie 7,47 zł zamiast 14,97 zł. Oszczędność na jednym zakupie wyniesie 7,50 zł.
Obowiązuje limit trzech opakowań na jeden kupon. Oznacza to, że promocyjną ceną zostanie objęty dokładnie jeden zestaw składający się z trzech kostek.
Mleko Łowickie za 1,99 zł
Lidl przeceni również mleko Łowickie UHT 3,2 proc. w litrowym opakowaniu. Jego regularna cena wskazana w ofercie wynosi 3,99 zł.
Po aktywowaniu kuponu oraz zakupie sześciu kartonów cena jednego litra spadnie do 1,99 zł. Za wymagany zestaw klienci zapłacą 11,94 zł zamiast 23,94 zł.
Różnica wynosi więc aż 12 zł. Na jeden kupon będzie można kupić maksymalnie 12 opakowań w obniżonej cenie, czyli dwa zestawy po sześć kartonów.
To oferta, która może szczególnie zainteresować osoby robiące większe domowe zapasy. Mleko UHT można długo przechowywać bez otwierania, dlatego w pierwszych godzinach promocji może szybko znikać z półek.
Ptasie Mleczko 1+1 gratis
Kolejna promocja obejmuje Ptasie Mleczko E.Wedel w opakowaniach po 340 g. Do wyboru mają być warianty waniliowy, śmietankowy oraz czekoladowy.
Po aktywowaniu kuponu i włożeniu do koszyka dwóch opakowań klient zapłaci jak za jedno. Cena poza promocją wynosi 18,49 zł za pudełko. Dwa opakowania będą więc kosztować łącznie 18,49 zł, co daje około 9,25 zł za każde.
Obowiązuje limit dwóch opakowań gratis na jeden kupon. Przed zakupem warto sprawdzić w aplikacji, czy wybrane smaki zostały objęte akcją.
Camembert za 2,79 zł
Na liście znalazł się również klasyczny camembert Pilos w opakowaniu 120 g. Jego cena regularna wynosi 3,99 zł.
Po zakupie dwóch opakowań oraz zeskanowaniu aktywowanego kuponu cena jednego spadnie o 30 proc., do 2,79 zł. Za dwie sztuki trzeba będzie zapłacić 5,58 zł.
Limit wynosi sześć opakowań na kupon, dlatego w promocyjnej cenie można kupić maksymalnie trzy zestawy.
Promocje tylko przez trzy dni
Wszystkie przedstawione oferty mają obowiązywać od poniedziałku 28 września do środy 30 września lub do wyczerpania zapasów.
Najważniejsze warunki promocji to:
- aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus,
- zeskanowanie aplikacji podczas zakupów,
- kupienie wymaganej liczby opakowań,
- przestrzeganie limitów przypisanych do kuponu.
Samo posiadanie aplikacji nie wystarczy. Kupon trzeba wcześniej odnaleźć i aktywować. Warto zrobić to jeszcze przed wejściem do sklepu, ponieważ przy dużym ruchu lub słabym zasięgu może być z tym problem.
Te produkty mogą szybko znikać z półek
Największego zainteresowania można spodziewać się przy maśle za 2,49 zł oraz mleku za 1,99 zł. Są to artykuły kupowane regularnie, a warunki promocji zachęcają do wkładania do koszyka większych zestawów.
Dużym zainteresowaniem może cieszyć się również Ptasie Mleczko w akcji 1+1 gratis. Dostępność poszczególnych produktów i wariantów smakowych może różnić się między sklepami.
Promocje obowiązują wyłącznie przez trzy dni. Osoby planujące skorzystać z oferty powinny pamiętać, że sieć zastrzega możliwość wcześniejszego wyczerpania zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.