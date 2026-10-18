Od poniedziałku klienci ruszą do Lidla! Sprzęt reklamowany przez światową gwiazdę aż 200 zł taniej. Cena spada do 599 zł
Lidl szykuje kolejną mocną ofertę, która może zainteresować tysiące Polaków. Już od poniedziałku 19 października do sklepów trafią bezprzewodowe odkurzacze Silvercrest, reklamowane przez legendę światowego tenisa, Andre Agassiego. Sieć obniża ich cenę aż o 200 złotych. Urządzenia mają funkcję zginania rury, trzy poziomy ssania oraz specjalny system filtracji. Promocja rozpoczyna się w poniedziałek, a cena spada z 799 zł do 599 zł.
Lidl przecenia popularny sprzęt AGD. Aż 200 zł zostaje w kieszeni
Od poniedziałku 19 października Lidl wprowadza do swojej oferty akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest o mocy 1400 W.
Urządzenie pojawia się w kampanii reklamowej z udziałem Andre Agassiego, byłego lidera światowego rankingu tenisowego i wielokrotnego triumfatora turniejów wielkoszlemowych.
Sieć przygotowała znaczącą obniżkę ceny.
Oznacza to obniżkę o około 25 proc. względem ceny przekreślonej w materiale promocyjnym.
Odkurzacz ma funkcję, która ułatwia sprzątanie pod meblami
Jednym z najciekawszych rozwiązań zastosowanych w urządzeniu jest rura z funkcją zginania.
Dzięki niej można łatwiej dotrzeć do przestrzeni pod łóżkiem, kanapą czy niskimi szafkami bez konieczności mocnego schylania się.
Producent przewidział również trzy poziomy ssania, pozwalające dostosować pracę urządzenia do rodzaju sprzątanej powierzchni.
W zestawie znajdują się trzy dysze, szczotka, materiał montażowy, stacja ładowania i akumulator.
Właściciele psów i kotów powinni zwrócić uwagę na filtrację
Lidl podkreśla, że odkurzacz został wyposażony w system ograniczający wplątywanie się włosów i sierści.
To rozwiązanie może być szczególnie przydatne w domach, w których mieszkają zwierzęta.
W materiałach promocyjnych wskazano także filtr HEPA-14 oraz cztery filtry ze stali szlachetnej.
Według deklaracji producenta system filtracji zatrzymuje ponad 99,995 proc. pyłków, roztoczy i drobnoustrojów.
Odkurzacz ma również wyświetlacz LCD pokazujący między innymi stan naładowania i tryby pracy.
Warto pamiętać, że parametry filtracji deklarowane przez producenta nie są równoznaczne z niezależnym testem skuteczności całego urządzenia w warunkach domowych.
Jeden sprzęt, kilka zastosowań. Można używać go także ręcznie
Odkurzacz Silvercrest nie musi służyć wyłącznie do sprzątania podłóg.
Dzięki możliwości wykorzystania go jako odkurzacza pionowego lub ręcznego może sprawdzić się również podczas czyszczenia tapicerki, schodów i trudno dostępnych zakamarków.
W zestawie znajduje się kilka końcówek, które pozwalają dostosować sprzęt do różnych zadań.
Bezprzewodowa konstrukcja eliminuje konieczność przepinania kabla między gniazdkami.
Andre Agassi twarzą nowej oferty Lidla
Uwagę zwraca również kampania promocyjna.
Na stronach gazetki pojawia się Andre Agassi, jeden z najbardziej rozpoznawalnych tenisistów w historii.
Hasło reklamowe brzmi: „Niezawodnie. Intuicyjnie. Prosto”.
Wykorzystanie światowej gwiazdy sportu pokazuje, że Lidl mocno promuje swoją markę urządzeń do domu i kuchni.
Nie zmienia to jednak faktu, że przed zakupem warto sprawdzić również parametry użytkowe, w szczególności czas pracy na akumulatorze, wagę urządzenia i warunki gwarancji.
Oferta rusza już w poniedziałek. Cena niższa o jedną czwartą
Promocja na akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest rozpoczyna się 19 października 2026 roku.
Urządzenie będzie kosztować 599 zł zamiast 799 zł.
Najważniejsze cechy oferty to obniżka o 200 zł, bezprzewodowa konstrukcja, zginana rura, trzy poziomy ssania oraz system filtracji HEPA-14.
Dostępność produktu może różnić się między sklepami, dlatego zainteresowani zakupem powinni sprawdzić ofertę w wybranej placówce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.