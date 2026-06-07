Od poniedziałku rusza zakupowe szaleństwo. Biedronka obniża ceny hitowych produktów
Nowy tydzień w Biedronce rozpocznie się od wyjątkowo mocnych promocji. W gazetce pojawiły się produkty, które Polacy kupują niemal każdego dnia. Taniej będzie można kupić między innymi cukier, mleko, pieczywo, wędliny oraz mięso. Niektóre rabaty sięgają nawet ponad 50 proc., dlatego wiele osób już planuje większe zakupy.
Największe zainteresowanie może wzbudzić oferta na cukier. Przy zakupie dwóch opakowań i użyciu karty lub aplikacji Moja Biedronka cena za kilogram spada do 1,49 zł. To jedna z najniższych cen widzianych w ostatnich miesiącach. Limit wynosi 10 kilogramów dziennie na jedną kartę.
Kurczak tańszy o ponad połowę
Dużą uwagę klientów może przyciągnąć także promocja na świeże ćwiartki kurczaka pakowane próżniowo. Cena została obniżona z 10,49 zł do 4,99 zł za kilogram. Oznacza to rabat przekraczający 52 proc.
Przy obecnych cenach żywności tego typu obniżki należą do rzadkości, dlatego wiele osób może wykorzystać okazję do większych zakupów i zamrożenia mięsa na później.
Mleko za 1,65 zł za litr
Kolejnym produktem objętym promocją jest mleko UHT 3,2 proc. marki Mleczna Dolina. Przy zakupie sześciu kartonów cena jednego litra wyniesie 1,65 zł.
Oferta dostępna jest dla użytkowników aplikacji oraz posiadaczy karty lojalnościowej. Dzienny limit został ustalony na 12 sztuk.
Poranne promocje na pieczywo
Biedronka przygotowała także specjalną akcję dla osób kupujących pieczywo rano. Od godziny 6:00 do 10:00 wszystkie niepakowane bułki będą tańsze o 30 proc. przy zakupie czterech sztuk.
Promocja obejmuje różne rodzaje pieczywa i pozwala dowolnie mieszać produkty. Rabat naliczany jest wyłącznie przy użyciu aplikacji sieci.
Wędliny w promocji 2+1 gratis
Na klientów czeka również popularna akcja „2+1 gratis” na wybrane wędliny marki Kraina Wędlin Na Co Dzień. Najtańszy produkt w zestawie zostanie naliczony bezpłatnie.
Promocja obejmuje między innymi szynki, mielonki, polędwice oraz kiełbasy w plastrach. Limit wynosi sześć opakowań dziennie, co oznacza możliwość otrzymania maksymalnie dwóch produktów gratis.
Co to oznacza dla klientów?
Początek tygodnia może przynieść wzmożony ruch w sklepach. Szczególnie duże zainteresowanie mogą wywołać promocje na cukier, mleko i mięso, czyli produkty kupowane przez większość gospodarstw domowych.
Osoby planujące większe zakupy powinny pamiętać o konieczności korzystania z karty lub aplikacji Moja Biedronka, ponieważ bez nich ceny będą wyższe. Warto też zwrócić uwagę na limity ilościowe, które obowiązują przy większości promocji.
Tegoroczne oferty należą do najmocniejszych od wielu tygodni i mogą sprawić, że od poniedziałku przed niektórymi sklepami pojawi się więcej klientów niż zwykle.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.