Od poniedziałku szturm na Biedronkę. Mleko za 99 groszy, masło za 1,99 zł. Trzeba spełnić warunki
W poniedziałek, 7 września, w Biedronce rozpoczyna się kolejna duża akcja promocyjna. Tym razem sieć mocno przecenia podstawowe produkty spożywcze. Mleko będzie można kupić za 99 groszy, masło nawet za 1,99 zł, a polędwicę sopocką w akcji 2+2 gratis. Są jednak limity i warunki, dlatego przed włożeniem zapasu do koszyka warto dokładnie sprawdzić zasady.
Nowa gazetka Biedronki obowiązuje od poniedziałku 7 września do soboty 12 września 2026 roku. Wśród ofert znalazły się produkty, które regularnie trafiają do codziennych koszyków: mleko, masło, wędliny, jajka, mięso oraz owoce.
I właśnie ceny nabiału mogą zwrócić szczególną uwagę klientów.
Mleko za 99 groszy. Jest jeden warunek
Jedną z najmocniejszych ofert jest mleko Łowickie 3,2 proc.
Regularna cena wskazana w gazetce wynosi 3,29 zł za litr. W promocji pojedynczy karton kosztuje jednak zaledwie:
0,99 zł.
Żeby uzyskać taką cenę, trzeba kupić 6 sztuk jednocześnie. Wówczas każda z sześciu kosztuje 99 groszy.
Za sześć litrów klient zapłaci zatem:
5,94 zł.
Przy cenie regularnej 3,29 zł sześć opakowań kosztowałoby 19,74 zł. Różnica wynosi więc aż 13,80 zł na jednym zakupie sześciu litrów.
To ponad 69 proc. mniej od wskazanej ceny regularnej.
Masło za 1,99 zł. Tutaj trzeba kupić więcej
Jeszcze ciekawiej wygląda oferta na masło.
Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni 200 g będzie można kupić za 1,99 zł za kostkę. Cena regularna wskazana przy ofercie wynosi 5,99 zł.
Rabat sięga więc 66 proc.
Jest jednak istotny warunek: promocyjna cena obowiązuje przy zakupie pięciu sztuk.
Pięć kostek kosztuje zatem łącznie:
9,95 zł.
Przy cenie 5,99 zł za sztukę ten sam zestaw kosztowałby 29,95 zł. Różnica to dokładnie 20 zł.
Dla osób, które mogą przechowywać większy zapas masła, może być to jedna z najmocniejszych pozycji nowej gazetki.
Jest również masło za 2,49 i 2,99 zł
Klienci, którzy nie chcą kupować pięciu kostek jednocześnie, mają do wyboru inne promocje.
Masło Ekstra Mleczna Dolina ma kosztować 2,49 zł przy zakupie dwóch sztuk, natomiast masło Mlekovita – 2,99 zł przy zakupie dwóch. W obu przypadkach gazetka wskazuje rabat wynoszący 50 proc.
To ważne, bo klient może dopasować promocję do wielkości swoich zakupów zamiast brać największą liczbę opakowań.
Polędwica 2+2 gratis
Kolejna akcja może zainteresować osoby kupujące wędliny.
Polędwica sopocka Kraina Wędlin w opakowaniach po 140 g została objęta mechanizmem:
2+2 gratis.
Oznacza to, że przy spełnieniu warunków promocji klient otrzymuje cztery opakowania, płacąc za dwa.
Przy czterech jednakowo wycenionych opakowaniach taki mechanizm odpowiada efektywnie 50-procentowej obniżce ceny całego zestawu.
Winogrona aż 65 proc. taniej
Bardzo mocno przecenione zostaną również owoce.
Jasne winogrona bezpestkowe będą kosztowały 6,99 zł za kilogram, a przy ofercie wskazano obniżkę aż o 65 proc.
Brzoskwinie będą natomiast dostępne za 5,99 zł/kg, czyli 50 proc. taniej od wskazanej ceny 11,98 zł/kg.
To powoduje, że nowa akcja nie ogranicza się do jednego „wabika”. Mocno przeceniono kilka zupełnie różnych kategorii.
Biedronka przecenia również Persil i mięso
W gazetce znalazła się też akcja na produkty Persil. Drugi produkt ma kosztować 5 zł.
Z kolei przy zakupie łopatki wieprzowej bez kości drugie opakowanie o mniejszej wadze ma kosztować 5 zł za kilogram.
Są też lody familijne Marletto 900 ml, przy których drugi produkt będzie 70 proc. tańszy, oraz jaja ściółkowe Moja Kurka – drugi tańszy produkt 40 proc. taniej.
W poniedziałek warto dokładnie patrzeć na etykiety
Przy tak dużej liczbie promocji najważniejsze będą warunki.
Cena 0,99 zł za mleko wymaga zakupu sześciu sztuk. W przypadku najtańszego masła za 1,99 zł trzeba kupić pięć kostek. Inne warianty masła mają odmienne warunki, a część ofert działa w mechanizmach typu 2+2 gratis albo „drugi produkt taniej”.
Dlatego nie należy sugerować się wyłącznie dużą ceną widoczną na oznaczeniu promocji. Przed zapłatą warto sprawdzić liczbę wymaganych produktów oraz pozostałe zasady konkretnej oferty.
Jedno jest pewne: od poniedziałku Biedronka mocno uderza cenami produktów pierwszej potrzeby. Przy odpowiednio zaplanowanym koszyku różnica może wynieść kilkanaście, a w przypadku samego zestawu pięciu kostek masła nawet 20 zł względem wskazanych cen regularnych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.