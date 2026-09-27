Od poniedziałku w Biedronce rusza festiwal gratisów. Przy jednym produkcie oddadzą aż cztery sztuki
Biedronka przygotowała na początek tygodnia serię promocji, dzięki którym klienci mogą otrzymać drugie opakowanie gratis albo zapłacić za nie nawet 70 proc. mniej. Najmocniej wyróżnia się akcja obejmująca wafle Princessa – po spełnieniu warunków promocji cztery sztuki zostaną naliczone za 0 zł. Na liście przecen znalazły się również papier toaletowy, kosmetyki, lody i kawa.
Nowe promocje wystartują w poniedziałek, 28 września. Część z nich będzie wymagała użycia karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej. Klienci powinni też zwrócić uwagę na dzienne limity oraz daty umieszczone przy poszczególnych produktach – nie wszystkie oferty muszą obowiązywać przez cały tydzień.
Cztery wafle gratis. Obowiązuje dzienny limit
Jedną z najmocniejszych propozycji będzie promocja na wafle Princessa. Akcja została przygotowana w formule 4+4 gratis. Oznacza to, że przy jednorazowym zakupie ośmiu produktów cztery tańsze wafle zostaną naliczone za 0 zł.
Do skorzystania z promocji potrzebna będzie karta Moja Biedronka albo aplikacja. Sieć wprowadza również ograniczenie – na jedno konto klient będzie mógł otrzymać maksymalnie cztery sztuki gratis dziennie.
To właśnie limity mogą mieć największe znaczenie przy kasie. Podzielenie zakupów na kilka oddzielnych transakcji nie pozwoli ominąć ograniczenia, ponieważ jest ono przypisane do konta Moja Biedronka.
Papier Velvet 1+1 gratis
Od poniedziałku taniej będzie można kupić również papier toaletowy Velvet w opakowaniach zawierających 16 rolek.
Promocja działa w formule 1+1 gratis. Przy zakupie dwóch opakowań jedno zostanie naliczone za 0 zł. W przeliczeniu średnia cena jednego opakowania wyniesie 13,99 zł.
Aby uzyskać taką cenę, trzeba jednak kupić od razu dwa opakowania. Klient wkłada więc do koszyka łącznie 32 rolki i płaci 27,98 zł za cały zestaw.
Duży płyn micelarny Be Beauty także 1+1 gratis
Podobną promocją objęto płyn micelarny Be Beauty o pojemności 750 ml. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy, zostanie naliczony za 0 zł.
W tym przypadku klient otrzyma łącznie 1,5 litra kosmetyku, płacąc cenę jednego opakowania. Oferta może zainteresować przede wszystkim osoby, które regularnie korzystają z tego produktu i mogą zużyć większy zapas przed upływem terminu przydatności.
Przed podejściem do kasy warto sprawdzić, czy wybrane warianty znajdują się na liście produktów objętych akcją. Podobne promocje często dotyczą konkretnych rodzajów lub kodów produktów, a nie całego asortymentu danej marki.
Drugie lody aż 70 proc. taniej
Na liście poniedziałkowych okazji znalazły się również lody Marletto w opakowaniach po 900 ml. Przy zakupie dwóch opakowań drugie, tańsze, ma kosztować o 70 proc. mniej.
Nie jest to promocja 1+1 gratis – rabat zostanie naliczony wyłącznie na drugie opakowanie. Jeśli wybrane lody będą miały różne ceny, obniżka powinna objąć tańszy produkt.
Takie akcje mogą szybko uszczuplić zapasy najpopularniejszych smaków. Dostępność konkretnych wariantów będzie zależała od danego sklepu.
Kawa Cafe d’Or – drugie opakowanie za pół ceny
Biedronka przeceni także kawę rozpuszczalną Cafe d’Or. Przy zakupie dwóch produktów drugi będzie o 50 proc. tańszy.
Oferta ma być dostępna dla użytkowników karty Moja Biedronka lub aplikacji. Przy wybieraniu dwóch różnych kaw należy pamiętać, że rabat zostanie naliczony od tańszego opakowania.
Promocja nie oznacza więc obniżenia ceny każdej pojedynczej kawy o połowę. Pełną korzyść otrzyma klient, który kupi dwie sztuki objęte akcją.
Przed zapłatą trzeba sprawdzić aplikację i paragon
Największym błędem będzie założenie, że rabaty naliczą się bez spełnienia dodatkowych warunków. Przed zakupami warto:
- aktywować odpowiedni kupon, jeżeli wymaga tego aplikacja,
- zeskanować kartę Moja Biedronka,
- kupić wskazaną liczbę produktów,
- sprawdzić dzienny limit przypisany do konta,
- upewnić się, że wybrany wariant uczestniczy w promocji,
- skontrolować paragon bezpośrednio po zapłacie.
Oferty obowiązują w terminach wskazanych w gazetce lub aplikacji i do wyczerpania zapasów. Poszczególne sklepy mogą różnić się dostępnością produktów. Aktualne warunki najlepiej sprawdzić w aplikacji Moja Biedronka albo na oficjalnej stronie sieci.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.