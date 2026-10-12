Od poniedziałku wielka promocja w Lidlu! Słodycze 1+1 gratis. Klienci zapłacą za jedno opakowanie, a drugie dostaną za darmo
Lidl przygotował wyjątkową akcję dla miłośników słodyczy. Od poniedziałku, 12 października, w sklepach ruszy promocja 1+1 gratis na popularne praliny i czekoladki. W ofercie znalazły się między innymi Raffaello, Merci, Lindt Lindor, Ferrero Rocher, Toffifee i Giotto. Akcja potrwa tylko trzy dni, a na część produktów obowiązują limity.
Lidl rusza z wielką promocją. Drugie opakowanie gratis
Od poniedziałku, 12 października, do środy, 14 października 2026 roku, Lidl zaoferuje szeroki wybór markowych słodyczy w promocji 1+1 gratis.
Mechanizm jest prosty: przy zakupie dwóch opakowań tego samego produktu klient zapłaci za jedno, a drugie otrzyma bez dodatkowej opłaty.
Promocja obejmuje popularne praliny, które często kupowane są na prezent, rodzinne spotkania i specjalne okazje.
Raffaello 1+1 gratis. Dwa opakowania za 19,99 zł
Jedną z propozycji są praliny kokosowe Raffaello w opakowaniach po 150 g.
Standardowa cena jednego opakowania wynosi 19,99 zł.
W ramach promocji za tę samą kwotę można otrzymać dwa opakowania, czyli łącznie 300 g słodyczy.
W przeliczeniu na jedno opakowanie daje to około 10 zł.
Na paragon obowiązuje limit trzech opakowań gratis.
Merci za 23,99 zł. Drugie opakowanie za darmo
Podobną promocją objęto praliny Merci w opakowaniach po 250 g.
Cena regularna jednego opakowania wynosi 23,99 zł.
Od poniedziałku za 23,99 zł klienci otrzymają dwa opakowania, czyli łącznie pół kilograma pralin.
Oznacza to oszczędność 23,99 zł w porównaniu z zakupem dwóch opakowań w regularnej cenie.
Limit wynosi trzy opakowania gratis na paragon.
Lindt Lindor również w promocji
Miłośnicy czekolady będą mogli skorzystać z promocji na praliny Lindt Lindor w opakowaniach po 200 g.
Cena regularna wynosi 36,99 zł.
W ramach oferty 1+1 gratis za 36,99 zł będzie można kupić dwa opakowania.
To łącznie 400 g pralin, przy czym średnia cena jednego opakowania wyniesie około 18,50 zł.
Także tutaj obowiązuje limit trzech opakowań gratis na paragon.
Ferrero Rocher za pół ceny w przeliczeniu na opakowanie
W promocji znalazły się również praliny Ferrero Rocher w opakowaniach po 200 g.
Cena regularna jednego opakowania wynosi 34,99 zł.
Przy zakupie dwóch opakowań klient zapłaci łącznie 34,99 zł zamiast 69,98 zł.
Oszczędność wyniesie więc 34,99 zł.
Limit to trzy opakowania gratis na paragon.
Toffifee i Giotto. Kolejne słodycze 1+1 gratis
Oferta obejmuje również dwa inne popularne produkty.
Toffifee w opakowaniach po 125 g kosztuje regularnie 9,99 zł. W promocji dwa opakowania będą dostępne łącznie za 9,99 zł.
Z kolei praliny Giotto w opakowaniach po 154,8 g kosztują regularnie 23,99 zł. W ramach akcji drugie opakowanie będzie gratis.
W obu przypadkach obowiązuje limit trzech opakowań gratis na paragon.
Ile można zaoszczędzić? Nawet ponad 149 zł na sześciu parach
Przy zakupie po jednej parze każdego z sześciu produktów objętych promocją rachunek wygląda następująco:
|Produkt
|Cena dwóch opakowań bez promocji
|Cena w promocji
|Raffaello 150 g
|39,98 zł
|19,99 zł
|Merci 250 g
|47,98 zł
|23,99 zł
|Lindt Lindor 200 g
|73,98 zł
|36,99 zł
|Ferrero Rocher 200 g
|69,98 zł
|34,99 zł
|Toffifee 125 g
|19,98 zł
|9,99 zł
|Giotto 154,8 g
|47,98 zł
|23,99 zł
|Razem
|299,88 zł
|149,94 zł
Przy takim koszyku oszczędność wynosi 149,94 zł względem cen regularnych podanych w gazetce.
To wyliczenie przykładowe, zakładające dostępność wszystkich wymienionych produktów.
Lidl przypomina o Dniu Edukacji Narodowej
Na gazetce promocyjnej znalazło się również oznaczenie Dnia Edukacji Narodowej, przypadającego 14 października.
Promocja może zainteresować osoby szukające słodkiego upominku dla nauczycieli, ale także klientów planujących rodzinne spotkania lub uzupełnienie domowych zapasów.
Tylko trzy dni na zakupy
Wszystkie przedstawione promocje obowiązują od poniedziałku, 12 października, do środy, 14 października 2026 roku.
Na każdy z wymienionych produktów obowiązuje limit trzech opakowań gratis na paragon. Szczegółowe warunki oferty oraz dostępność poszczególnych wariantów warto sprawdzić w sklepie.
Dla klientów oznacza to możliwość zakupu dwóch opakowań popularnych słodyczy w cenie jednego. Akcja zakończy się już w środę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.