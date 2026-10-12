Zaczęło się. Bankomaty ograniczyły wypłaty gotówki. Klienci mogą się zdziwić przy próbie wypłaty większej sumy
Chcesz wypłacić 500 lub 800 zł, a bankomat pozwala jednorazowo pobrać tylko 200 zł? Takie ograniczenie obowiązuje od 19 lutego 2026 roku w urządzeniach sieci Euronet Polska. Dotyczy wypłat kodem BLIK i zostało wprowadzone do odwołania. Dla wielu klientów oznacza to konieczność wykonywania kilku operacji albo poszukania innego bankomatu. Nie jest to jednak ogólnopolski zakaz wypłacania większych kwot gotówki.
Limit spadł aż czterokrotnie. Z 800 zł do zaledwie 200 zł
Jeszcze przed zmianą klienci korzystający z BLIKA mogli jednorazowo wypłacić w bankomatach Euronetu do 800 zł. Od 19 lutego maksymalna kwota jednej operacji wynosi 200 zł.
Oznacza to obniżenie limitu aż o 75 procent.
Dla osób, które regularnie wypłacają większe sumy, różnica jest znacząca. Zamiast jednej operacji na 800 zł konieczne może być wykonanie czterech osobnych wypłat po 200 zł.
W przypadku wypłaty 1000 zł potrzeba już pięciu operacji, o ile pozwalają na to pozostałe limity bankowe i warunki korzystania z urządzenia.
Zmiana obowiązuje do odwołania.
Ograniczenie nie dotyczy wszystkich bankomatów
Euronet Polska wyraźnie zaznaczył, że limit obejmuje wyłącznie wypłaty kodem BLIK w bankomatach i urządzeniach wpłatowo-wypłatowych należących do jego sieci.
Nie obejmuje natomiast bankomatów oznaczonych logo poszczególnych banków, nawet jeżeli Euronet odpowiada za ich techniczną obsługę.
Ograniczenie nie dotyczy również wypłat kartą płatniczą.
Dlatego klient, który chce jednorazowo wypłacić 500, 800 czy 1000 zł, może skorzystać z urządzenia innego operatora lub sprawdzić możliwość wypłaty kartą.
Operator BLIKA ostro skrytykował decyzję
Polski Standard Płatności, czyli operator systemu BLIK, negatywnie ocenił wprowadzenie nowego limitu.
W oficjalnym stanowisku podkreślił, że jest to samodzielna decyzja Euronetu, a nie ograniczenie wprowadzone w całym systemie BLIK.
Operator wskazał również, że obniżenie maksymalnej kwoty pojedynczej wypłaty z 800 do 200 zł utrudnia klientom dostęp do gotówki.
Według informacji przekazanych przez BLIK w lutym 2026 roku użytkownicy mogli nadal korzystać z ponad 13 tysięcy bankomatów innych sieci, w tym ponad 8 tysięcy urządzeń należących bezpośrednio do banków.
Dlaczego bankomaty ograniczają wypłaty?
Euronet tłumaczy swoją decyzję kosztami obsługi transakcji.
Według spółki wynagrodzenie otrzymywane przez operatorów bankomatów za realizowanie wypłat BLIKIEM nie pokrywa kosztów utrzymywania i obsługi infrastruktury.
Firma argumentuje, że ograniczenie maksymalnej kwoty pojedynczej wypłaty jest sposobem na zmniejszenie strat związanych z takimi operacjami.
Euronet zadeklarował jednocześnie gotowość do dalszych rozmów z uczestnikami rynku i regulatorami w sprawie finansowania dostępu do gotówki.
Gdzie wypłacić więcej niż 200 zł?
Osoby potrzebujące większej kwoty mogą skorzystać między innymi z bankomatów własnych PKO Banku Polskiego, mBanku, ING, Banku Pekao, Banku Millennium czy banków spółdzielczych, a także z urządzeń sieci Planet Cash.
Nie oznacza to jednak nieograniczonych wypłat. Każdy bank może stosować własne limity transakcyjne i dzienne, a poszczególne urządzenia mogą mieć dodatkowe ograniczenia.
Przed wypłatą warto również sprawdzić ewentualne prowizje.
Czy w Polsce zaczyna brakować gotówki?
Nie. Samo wprowadzenie limitu przez Euronet nie świadczy o niedoborze gotówki w bankach ani o ograniczeniu dostępu do własnych pieniędzy w całym kraju.
Zmiana ma charakter techniczno-ekonomiczny i dotyczy konkretnego sposobu wypłacania pieniędzy.
Warto też rozróżnić dwa pojęcia: limit pojedynczej transakcji oraz dzienny limit wypłat.
200 zł to maksymalna kwota jednej wypłaty BLIKIEM w urządzeniu Euronetu, a nie maksymalna suma, jaką można wypłacić ze swojego konta w ciągu dnia.
Co powinni zrobić klienci?
Osoby przyzwyczajone do wypłat BLIKIEM powinny przede wszystkim zwracać uwagę na oznaczenie bankomatu.
Jeżeli urządzenie należy do sieci Euronet Polska, jednorazowa wypłata kodem BLIK nie może przekroczyć 200 zł.
W przypadku większych kwot można poszukać bankomatu innej sieci, użyć karty płatniczej lub — jeżeli bank udostępnia taką usługę — skorzystać z wypłaty gotówki podczas zakupów.
Ograniczenie obowiązuje od 19 lutego 2026 roku i zgodnie z oficjalnym komunikatem zostało wprowadzone do odwołania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.