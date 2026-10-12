Od poniedziałku wielka promocja w Biedronce! Drugi ser za symboliczną złotówkę. Klienci mogą robić zapasy

12 października 2026 07:15 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała kolejną atrakcyjną promocję dla swoich klientów. Od poniedziałku, 12 października, wszystkie sery żółte w plastrach marki Światowid zostaną objęte specjalną ofertą. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje zaledwie 1 zł. Promocja potrwa sześć dni, ale obowiązuje limit zakupów na kartę Moja Biedronka.

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szyld i logo sklepu Biedronka
Fot. Warszawa w Pigułce

Wielka akcja w Biedronce. Drugi ser za 1 zł

Od 12 do 17 października 2026 roku w sklepach Biedronka będzie można skorzystać z promocji na wszystkie sery żółte w plastrach marki Światowid.

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Mechanizm oferty jest prosty: klient wybiera dwa produkty objęte promocją, a za tańszy płaci tylko symboliczną złotówkę.

Co ważne, nie trzeba kupować dwóch identycznych opakowań. Sieć pozwala na dowolne mieszanie produktów uczestniczących w akcji.

Wśród serów widocznych w ofercie znajdują się między innymi:

  • Światowid Gouda w plastrach,
  • Światowid Morski w plastrach,
  • Światowid Rolada Ustrzycka,
  • Światowid Gouda w opakowaniu 1 kg.

To produkty, które można wykorzystać do przygotowania kanapek, tostów, zapiekanek czy domowej pizzy.

Można sporo zaoszczędzić. Jest jednak ważny warunek

Największą korzyść z promocji odczują klienci kupujący dwa opakowania sera o zbliżonej cenie.

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Przykładowo, jeśli dwa opakowania kosztują regularnie po 12 zł, bez promocji zapłacilibyśmy 24 zł. Dzięki akcji drugi produkt kosztuje 1 zł, więc łączny rachunek wyniesie 13 zł.

Oszczędność w takim przykładzie wynosi 11 zł.

W przypadku produktów o różnych cenach rabat naliczany jest na tańszy z nich.

Trzeba również pamiętać, że promocja dotyczy wyłącznie wskazanych serów marki Światowid, a nie wszystkich serów żółtych dostępnych w Biedronce.

Biedronka wprowadziła limit. Tylko cztery opakowania dziennie

Sieć ustaliła dzienny limit promocyjnych zakupów.

Na jedną kartę Moja Biedronka można kupić maksymalnie cztery produkty w ramach oferty, z czego dwa tańsze kosztują po 1 zł.

Oznacza to, że klient może skorzystać z mechanizmu promocyjnego dwukrotnie w ciągu dnia.

Do uzyskania rabatu potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja umożliwiająca korzystanie z programu lojalnościowego.

Bez spełnienia tego warunku promocja może nie zostać naliczona.

Oferta tylko przez sześć dni. Kiedy najlepiej zrobić zakupy?

Akcja rozpocznie się w poniedziałek, 12 października, i potrwa do soboty, 17 października 2026 roku.

Promocja może zainteresować szczególnie rodziny, które regularnie kupują sery do kanapek i przygotowywania posiłków.

Przy zakupie większej ilości sera warto jednak sprawdzić datę przydatności do spożycia i warunki przechowywania. Produkty powinny być przechowywane zgodnie z informacją na opakowaniu.

Dostępność poszczególnych rodzajów i gramatur może różnić się między sklepami.

Klienci powinni zwrócić uwagę na trzy rzeczy

Przed zakupami warto zapamiętać najważniejsze warunki:

Termin: 12–17 października 2026 roku.

Promocja: drugi, tańszy ser żółty w plastrach Światowid za 1 zł.

Limit: cztery produkty dziennie, maksymalnie dwa po 1 zł, na kartę Moja Biedronka.

To kolejna okazja do obniżenia kosztów codziennych zakupów spożywczych. Szczególnie korzystna może być dla osób, które i tak planowały zakup kilku opakowań sera.

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