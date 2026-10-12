Od poniedziałku wielka promocja w Biedronce! Drugi ser za symboliczną złotówkę. Klienci mogą robić zapasy
Biedronka przygotowała kolejną atrakcyjną promocję dla swoich klientów. Od poniedziałku, 12 października, wszystkie sery żółte w plastrach marki Światowid zostaną objęte specjalną ofertą. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje zaledwie 1 zł. Promocja potrwa sześć dni, ale obowiązuje limit zakupów na kartę Moja Biedronka.
Wielka akcja w Biedronce. Drugi ser za 1 zł
Od 12 do 17 października 2026 roku w sklepach Biedronka będzie można skorzystać z promocji na wszystkie sery żółte w plastrach marki Światowid.
Mechanizm oferty jest prosty: klient wybiera dwa produkty objęte promocją, a za tańszy płaci tylko symboliczną złotówkę.
Co ważne, nie trzeba kupować dwóch identycznych opakowań. Sieć pozwala na dowolne mieszanie produktów uczestniczących w akcji.
Wśród serów widocznych w ofercie znajdują się między innymi:
- Światowid Gouda w plastrach,
- Światowid Morski w plastrach,
- Światowid Rolada Ustrzycka,
- Światowid Gouda w opakowaniu 1 kg.
To produkty, które można wykorzystać do przygotowania kanapek, tostów, zapiekanek czy domowej pizzy.
Można sporo zaoszczędzić. Jest jednak ważny warunek
Największą korzyść z promocji odczują klienci kupujący dwa opakowania sera o zbliżonej cenie.
Przykładowo, jeśli dwa opakowania kosztują regularnie po 12 zł, bez promocji zapłacilibyśmy 24 zł. Dzięki akcji drugi produkt kosztuje 1 zł, więc łączny rachunek wyniesie 13 zł.
Oszczędność w takim przykładzie wynosi 11 zł.
W przypadku produktów o różnych cenach rabat naliczany jest na tańszy z nich.
Trzeba również pamiętać, że promocja dotyczy wyłącznie wskazanych serów marki Światowid, a nie wszystkich serów żółtych dostępnych w Biedronce.
Biedronka wprowadziła limit. Tylko cztery opakowania dziennie
Sieć ustaliła dzienny limit promocyjnych zakupów.
Na jedną kartę Moja Biedronka można kupić maksymalnie cztery produkty w ramach oferty, z czego dwa tańsze kosztują po 1 zł.
Oznacza to, że klient może skorzystać z mechanizmu promocyjnego dwukrotnie w ciągu dnia.
Do uzyskania rabatu potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja umożliwiająca korzystanie z programu lojalnościowego.
Bez spełnienia tego warunku promocja może nie zostać naliczona.
Oferta tylko przez sześć dni. Kiedy najlepiej zrobić zakupy?
Akcja rozpocznie się w poniedziałek, 12 października, i potrwa do soboty, 17 października 2026 roku.
Promocja może zainteresować szczególnie rodziny, które regularnie kupują sery do kanapek i przygotowywania posiłków.
Przy zakupie większej ilości sera warto jednak sprawdzić datę przydatności do spożycia i warunki przechowywania. Produkty powinny być przechowywane zgodnie z informacją na opakowaniu.
Dostępność poszczególnych rodzajów i gramatur może różnić się między sklepami.
Klienci powinni zwrócić uwagę na trzy rzeczy
Przed zakupami warto zapamiętać najważniejsze warunki:
Termin: 12–17 października 2026 roku.
Promocja: drugi, tańszy ser żółty w plastrach Światowid za 1 zł.
Limit: cztery produkty dziennie, maksymalnie dwa po 1 zł, na kartę Moja Biedronka.
To kolejna okazja do obniżenia kosztów codziennych zakupów spożywczych. Szczególnie korzystna może być dla osób, które i tak planowały zakup kilku opakowań sera.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.