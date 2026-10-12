Od poniedziałku wielka promocja w Lidlu! Raffaello, Merci i Ferrero Rocher 1+1 gratis. Tylko trzy dni na zakupy
Lidl przygotował dużą akcję promocyjną na popularne słodycze. Od poniedziałku, 12 października, klienci będą mogli kupić dwa opakowania wybranych pralin w cenie jednego. Promocją 1+1 gratis objęto między innymi Raffaello, Merci, Ferrero Rocher, Lindt Lindor, Toffifee i Giotto. Oferta potrwa zaledwie do środy, 14 października.
Lidl rusza z promocją 1+1 gratis. Sześć popularnych produktów
W nowej gazetce Lidla pojawiła się oferta, która może szczególnie zainteresować miłośników czekolady oraz osoby szukające słodkich upominków z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Od 12 do 14 października 2026 roku sieć wprowadza promocję 1+1 gratis na sześć rodzajów markowych słodyczy.
Zasada jest prosta. Przy zakupie dwóch opakowań tego samego produktu drugie klient otrzyma bez dodatkowej opłaty.
Oznacza to, że przy zakupie pary identycznych opakowań średnia cena jednej sztuki będzie o połowę niższa od ceny regularnej wskazanej w gazetce.
Raffaello za 19,99 zł. Drugie opakowanie gratis
Jedną z propozycji są praliny kokosowe Raffaello w opakowaniach po 150 g.
Regularna cena jednego opakowania wynosi 19,99 zł. W ramach promocji klient otrzyma dwa opakowania za tę kwotę.
Zamiast 39,98 zł zapłaci więc 19,99 zł, oszczędzając dokładnie 19,99 zł.
Podobna oferta obejmuje praliny Merci w opakowaniach po 250 g. Dwa opakowania będzie można kupić za 23,99 zł zamiast 47,98 zł.
Ferrero Rocher i Lindt Lindor również w wielkiej promocji
W ofercie znalazły się także praliny Ferrero Rocher w opakowaniach po 200 g.
Jedno opakowanie kosztuje regularnie 34,99 zł. Dzięki promocji 1+1 gratis za tę kwotę klienci otrzymają dwa opakowania.
Jeszcze większa kwotowo oszczędność na jednej parze dotyczy pralin Lindt Lindor w opakowaniach po 200 g.
Cena regularna wynosi 36,99 zł. Przy zakupie dwóch opakowań klient zapłaci łącznie 36,99 zł zamiast 73,98 zł.
Toffifee i Giotto. Dwa opakowania w cenie jednego
Lidl nie zapomniał również o innych popularnych słodyczach.
Toffifee w opakowaniach po 125 g kosztuje regularnie 9,99 zł. W promocji za tę cenę będzie można kupić dwa opakowania.
Z kolei praliny Giotto w opakowaniach po 154,8 g będą dostępne w ofercie 1+1 gratis przy cenie 23,99 zł za parę.
Ile można zaoszczędzić? Oto konkretne kwoty
|Produkt
|Cena dwóch opakowań bez promocji
|Cena w promocji
|Raffaello 150 g
|39,98 zł
|19,99 zł
|Merci 250 g
|47,98 zł
|23,99 zł
|Lindt Lindor 200 g
|73,98 zł
|36,99 zł
|Ferrero Rocher 200 g
|69,98 zł
|34,99 zł
|Toffifee 125 g
|19,98 zł
|9,99 zł
|Giotto 154,8 g
|47,98 zł
|23,99 zł
|Łącznie
|299,88 zł
|149,94 zł
Kupując po dwa opakowania każdego z sześciu produktów, można zaoszczędzić 149,94 zł względem cen regularnych przedstawionych w gazetce.
Jest limit. Lidl określił maksymalną liczbę gratisowych opakowań
Warto pamiętać o ważnym ograniczeniu.
Na każdy z wymienionych produktów obowiązuje limit trzech opakowań gratis na paragon.
Oznacza to, że w ramach danej promocji można otrzymać maksymalnie trzy darmowe opakowania przy zakupie odpowiedniej liczby produktów.
Oferta obowiązuje od poniedziałku, 12 października, do środy, 14 października 2026 roku.
Promocja przed Dniem Nauczyciela
Termin akcji nie jest przypadkowy. W środę, 14 października, obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej.
Praliny i czekoladki należą do popularnych słodkich upominków, dlatego oferta może zainteresować rodziców i uczniów przygotowujących drobne podziękowania dla nauczycieli.
Z promocji mogą również skorzystać osoby planujące rodzinne spotkania lub zakupy na najbliższe dni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.