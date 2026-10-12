Warszawiacy usłyszeli syreny alarmowe. RCB rozesłało pilny alert. Wiemy, co dzieje się w stolicy

12 października 2026 09:21 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W poniedziałek, 12 października, w Warszawie uruchamiane są syreny alarmowe. Ich dźwięk może zaskoczyć mieszkańców, szczególnie tych, którzy nie zapoznali się z wcześniejszymi ostrzeżeniami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert SMS, a stołeczny ratusz wydał oficjalny komunikat. Wyjaśniamy, dlaczego syreny rozlegają się w stolicy i czy mieszkańcy mają powody do obaw.

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syreny alarmowe na słupie
Fot. Shutterstock

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Syreny alarmowe w Warszawie. Mieszkańcy otrzymali ostrzeżenie

W poniedziałek, 12 października 2026 roku, rozpoczęły się zaplanowane ćwiczenia systemu alarmowania ludności pod kryptonimem „Syrena-26”.

Obejmują one teren całego województwa mazowieckiego, w tym Warszawę.

Jeszcze w niedzielę, 11 października, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało mieszkańcom SMS-y informujące o planowanych działaniach.

Wiadomość brzmiała:

„ĆWICZENIA: 12-16 października na terenie woj. mazowieckiego odbędzie się ćwiczenie Syrena-26 z wykorzystaniem syren alarmowych. Zachowaj spokój”.

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To oficjalne powiadomienie miało przygotować mieszkańców na dźwięk syren, które zwykle kojarzą się z ostrzeganiem przed niebezpieczeństwem.

Syreny zawyją kilkakrotnie. Warszawa podała konkretne daty

Stołeczny ratusz potwierdził, że w Warszawie syreny alarmowe będą uruchamiane 12 oraz 16 października.

W obu dniach zaplanowano kilkukrotne uruchomienie urządzeń.

Emitowany sygnał będzie miał postać ciągłego dźwięku trwającego jedną minutę.

Nie jest to przypadkowe uruchomienie systemu. Działania odbywają się w ramach wcześniej przygotowanych ćwiczeń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.

Dlaczego w Warszawie uruchamia się syreny?

Ćwiczenia „Syrena-26” zostały zarządzone przez wojewodę mazowieckiego.

Ich celem jest sprawdzenie, czy system ostrzegania ludności działa prawidłowo i czy w sytuacji rzeczywistego zagrożenia mieszkańcy będą mogli skutecznie usłyszeć sygnały alarmowe.

W trakcie ćwiczeń sprawdzane są między innymi sprawność techniczna syren, możliwość ich zdalnego uruchamiania, obciążenie systemu sterowania oraz słyszalność alarmów w różnych częściach województwa.

To szczególnie ważne w dużym mieście, gdzie natężenie ruchu, zabudowa i hałas uliczny mogą utrudniać dotarcie ostrzeżenia do mieszkańców.

Czy Warszawie coś zagraża? Jest oficjalne wyjaśnienie

Syreny uruchamiane w ramach ćwiczeń „Syrena-26” nie oznaczają rzeczywistego alarmu.

Organizatorzy wyjaśniają, że sygnały mają charakter wyłącznie ćwiczebny. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań w związku z zaplanowanym testem.

Nie ma podstaw, aby sam dźwięk tych syren interpretować jako informację o ataku, ewakuacji czy innym bezpośrednim zagrożeniu.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku otrzymania odrębnego, rzeczywistego ostrzeżenia należy stosować się do aktualnych komunikatów służb.

Mieszkańcy mogą zgłosić, czy słyszeli alarm

Warszawski ratusz zachęca mieszkańców do przekazywania informacji o jakości i słyszalności sygnałów.

Można to zrobić za pośrednictwem aplikacji Warszawa 19115, strony internetowej miejskiego centrum kontaktu lub telefonicznie pod numerem 19115.

Zgłoszenia pomogą ustalić, w których częściach stolicy sygnały są dobrze słyszalne, a gdzie system może wymagać usprawnienia.

Ćwiczenia potrwają do piątku

Na terenie województwa mazowieckiego ćwiczenia „Syrena-26” zaplanowano od 12 do 16 października.

W Warszawie uruchomienie syren przewidziano na poniedziałek i piątek.

Najważniejsza informacja dla mieszkańców: to zaplanowany test systemu alarmowego. RCB apeluje o zachowanie spokoju.

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