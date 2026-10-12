Warszawiacy usłyszeli syreny alarmowe. RCB rozesłało pilny alert. Wiemy, co dzieje się w stolicy
W poniedziałek, 12 października, w Warszawie uruchamiane są syreny alarmowe. Ich dźwięk może zaskoczyć mieszkańców, szczególnie tych, którzy nie zapoznali się z wcześniejszymi ostrzeżeniami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert SMS, a stołeczny ratusz wydał oficjalny komunikat. Wyjaśniamy, dlaczego syreny rozlegają się w stolicy i czy mieszkańcy mają powody do obaw.
Syreny alarmowe w Warszawie. Mieszkańcy otrzymali ostrzeżenie
W poniedziałek, 12 października 2026 roku, rozpoczęły się zaplanowane ćwiczenia systemu alarmowania ludności pod kryptonimem „Syrena-26”.
Obejmują one teren całego województwa mazowieckiego, w tym Warszawę.
Jeszcze w niedzielę, 11 października, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało mieszkańcom SMS-y informujące o planowanych działaniach.
Wiadomość brzmiała:
„ĆWICZENIA: 12-16 października na terenie woj. mazowieckiego odbędzie się ćwiczenie Syrena-26 z wykorzystaniem syren alarmowych. Zachowaj spokój”.
To oficjalne powiadomienie miało przygotować mieszkańców na dźwięk syren, które zwykle kojarzą się z ostrzeganiem przed niebezpieczeństwem.
Syreny zawyją kilkakrotnie. Warszawa podała konkretne daty
Stołeczny ratusz potwierdził, że w Warszawie syreny alarmowe będą uruchamiane 12 oraz 16 października.
W obu dniach zaplanowano kilkukrotne uruchomienie urządzeń.
Emitowany sygnał będzie miał postać ciągłego dźwięku trwającego jedną minutę.
Nie jest to przypadkowe uruchomienie systemu. Działania odbywają się w ramach wcześniej przygotowanych ćwiczeń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.
Dlaczego w Warszawie uruchamia się syreny?
Ćwiczenia „Syrena-26” zostały zarządzone przez wojewodę mazowieckiego.
Ich celem jest sprawdzenie, czy system ostrzegania ludności działa prawidłowo i czy w sytuacji rzeczywistego zagrożenia mieszkańcy będą mogli skutecznie usłyszeć sygnały alarmowe.
W trakcie ćwiczeń sprawdzane są między innymi sprawność techniczna syren, możliwość ich zdalnego uruchamiania, obciążenie systemu sterowania oraz słyszalność alarmów w różnych częściach województwa.
To szczególnie ważne w dużym mieście, gdzie natężenie ruchu, zabudowa i hałas uliczny mogą utrudniać dotarcie ostrzeżenia do mieszkańców.
Czy Warszawie coś zagraża? Jest oficjalne wyjaśnienie
Syreny uruchamiane w ramach ćwiczeń „Syrena-26” nie oznaczają rzeczywistego alarmu.
Organizatorzy wyjaśniają, że sygnały mają charakter wyłącznie ćwiczebny. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań w związku z zaplanowanym testem.
Nie ma podstaw, aby sam dźwięk tych syren interpretować jako informację o ataku, ewakuacji czy innym bezpośrednim zagrożeniu.
Warto jednak pamiętać, że w przypadku otrzymania odrębnego, rzeczywistego ostrzeżenia należy stosować się do aktualnych komunikatów służb.
Mieszkańcy mogą zgłosić, czy słyszeli alarm
Warszawski ratusz zachęca mieszkańców do przekazywania informacji o jakości i słyszalności sygnałów.
Można to zrobić za pośrednictwem aplikacji Warszawa 19115, strony internetowej miejskiego centrum kontaktu lub telefonicznie pod numerem 19115.
Zgłoszenia pomogą ustalić, w których częściach stolicy sygnały są dobrze słyszalne, a gdzie system może wymagać usprawnienia.
Ćwiczenia potrwają do piątku
Na terenie województwa mazowieckiego ćwiczenia „Syrena-26” zaplanowano od 12 do 16 października.
W Warszawie uruchomienie syren przewidziano na poniedziałek i piątek.
Najważniejsza informacja dla mieszkańców: to zaplanowany test systemu alarmowego. RCB apeluje o zachowanie spokoju.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.