Od poniedziałku Lidl rusza z gigantycznymi promocjami! Są limity
Lidl przygotował dużą akcję promocyjną, która rozpocznie się w poniedziałek, 12 października. Klienci będą mogli kupić masło za 2,49 zł, maliny za 4,99 zł oraz skorzystać z promocji 1+1 gratis na awokado. To jednak nie wszystko. Sieć obniża również ceny mięsa, mleka i karmy dla zwierząt. Część ofert wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus, a niektóre obowiązują tylko przez trzy dni.
Lidl rusza z wielką akcją od poniedziałku. Masło za 2,49 zł
Jedną z najmocniejszych propozycji nowej gazetki jest promocja na masło ekstra Pilos o zawartości 83 proc. tłuszczu, w opakowaniu 200 g.
Regularna cena produktu wynosi 4,99 zł. Od poniedziałku klienci korzystający z aplikacji Lidl Plus będą mogli kupić je za 2,49 zł za kostkę.
Oznacza to obniżkę o 50 procent.
Promocja obowiązuje wyłącznie w poniedziałek, 12 października, i jest dostępna przy zakupie trzech opakowań. Konieczne jest aktywowanie odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Za trzy kostki masła klient zapłaci 7,47 zł zamiast 14,97 zł.
Maliny za 4,99 zł. Cena spada o 44 procent
Kolejna oferta dotyczy malin w opakowaniach po 125 g.
Cena regularna wynosi 8,99 zł, ale od poniedziałku do środy, 14 października, owoce będą dostępne za 4,99 zł.
Obniżka wynosi 44 procent.
Aby skorzystać z promocyjnej ceny, należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
To propozycja dla osób przygotowujących desery, śniadania z owocami czy domowe wypieki.
Awokado 1+1 gratis. Drugą sztukę dostaniesz bez dodatkowej opłaty
Od 12 do 14 października Lidl zaoferuje również promocję na zielone awokado.
W ramach akcji 1+1 gratis przy zakupie dwóch sztuk klient zapłaci tylko za jedną.
Promocja wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
To jedna z ofert, które mogą zainteresować osoby regularnie kupujące owoce i warzywa.
Łopatka wieprzowa za 9,99 zł za kilogram
Dużą obniżką objęto także świeżą łopatkę wieprzową bez kości, marki Rzeźnik.
Cena regularna wynosi 13,49 zł za kilogram. Od poniedziałku do środy produkt będzie dostępny za 9,99 zł za kilogram, czyli o 25 procent taniej.
Oferta obowiązuje przy zakupie minimum 1 kilograma i wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Łopatka wieprzowa jest popularnym składnikiem domowych obiadów, gulaszy i dań jednogarnkowych.
Mleko za 1,99 zł. Trzeba kupić sześć opakowań
Kolejna promocja dotyczy mleka Zambrowskiego UHT 3,2 proc. w kartonach jednolitrowych.
Cena regularna wynosi 3,99 zł, natomiast w promocji produkt kosztuje 1,99 zł za litr.
To obniżka o 50 procent.
Warunkiem skorzystania z oferty jest zakup sześciu opakowań oraz aktywowanie kuponu w Lidl Plus.
Promocja potrwa od poniedziałku, 12 października, do soboty, 17 października.
Za sześć litrów mleka klient zapłaci 11,94 zł zamiast 23,94 zł.
Właściciele psów i kotów też zaoszczędzą
Lidl przygotował również ofertę na karmy marki Max & Mila’s World.
Od 12 do 17 października drugi, tańszy produkt będzie objęty rabatem w wysokości 50 procent.
Promocja wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
W ofercie znajdują się karmy dla psów i kotów, dlatego akcja może zainteresować właścicieli zwierząt planujących uzupełnienie domowych zapasów.
Nie wszystkie promocje obowiązują przez cały tydzień
Przed wyjściem do sklepu warto sprawdzić terminy poszczególnych ofert.
|Produkt
|Cena lub rabat
|Termin
|Masło Pilos 200 g
|2,49 zł
|Tylko 12.10
|Maliny 125 g
|4,99 zł
|12–14.10
|Awokado zielone
|1+1 gratis
|12–14.10
|Łopatka wieprzowa bez kości
|9,99 zł/kg
|12–14.10
|Mleko Zambrowskie UHT 3,2%
|1,99 zł/l
|12–17.10
|Karma Max & Mila’s World
|Drugi tańszy -50%
|12–17.10
W przypadku wskazanych promocji należy pamiętać o aplikacji Lidl Plus i warunkach dotyczących liczby kupowanych produktów.
Od poniedziałku warto sprawdzić gazetkę Lidla
Nowa oferta obejmuje zarówno produkty codziennego użytku, jak i artykuły dla zwierząt. Szczególną uwagę zwracają ceny masła, mleka i mięsa, czyli produktów regularnie trafiających do koszyków zakupowych.
Najkrócej obowiązuje promocja na masło, dostępna tylko w poniedziałek. Pozostałe oferty potrwają do środy lub soboty.
Klienci, którzy chcą skorzystać z kilku promocji jednocześnie, powinni wcześniej aktywować odpowiednie kupony w Lidl Plus i sprawdzić warunki zakupów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.