Od poniedziałku wielka promocja w Lidlu. Ten produkt kupują na zapas, drugi będzie 60 proc. taniej
Lidl przygotował krótką promocję na jeden z najczęściej kupowanych produktów. Od poniedziałku 28 września klienci korzystający z aplikacji Lidl Plus będą mogli kupić wszystkie kawy rozpuszczalne Bellarom w specjalnej ofercie. Drugi, tańszy produkt zostanie przeceniony aż o 60 proc. Trzeba się jednak pospieszyć, ponieważ akcja potrwa tylko trzy dni.
Kawa jest produktem, który można przechowywać przez długi czas, dlatego promocje obejmujące większą liczbę opakowań często zachęcają klientów do robienia zapasów. Tym razem Lidl objął ofertą nie jeden konkretny wariant, ale wszystkie kawy rozpuszczalne marki Bellarom.
Promocja rozpocznie się w poniedziałek 28 września i zakończy już w środę 30 września. Obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych.
Druga kawa Bellarom 60 proc. taniej
Zasada promocji jest prosta. Po zakupie dwóch objętych akcją kaw rozpuszczalnych Bellarom rabat zostanie naliczony na drugi, tańszy produkt.
Oznacza to, że można wybrać dwa jednakowe opakowania albo połączyć różne warianty. Jeżeli produkty będą miały odmienne ceny, obniżka obejmie ten tańszy.
Przykładowo, jeśli obie kawy kosztowałyby po 20 zł, za drugie opakowanie klient zapłaciłby po rabacie 8 zł. Łączna cena dwóch produktów wyniosłaby w takim przypadku 28 zł zamiast 40 zł. Jest to wyłącznie przykład pokazujący sposób naliczania rabatu – rzeczywiste ceny zależą od wybranych wariantów kawy.
Trzeba zeskanować aplikację Lidl Plus
Promocja nie zostanie naliczona automatycznie każdemu klientowi. Warunkiem skorzystania z niej jest posiadanie aplikacji Lidl Plus.
Przed zakupami należy:
- otworzyć aplikację Lidl Plus,
- znaleźć kupon dotyczący kaw rozpuszczalnych Bellarom,
- aktywować go,
- przy kasie zeskanować aplikację.
Bez aktywowanego kuponu produkty zostaną sprzedane w cenach obowiązujących poza promocją. Warto więc sprawdzić aplikację jeszcze przed podejściem do kasy.
Obowiązuje limit czterech opakowań
Sieć wprowadziła ograniczenie dotyczące liczby produktów. Limit wynosi cztery opakowania na ofertę.
W praktyce pozwala to kupić maksymalnie dwie pary produktów i dwukrotnie otrzymać rabat na drugi, tańszy artykuł. Zakup kolejnych opakowań nie musi już zostać objęty obniżką.
Szczegółowe warunki promocji, w tym lista kaw uczestniczących w akcji, mają być dostępne w aplikacji Lidl Plus.
Tylko trzy dni na zakupy
Oferta będzie dostępna od 28 do 30 września, wyłącznie w sklepach stacjonarnych. Promocja nie została przedstawiona jako oferta internetowa.
Osoby, które regularnie piją kawę rozpuszczalną Bellarom, mogą wykorzystać akcję do uzupełnienia domowych zapasów. Przed zakupem należy jednak porównać ceny poszczególnych wariantów i pamiętać, że 60-procentowy rabat nie obejmuje całych zakupów – jest naliczany tylko na drugi, tańszy produkt.
Najważniejsze warunki promocji:
- wszystkie kawy rozpuszczalne Bellarom;
- drugi, tańszy produkt 60 proc. taniej;
- konieczna aplikacja i aktywny kupon Lidl Plus;
- limit czterech opakowań;
- oferta wyłącznie w sklepach stacjonarnych;
- promocja od poniedziałku 28 września do środy 30 września.
Akcja potrwa krótko, dlatego największe zainteresowanie może pojawić się już w poniedziałek rano. Dostępność konkretnych odmian kawy będzie zależała od zapasów danego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.