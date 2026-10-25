Od poniedziałku wielkie obniżki w ALDI! Ceny spadają nawet o 60 proc. Te produkty mogą szybko znikać z półek
ALDI przygotowało nową gazetkę promocyjną, która zacznie obowiązywać już w poniedziałek, 26 października. Klienci mogą liczyć na znaczące obniżki cen produktów codziennego użytku. Miód będzie tańszy aż o 60 proc., banany o połowę, a za opakowanie dziesięciu jaj zapłacimy zaledwie 6,99 zł. To jednak nie koniec okazji. W ofercie znalazły się również masło, kawa i artykuły do domu.
ALDI rusza z promocjami od 26 października. Nawet 60 proc. taniej
Nowy tydzień przyniesie kolejną odsłonę akcji promocyjnej „Tanio tydzień”. Tym razem sieć ALDI postawiła na produkty, które regularnie pojawiają się na listach zakupów polskich rodzin.
Jedną z największych obniżek objęto miód wielokwiatowy nektarowy Grandessa. Produkt, którego cena wynosiła 19,99 zł, będzie można kupić za 7,99 zł. To rabat sięgający aż 60 proc.
Oszczędność na jednym opakowaniu wynosi 12 zł. To propozycja szczególnie interesująca jesienią, gdy wiele osób częściej sięga po miód jako dodatek do herbaty, deserów i śniadań.
Banany za 3,49 zł, jaja za 6,99 zł. ALDI obniża ceny podstawowych produktów
Na uwagę zasługuje również promocja na banany. Ich cena zostanie obniżona z 6,99 zł do 3,49 zł za kilogram, czyli o połowę.
Kolejna oferta obejmuje jaja z wolnego wybiegu marki Wesoły Kurnik. Opakowanie zawierające dziesięć sztuk ma kosztować 6,99 zł zamiast 12,99 zł.
Oznacza to oszczędność 6 zł na jednym opakowaniu.
Takie obniżki mogą zainteresować zwłaszcza rodziny, które regularnie kupują większe ilości produktów spożywczych.
Masło i kawa również taniej. Oto ceny od poniedziałku
W nowej gazetce ALDI nie zabrakło również promocji na produkty, których ceny klienci szczególnie uważnie porównują między sklepami.
Masło extra Mlekovita o gramaturze 200 g ma kosztować 3,99 zł zamiast 5,99 zł. To obniżka o 33 proc.
Z kolei kawa mielona MK Café w opakowaniu 500 g zostanie przeceniona z 37,99 zł do 25,99 zł. W tym przypadku oszczędność wynosi 12 zł.
Promocją objęto także kurczaka zagrodowego. Cena kilograma spadnie z 20,99 zł do 16,79 zł.
Co jeszcze warto kupić w ALDI od 26 października?
Nowa gazetka obejmuje nie tylko artykuły spożywcze. Wśród ofert znalazły się również produkty do kuchni, a także artykuły związane ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych.
Na sklepowych półkach pojawią się między innymi zestawy garnków i patelni Gerlach w cenie 149,99 zł za zestaw.
Sieć przygotowała również ofertę zniczy, wkładów i dekoracji nagrobnych. W gazetce znalazły się między innymi znicze szklane dekorowane oraz wkłady parafinowe.
To propozycje dla osób, które planują zakupy przed 1 listopada i chcą wcześniej przygotować się do odwiedzenia grobów bliskich.
Do kiedy obowiązują promocje w ALDI?
Nowa gazetka promocyjna ALDI obowiązuje od poniedziałku, 26 października, do soboty, 31 października 2026 roku.
Warto jednak pamiętać, że poszczególne oferty mogą mieć dodatkowe warunki, ograniczenia ilościowe lub krótsze terminy obowiązywania.
Przed zakupami najlepiej sprawdzić szczegóły przy wybranych produktach.
Jedno jest pewne: w ostatnim tygodniu października ALDI przygotowało obniżki sięgające nawet 60 proc. Największe rabaty obejmują zarówno produkty spożywcze, jak i artykuły przydatne w domu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.