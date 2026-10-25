Gigantyczna promocja w Lidlu od poniedziałku. Towar może zniknąć w kilka minut
Lidl przygotował mocną promocję na początek tygodnia. Już w poniedziałek, 26 października, klienci będą mogli kupić masło za zaledwie 2,49 zł za kostkę. To aż 50 proc. taniej niż standardowa cena produktu. Oferta potrwa tylko jeden dzień, a skorzystanie z niej wymaga aktywowania specjalnego kuponu w aplikacji Lidl Plus. Jest też limit zakupów.
Lidl przecenia masło o połowę. Promocja rusza 26 października
Masło jest jednym z podstawowych produktów spożywczych, dlatego większe obniżki jego ceny regularnie przyciągają uwagę klientów. Tym razem Lidl przygotował ofertę, która może zainteresować osoby planujące zakupy na początku tygodnia.
W poniedziałek, 26 października 2026 roku, w sklepach sieci będzie można kupić masło Mleczna Krowa marki Pilos o zawartości 82 proc. tłuszczu w opakowaniu 200 g.
Regularna cena produktu wynosi 4,99 zł. Dzięki promocji zostanie obniżona do 2,49 zł za kostkę.
Oznacza to oszczędność 2,50 zł na jednym opakowaniu. W przeliczeniu na kilogram promocyjna cena wynosi 12,45 zł.
Oferta jest jednak objęta dodatkowymi warunkami, które warto poznać przed wizytą w sklepie.
Masło za 2,49 zł w Lidlu. Jest jeden ważny warunek
Aby skorzystać z promocji, nie wystarczy kupić pojedynczej kostki masła.
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w gazetce promocyjnej rabat w wysokości 50 proc. przysługuje przy zakupie trzech opakowań.
Dodatkowo należy aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus, a następnie zeskanować aplikację podczas zakupów.
Przy spełnieniu warunków promocji trzy kostki masła będą kosztowały łącznie 7,47 zł.
Bez rabatu za tę samą liczbę opakowań trzeba byłoby zapłacić 14,97 zł. Różnica wynosi więc 7,50 zł.
Warto pamiętać, że obniżona cena nie zostanie naliczona automatycznie bez aktywowanego kuponu.
Lidl wprowadza limit zakupów. Ile masła można kupić taniej?
Sieć określiła również ograniczenie liczby produktów objętych promocją.
Z gazetki wynika, że obowiązuje limit trzech opakowań na jeden kupon.
Oznacza to, że w ramach jednego kuponu klient może kupić trzy kostki masła po 2,49 zł za sztukę.
Dla osób planujących większe zakupy jest to istotna informacja. Kolejne opakowania nie będą objęte tym samym rabatem.
Tylko w poniedziałek. Lidl wyznaczył konkretną datę
Promocja na masło Pilos Mleczna Krowa obowiązuje wyłącznie w poniedziałek, 26 października.
Choć pozostałe oferty przedstawione w gazetce mogą obowiązywać od 26 do 31 października, obniżka na masło została wyraźnie oznaczona jako jednodniowa.
Klienci zainteresowani zakupem powinni więc pamiętać o terminie i wcześniejszym aktywowaniu kuponu.
Dostępność produktu może różnić się w zależności od sklepu.
Lidl i Biedronka przeceniają masło. Która oferta jest korzystniejsza?
Co ciekawe, od poniedziałku również Biedronka zapowiada promocję na masło w cenie 2,49 zł za kostkę.
W obu sieciach cena promocyjna jest identyczna, ale różnią się zasady zakupów.
W Lidlu trzeba kupić trzy opakowania i aktywować kupon Lidl Plus. W Biedronce obniżona cena obowiązuje przy zakupie czterech kostek z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Różny jest także czas trwania ofert. Lidl proponuje jednodniową obniżkę, natomiast promocja Biedronki została zaplanowana od 26 do 31 października.
Dla klientów, którzy chcą kupić tylko trzy kostki masła, oferta Lidla może być wygodniejsza. Osoby planujące większe zakupy mogą natomiast porównać limity i dostępność produktów w obu sieciach.
Źródło: gazetka prom
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.