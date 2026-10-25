Polacy dostali instrukcję na sytuację kryzysową. Warto przygotować te rzeczy, zanim będzie za późno
Co zrobić, jeśli nagle zabraknie prądu, wody lub konieczne będzie opuszczenie domu? Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” zawiera wskazówki dotyczące przygotowania na sytuacje kryzysowe. Jednym z najważniejszych zaleceń jest wcześniejsze skompletowanie plecaka ewakuacyjnego oraz domowych zapasów. Chodzi o to, aby w razie zagrożenia nie tracić cennego czasu na szukanie dokumentów, leków czy podstawowych produktów. Lista rzeczy, które warto mieć pod ręką, jest dłuższa, niż mogłoby się wydawać.
Rząd przygotował instrukcję dla Polaków. Chodzi o bezpieczeństwo całych rodzin
Awaria energetyczna, powódź, pożar, skażenie wody czy konieczność nagłej ewakuacji to sytuacje, które mogą zakłócić codzienne funkcjonowanie gospodarstwa domowego.
Nie każda sytuacja kryzysowa oznacza zagrożenie militarne. Część problemów może wynikać z ekstremalnych zjawisk pogodowych, awarii infrastruktury lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.
Właśnie dlatego polskie władze przygotowały „Poradnik bezpieczeństwa”, zawierający praktyczne informacje o postępowaniu w sytuacjach zagrożenia.
Jednym z jego podstawowych założeń jest samodzielne przygotowanie gospodarstwa domowego na okres, w którym dostęp do sklepów, bieżącej wody, energii elektrycznej czy usług telekomunikacyjnych może być utrudniony.
Nie chodzi o gromadzenie ogromnych zapasów ani przewidywanie konkretnego zagrożenia. Najważniejsze jest przygotowanie podstawowych rzeczy, które mogą okazać się potrzebne w pierwszych godzinach i dniach kryzysu.
Plecak ewakuacyjny. Te rzeczy powinny znaleźć się w środku
Jednym z najważniejszych elementów przygotowania jest plecak ewakuacyjny, czyli zestaw przedmiotów, które można szybko zabrać ze sobą w razie konieczności opuszczenia domu.
Warto przygotować go wcześniej i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.
Wśród przydatnych elementów wyposażenia znajdują się:
- Woda pitna oraz niewielki zapas żywności niewymagającej gotowania.
- Leki przyjmowane na stałe, podstawowa apteczka i środki opatrunkowe.
- Latarka z zapasowymi bateriami.
- Powerbank oraz przewody do ładowania telefonu.
- Radio bateryjne lub na korbkę.
- Dokumenty tożsamości i kopie najważniejszych dokumentów.
- Gotówka w różnych nominałach.
- Ciepła odzież, bielizna i peleryna przeciwdeszczowa.
- Podstawowe środki higieniczne.
- Lista ważnych numerów telefonów i adresów zapisana na papierze.
W plecaku można umieścić również gwizdek, rękawice ochronne, folię NRC oraz inne niewielkie przedmioty przydatne podczas przemieszczania się.
Zawartość należy dostosować do wieku, zdrowia i indywidualnych potrzeb osoby, która będzie z niego korzystać.
W rodzinach z małymi dziećmi konieczne może być przygotowanie dodatkowych produktów, takich jak pieluchy, mleko modyfikowane czy odpowiednia żywność.
Jeden plecak na całą rodzinę może nie wystarczyć
Ważną zasadą jest dostosowanie wyposażenia do liczby domowników.
Jeżeli z domu trzeba będzie wyjść w pośpiechu, jedna ciężka torba może okazać się niewygodna, szczególnie gdy rodzina będzie musiała pokonać część trasy pieszo.
Dlatego warto rozważyć przygotowanie osobnego plecaka dla każdej osoby, odpowiedniego do jej możliwości fizycznych.
Dzieci mogą mieć własne, lekkie plecaki z wodą, przekąską, odzieżą i podstawowymi rzeczami osobistymi. Najważniejsze dokumenty, leki i wyposażenie wymagające szczególnej kontroli powinny pozostawać pod opieką dorosłych.
Warto również wcześniej ustalić, kto pomaga młodszym dzieciom, osobom starszym lub domownikom z ograniczoną mobilnością.
Domowe zapasy na 72 godziny. Co warto przygotować?
Drugim istotnym elementem bezpieczeństwa jest przygotowanie zapasów pozwalających przetrwać okres czasowego ograniczenia dostępu do podstawowych usług.
Rządowy poradnik zaleca przygotowanie gospodarstwa domowego do samodzielnego funkcjonowania przez co najmniej 72 godziny.
Szczególne znaczenie ma woda.
Przy planowaniu zapasów można przyjąć orientacyjnie minimum 3 litry wody na osobę dziennie do picia i podstawowych potrzeb związanych z przygotowywaniem posiłków.
Oznacza to, że czteroosobowa rodzina powinna przygotować co najmniej 36 litrów wody na trzy dni.
|Liczba osób
|Zapas na 72 godziny
|1 osoba
|9 litrów
|2 osoby
|18 litrów
|3 osoby
|27 litrów
|4 osoby
|36 litrów
|5 osób
|45 litrów
To ilości orientacyjne. Wysoka temperatura, choroba lub szczególne potrzeby domowników mogą zwiększyć zapotrzebowanie. Osobny zapas może być potrzebny do higieny.
Co kupić do domowych zapasów? Nie wszystko wymaga lodówki
Podczas dłuższej przerwy w dostawie energii elektrycznej przechowywanie żywności w lodówce i zamrażarce może stać się problematyczne.
Dlatego w domowych zapasach warto uwzględnić produkty, które nie wymagają chłodzenia ani długotrwałego przygotowywania.
Dobrym rozwiązaniem mogą być konserwy, gotowe dania w słoikach, pieczywo chrupkie, suchary, orzechy, batony zbożowe czy żywność o długim terminie przydatności do spożycia.
Warto mieć także ręczny otwieracz do konserw.
Przy wyborze produktów trzeba uwzględnić potrzeby dzieci, alergie pokarmowe oraz specjalne diety.
Nie ma potrzeby kupowania wszystkiego jednocześnie. Zapasy można tworzyć stopniowo, a następnie wykorzystywać produkty w codziennym gotowaniu i regularnie je uzupełniać.
Gotówka, dokumenty i telefon. O tych rzeczach łatwo zapomnieć
W sytuacji kryzysowej problemem może być nie tylko brak wody lub żywności, lecz także utrudniony dostęp do pieniędzy.
Podczas awarii energetycznej bankomaty i terminale płatnicze mogą przestać działać.
Dlatego warto posiadać niewielką rezerwę gotówki, najlepiej w banknotach o różnych nominałach.
Równie istotne jest zabezpieczenie dokumentów.
Dowód osobisty, paszport, ważne dokumenty medyczne oraz informacje o przyjmowanych lekach powinny być łatwe do odnalezienia.
Dobrym rozwiązaniem jest przechowywanie kopii najważniejszych dokumentów w zabezpieczonej, wodoodpornej osłonie.
Warto również zadbać o naładowany powerbank i sprawdzić, czy posiadamy odpowiedni przewód do telefonu.
Masz zwierzęta? Przygotuj zapasy również dla nich
Planując ewentualną ewakuację, nie wolno zapominać o zwierzętach domowych.
Dla psa lub kota warto przygotować transporter albo odpowiednie akcesoria do bezpiecznego przemieszczania, zapas karmy, wodę, miski oraz niezbędne leki.
Przydatne będą również książeczka zdrowia zwierzęcia i informacje pozwalające zidentyfikować jego właściciela.
W przypadku kotów szczególnie ważny jest bezpieczny transporter, który ograniczy ryzyko ucieczki przestraszonego zwierzęcia.
Gdzie przechowywać plecak ewakuacyjny?
Plecak powinien znajdować się w miejscu, do którego można szybko dotrzeć.
Nie warto chować go na dnie trudno dostępnej szafy, na strychu ani w pomieszczeniu zastawionym innymi przedmiotami.
Dobrym rozwiązaniem może być szafka w pobliżu wyjścia z mieszkania lub domu.
Ważne, aby wszyscy domownicy wiedzieli, gdzie znajduje się przygotowane wyposażenie.
Co pewien czas należy sprawdzać daty ważności żywności i leków, stan baterii oraz aktualność dokumentów i zapisanych numerów telefonów.
Czy przygotowanie plecaka oznacza, że zbliża się zagrożenie?
Nie. Samo publikowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa nie oznacza, że władze przewidują konkretną awarię, ewakuację lub inne bezpośrednie zagrożenie.
Przygotowanie na sytuacje kryzysowe jest elementem profilaktyki, podobnie jak posiadanie gaśnicy, apteczki czy ubezpieczenia mieszkania.
Warto także pamiętać, że w razie rzeczywistego zagrożenia najważniejsze są aktualne komunikaty służb i władz.
Jeżeli zostanie wydane polecenie ewakuacji, należy stosować się do oficjalnych instrukcji. Nie każda sytuacja wymaga opuszczenia domu – czasami bezpieczniejsze jest pozostanie wewnątrz budynku.
Najważniejsze, aby podstawowe zapasy, dokumenty i wyposażenie przygotować wtedy, gdy mamy na to czas. Podczas rzeczywistej awarii może go zabraknąć.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.