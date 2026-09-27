Od poniedziałku wielkie oszczędności w Kauflandzie. Jeden z produktów przecenili dokładnie o połowę

27 września 2026 07:37 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Kaufland rozpoczyna tydzień specjalną akcją „Mocny Start”. Od poniedziałku 28 września klienci znajdą w sklepach mocno przecenione owoce, warzywa i mięso. Cena jednego z najpopularniejszych produktów spadnie aż o 50 proc., a za inny zapłacimy mniej niż 2 zł. Oferta będzie jednak dostępna tylko przez trzy dni.

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Szyld sklepu Kaufland Fot. Warszawa w Pigułce
Szyld sklepu Kaufland Fot. Warszawa w Pigułce

Nowa akcja Kauflandu wystartuje w poniedziałek i potrwa do środy 30 września. To krótsza oferta poprzedzająca kolejną główną gazetkę sieci, dlatego na zakupy pozostanie niewiele czasu.

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Wśród najmocniej przecenionych produktów znalazły się pomidory malinowe, mandarynki, awokado oraz kilka rodzajów mięsa. Część promocji będzie dostępna dla wszystkich klientów, natomiast do skorzystania z największej obniżki potrzebna będzie karta lojalnościowa.

Ten produkt będzie dokładnie o połowę tańszy

Największą uwagę przyciąga promocja na pomidory malinowe sprzedawane luzem. Od poniedziałku kilogram będzie kosztował 4,99 zł. To obniżka o 50 proc. w porównaniu z ceną sprzed promocji wynoszącą 9,99 zł.

Aby kupić pomidory w obniżonej cenie, trzeba posiadać Kaufland Card. Sieć wprowadziła również limit wynoszący 3 kg dziennie na jedną kartę.

Po jego przekroczeniu kolejne kilogramy mogą zostać rozliczone według ceny regularnej. Kartę należy zeskanować przy kasie albo przed zatwierdzeniem płatności w kasie samoobsługowej.

Awokado za mniej niż 2 zł

Drugim mocnym punktem oferty jest awokado. Cena jednej sztuki spadnie do 1,99 zł, co oznacza obniżkę o 42 proc. względem wcześniejszej ceny 3,49 zł.

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W promocji znajdą się również mandarynki sprzedawane na wagę. Kilogram będzie kosztował 3,99 zł zamiast 6,39 zł, czyli o 37 proc. mniej.

To oferty, które mogą cieszyć się dużym zainteresowaniem już w poniedziałek rano. Dostępność produktów będzie zależała od zapasów konkretnego sklepu.

Kaufland przecenia również mięso

„Mocny Start” obejmie nie tylko warzywa i owoce. W gazetce znalazły się także obniżki na mięso:

  • schab wieprzowy bez kości – 15,99 zł za kilogram, 36 proc. taniej;
  • polędwiczka wieprzowa – 26,99 zł za kilogram, 22 proc. taniej;
  • łopatka wołowa bez kości – 34,99 zł za kilogram, 22 proc. taniej.

Przy większych zakupach różnica w rachunku może wynieść kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt złotych. Warto jednak wcześniej sprawdzić dostępność produktów w najbliższym markecie.

Na zakupy będą tylko trzy dni

Promocje z gazetki „Mocny Start” obowiązują od poniedziałku 28 września do środy 30 września lub do wyczerpania zapasów. Już w czwartek Kaufland rozpocznie kolejny standardowy tydzień promocyjny.

Najważniejsze oferty od poniedziałku:

  • pomidory malinowe – 4,99 zł/kg z Kaufland Card;
  • awokado – 1,99 zł/szt.;
  • mandarynki – 3,99 zł/kg;
  • schab bez kości – 15,99 zł/kg;
  • polędwiczka wieprzowa – 26,99 zł/kg;
  • łopatka wołowa bez kości – 34,99 zł/kg.

Największa obniżka wymaga karty Kaufland Card i podlega dziennemu limitowi. Przed odejściem od kasy warto więc sprawdzić paragon oraz upewnić się, że karta została prawidłowo zeskanowana.

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