Od poniedziałku wielkie oszczędności w Kauflandzie. Jeden z produktów przecenili dokładnie o połowę
Kaufland rozpoczyna tydzień specjalną akcją „Mocny Start”. Od poniedziałku 28 września klienci znajdą w sklepach mocno przecenione owoce, warzywa i mięso. Cena jednego z najpopularniejszych produktów spadnie aż o 50 proc., a za inny zapłacimy mniej niż 2 zł. Oferta będzie jednak dostępna tylko przez trzy dni.
Nowa akcja Kauflandu wystartuje w poniedziałek i potrwa do środy 30 września. To krótsza oferta poprzedzająca kolejną główną gazetkę sieci, dlatego na zakupy pozostanie niewiele czasu.
Wśród najmocniej przecenionych produktów znalazły się pomidory malinowe, mandarynki, awokado oraz kilka rodzajów mięsa. Część promocji będzie dostępna dla wszystkich klientów, natomiast do skorzystania z największej obniżki potrzebna będzie karta lojalnościowa.
Ten produkt będzie dokładnie o połowę tańszy
Największą uwagę przyciąga promocja na pomidory malinowe sprzedawane luzem. Od poniedziałku kilogram będzie kosztował 4,99 zł. To obniżka o 50 proc. w porównaniu z ceną sprzed promocji wynoszącą 9,99 zł.
Aby kupić pomidory w obniżonej cenie, trzeba posiadać Kaufland Card. Sieć wprowadziła również limit wynoszący 3 kg dziennie na jedną kartę.
Po jego przekroczeniu kolejne kilogramy mogą zostać rozliczone według ceny regularnej. Kartę należy zeskanować przy kasie albo przed zatwierdzeniem płatności w kasie samoobsługowej.
Awokado za mniej niż 2 zł
Drugim mocnym punktem oferty jest awokado. Cena jednej sztuki spadnie do 1,99 zł, co oznacza obniżkę o 42 proc. względem wcześniejszej ceny 3,49 zł.
W promocji znajdą się również mandarynki sprzedawane na wagę. Kilogram będzie kosztował 3,99 zł zamiast 6,39 zł, czyli o 37 proc. mniej.
To oferty, które mogą cieszyć się dużym zainteresowaniem już w poniedziałek rano. Dostępność produktów będzie zależała od zapasów konkretnego sklepu.
Kaufland przecenia również mięso
„Mocny Start” obejmie nie tylko warzywa i owoce. W gazetce znalazły się także obniżki na mięso:
- schab wieprzowy bez kości – 15,99 zł za kilogram, 36 proc. taniej;
- polędwiczka wieprzowa – 26,99 zł za kilogram, 22 proc. taniej;
- łopatka wołowa bez kości – 34,99 zł za kilogram, 22 proc. taniej.
Przy większych zakupach różnica w rachunku może wynieść kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt złotych. Warto jednak wcześniej sprawdzić dostępność produktów w najbliższym markecie.
Na zakupy będą tylko trzy dni
Promocje z gazetki „Mocny Start” obowiązują od poniedziałku 28 września do środy 30 września lub do wyczerpania zapasów. Już w czwartek Kaufland rozpocznie kolejny standardowy tydzień promocyjny.
Najważniejsze oferty od poniedziałku:
- pomidory malinowe – 4,99 zł/kg z Kaufland Card;
- awokado – 1,99 zł/szt.;
- mandarynki – 3,99 zł/kg;
- schab bez kości – 15,99 zł/kg;
- polędwiczka wieprzowa – 26,99 zł/kg;
- łopatka wołowa bez kości – 34,99 zł/kg.
Największa obniżka wymaga karty Kaufland Card i podlega dziennemu limitowi. Przed odejściem od kasy warto więc sprawdzić paragon oraz upewnić się, że karta została prawidłowo zeskanowana.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.