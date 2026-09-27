Od poniedziałku wyłączenia wody na Mazowszu. Mieszkańcy tych ulic powinni zrobić zapasy
Od poniedziałku 28 września rozpoczną się planowane przerwy w dostawie wody w kilku miejscowościach na Mazowszu. Wyłączenia obejmą między innymi Bronisze i Opacz Małą, a w następnych dniach również Duchnice oraz część Radzymina. W niektórych miejscach krany pozostaną suche przez sześć godzin. Warto wcześniej przygotować wodę do picia, gotowania i podstawowych czynności higienicznych.
Nie chodzi o wyłączenie wody w całym województwie. Komunikaty dotyczą konkretnych ulic i posesji, przy których będą prowadzone prace na sieci wodociągowej. Harmonogram może się zmienić, dlatego mieszkańcy powinni sprawdzić aktualne informacje bezpośrednio przed rozpoczęciem prac.
W poniedziałek bez wody w Broniszach
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim poinformował, że w poniedziałek 28 września przerwa obejmie budynki znajdujące się przy ulicy Czereśniowej w Broniszach.
Dostawa wody zostanie wstrzymana w godzinach od 9:00 do 15:00. Utrudnienia są związane z zaplanowanymi pracami na sieci wodociągowej.
Mieszkańcy powinni przygotować się na sześciogodzinną przerwę. Po zakończeniu prac woda może być przez krótki czas mętna lub mieć zmienioną barwę. W takiej sytuacji należy odczekać i przepłukać instalację, aż będzie ponownie przejrzysta.
Przerwa również w Opaczy Małej
Kolejne poniedziałkowe wyłączenie zapowiedziano w Opaczy Małej na terenie gminy Michałowice.
Wody zabraknie przy ulicy Targowej – na odcinku od posesji numer 12 do końca zabudowań położonych przy granicy z gminą Raszyn.
Przerwa została zaplanowana od godziny 8:30 do 14:00. Oznacza to, że mieszkańcy mogą pozostawać bez bieżącej wody przez pięć i pół godziny. We wtorek kolejne wyłączenia
We wtorek 29 września prace przeniosą się między innymi do Duchnic. W godzinach od 9:00 do 15:00 dostawy wody mają zostać wstrzymane w budynkach położonych na odcinku od ulicy Parkietowej do ulicy Aksamitnej oraz przy skrzyżowaniu ulic Aksamitnej i Imbirowej.
Przerwę na ten sam dzień zapowiedziało również Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Radzyminie. Od godziny 9:00 do 13:00 bez wody pozostaną nieruchomości przy:
- ul. Zwycięskiej od numeru 22 do numeru 50,
- ul. Husarskiej,
- ul. Kryształowej,
- ul. Zamkowej,
- ul. Jana III Sobieskiego,
- ul. Rycerskiej,
- ul. Litewskiej.
Godziny zakończenia prac są orientacyjne. W razie pojawienia się komplikacji technicznych przywrócenie dostaw może nastąpić później.
Środowe wyłączenie w Broniszach
Kolejną przerwę w dostawie wody zaplanowano na środę 30 września. Tym razem wyłączenie obejmie budynki znajdujące się w Broniszach na odcinku od ulicy Przyparkowej do ulicy Kwiatowej – do numeru 16.
Wody ma nie być od godziny 9:00 do 15:00. Powodem ponownie są prace prowadzone na sieci wodociągowej.
Ile wody przygotować?
Na kilkugodzinną przerwę warto zabezpieczyć przede wszystkim wodę do picia i przygotowywania posiłków. Minimalna ilość zależy od liczby domowników, ich wieku oraz indywidualnych potrzeb.
Na jednego mieszkańca dobrze przygotować przynajmniej kilka litrów. Osobnej wody mogą potrzebować zwierzęta domowe. Warto również napełnić wiadro lub większy pojemnik wodą przeznaczoną do spłukiwania toalety i podstawowych czynności porządkowych.
Przed wyłączeniem należy pamiętać o:
- napełnieniu czajnika i butelek,
- przygotowaniu wody dla dzieci i zwierząt,
- odłożeniu wody potrzebnej do przyjmowania leków,
- wyłączeniu pralki i zmywarki,
- zamknięciu wszystkich kranów,
- uprzedzeniu starszych członków rodziny.
Nie należy robić zapasu w przypadkowych pojemnikach, w których wcześniej przechowywano środki chemiczne. Wodę przeznaczoną do picia najlepiej trzymać w czystych butelkach lub pojemnikach dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
Po przywróceniu dostaw woda może wyglądać inaczej
Po zakończeniu prac w sieci mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia, powietrze w instalacji albo zmiana barwy wody. Jest to możliwe po ponownym napełnianiu przewodów.
Jeżeli woda będzie mętna, należy otworzyć kran z zimną wodą i pozwolić jej płynąć do momentu odzyskania przejrzystości. W tym czasie lepiej nie uruchamiać pralki ani zmywarki.
Jeżeli nieprawidłowości będą utrzymywały się dłużej, należy zgłosić problem lokalnemu przedsiębiorstwu wodociągowemu.
To planowane prace, a nie awaria całego systemu
Zapowiedziane przerwy są lokalne i wynikają z prac na poszczególnych fragmentach sieci. Nie ma informacji o zagrożeniu dostaw wody dla całego Mazowsza ani dla całej Warszawy.
Lista może zostać rozszerzona o kolejne adresy, a awarie pojawiające się niezależnie od planowanych prac są publikowane na bieżąco. Dlatego przed rozpoczęciem każdego dnia warto sprawdzić stronę właściwego urzędu gminy albo lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.