Od rana w sobotę ludzie ruszą do Biedronki. Gigantyczne promocje i gratisy. To ostatni dzień
Sobota 12 września może być jednym z najmocniejszych zakupowych dni tego tygodnia w Biedronce. Sieć połączyła kilka promocji, a część z nich kończy się właśnie tego dnia. Można kupić karkówkę za 9,99 zł za kilogram, lody za 99 groszy, skorzystać z promocji „drugi produkt za 1 zł”, a przy większych zakupach dostać voucher o wartości 35 zł. Kto chce skorzystać, nie powinien odkładać zakupów na kolejny dzień.
W sobotę od rana w Biedronkach może zrobić się tłoczno. Powód jest prosty: 12 września kończy się kilka mocnych akcji promocyjnych, które obejmują zarówno produkty spożywcze, jak i bonus na kolejne zakupy.
Największym magnesem mogą być produkty, które zwykle kupuje się na zapas.
Karkówka za 9,99 zł. Można kupić do 3 kilogramów
Jedną z najmocniejszych ofert jest karkówka wieprzowa bez kości Kraina Mięs.
W piątek i sobotę, 11–12 września, jej cena z aplikacją Moja Biedronka wynosi 9,99 zł/kg. Promocja oznaczona jest jako 45 proc. taniej.
Obowiązuje limit 3 kg na konto Moja Biedronka. To oznacza, że przy wykorzystaniu całego limitu za trzy kilogramy mięsa klient zapłaci 29,97 zł.
Przy takiej cenie sobota może być dniem, w którym zapasy będą znikały szczególnie szybko.
Drugi olej za złotówkę
Jeszcze mocniej wygląda promocja na olej Wyborny 1 l. W dniach 11–12 września przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje tylko 1 zł.
Poszczególne warianty można mieszać.
Obowiązuje dzienny limit dwóch produktów, czyli maksymalnie jednego produktu za 1 zł na kartę Moja Biedronka.
W przypadku artykułu o długim terminie przydatności taka oferta może szczególnie zachęcać do uzupełnienia domowych zapasów.
Lody za 99 groszy
Kolejną mocną ceną są rożki Koral 110 ml.
W promocji kosztują zaledwie 0,99 zł za sztukę. Akcja obowiązuje od 10 do 12 września, dlatego w sobotę będzie ostatnia możliwość skorzystania z tej ceny.
Przy cenie poniżej złotówki zainteresowanie może być duże, szczególnie w sklepach, w których pozostanie jeszcze większa liczba dostępnych smaków.
Jest również gratis za duże zakupy
Największe koszyki może napędzić jeszcze jedna akcja.
W dniach 11–12 września klient, który zrobi jednorazowe zakupy za minimum 199 zł, otrzyma voucher o wartości 35 zł.
To jednak nie jest natychmiastowy rabat od sobotniego paragonu.
Otrzymany voucher można wykorzystać od 14 do 19 września przy kolejnych jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Obowiązuje limit jednego vouchera na transakcję.
W praktyce Biedronka zachęca więc klientów do dwóch większych wizyt: pierwszej teraz i kolejnej w następnym tygodniu.
W sobotę może rozpocząć się polowanie na ostatnie sztuki
Najważniejsza jest data. 12 września jest ostatnim dniem tych promocji.
W niedzielę będzie już za późno, dlatego osoby planujące skorzystać z ofert mają w sobotę ostatnią szansę. W przypadku produktów sprzedawanych w wyjątkowo niskich cenach dostępność może różnić się między sklepami, a część ofert obowiązuje do wyczerpania zapasów.
Warto również pamiętać o karcie lub aplikacji Moja Biedronka oraz sprawdzić limity konkretnej promocji. Bez spełnienia warunków cena przy kasie może być inna.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.