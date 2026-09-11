Superpromocje w Action. Świetne produkty na jesień i nie tylko. Ceny zaczynają się od 3,49 zł
Action wystartował z kolejną porcją tygodniowych promocji. Tym razem wśród przecenionych produktów szczególnie wyróżniają się rzeczy, które mogą przydać się wraz z nadejściem chłodniejszych dni. Jest ogromny, trzymetrowy pled, ciepłe buty, suszarka do obuwia, a także sporo produktów do domu i codziennych porządków. Ceny niektórych artykułów spadły o ponad 20 procent.
Jedną z najbardziej interesujących propozycji jest pled XXL Studio Home o wymiarach aż 300 × 280 cm. Kosztuje obecnie 69,95 zł, podczas gdy najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 79,95 zł. Tak duży pled może przykryć całe łóżko albo służyć jako ogromny koc na chłodne jesienne wieczory.
Ciepłe buty za 29,95 zł
Na jesień i zimę Action przecenił również ciepłe buty do kostki. Dostępne są w różnych wariantach i rozmiarach 37–40. Teraz kosztują 29,95 zł, czyli o 25 proc. mniej w stosunku do wskazanej ceny 39,95 zł.
W ofercie widoczne są także dziecięce kapcie w rozmiarach 30–34.
Ciekawym urządzeniem na deszczowe miesiące może być suszarka do butów za 74,95 zł. Urządzenie ma wymiary 31 × 30 × 10 cm. Według informacji Action cena została obniżona o 16 proc. – wcześniej wskazana cena wynosiła 89,95 zł.
Ogromny pled, suszarka do butów i wyposażenie domu
Promocje nie ograniczają się jednak do jesiennych produktów. Wśród przecenionych artykułów znalazła się mata łazienkowa 50 × 80 cm za 24,95 zł. To obniżka o 28 proc. względem ceny 34,95 zł.
Jeszcze mocniej przeceniono elektryczną temperówkę Fichero. Kosztuje 11,99 zł, podczas gdy wcześniej wskazana cena wynosiła 16,95 zł. Obniżka sięga więc 29 proc.
Za 5,95 zł można natomiast kupić pięciolitrowy pojemnik do przechowywania Iris. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 7,95 zł.
Markowe produkty również taniej
Na liście promocji tygodnia znalazły się też znane marki. Dezodorant Dove Classic Fresh XXL 300 ml kosztuje 12,95 zł, a świeca zapachowa Air Wick Essential Oils „Wspaniała wanilia” – 7,69 zł.
Do tego dochodzą artykuły do sprzątania. Żel do zmywarki Purall All-in-1 na 36 myć kosztuje 10,49 zł, a uniwersalny środek czyszczący Fabulosa o pojemności 750 ml – 5,98 zł.
Za 3,49 zł Action oferuje natomiast rękawice robocze Werckmann w rozmiarach M–XXL. Wśród produktów widoczny jest również Dr. Candy Soda Spray za 3,59 zł.
Action przecenia ponad 100 produktów
Na stronie sieci w sekcji widocznej na materiałach znajduje się 115 produktów, więc przedstawione propozycje są jedynie częścią aktualnej oferty.
Szczególną uwagę przed jesienią zwracają ogromny pled za niespełna 70 zł, ciepłe buty za 29,95 zł oraz elektryczna suszarka do obuwia. Przy deszczowej i coraz chłodniejszej pogodzie właśnie te produkty mogą wzbudzić największe zainteresowanie klientów.
Dostępność poszczególnych artykułów może różnić się w zależności od sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.