Od rana zacznie się w Biedronce. Gigantyczna promocja i gratisy. Tylko jeden dzień
Sobota 12 września może przynieść wzmożony ruch w Biedronce. Sieć przygotowała jednodniową promocję na produkty do prania, w której przy zakupie dwóch artykułów tańszy klient otrzyma gratis. Oferta obejmuje kilka popularnych marek, produkty można dowolnie mieszać, ale jest ważny limit. Kto chce skorzystać, ma na to tylko jeden dzień.
W sobotę warto zwrócić szczególną uwagę na dział z chemią gospodarczą. Biedronka uruchamia promocję 1+1 gratis, która zgodnie z materiałem sieci obowiązuje wyłącznie 12 września.
To oferta, która może zachęcić klientów do kupowania środków do prania na zapas. Zwłaszcza że nie trzeba wybierać dwóch identycznych produktów.
Kupujesz dwa, tańszy dostajesz gratis
Zasada jest prosta. Promocją objęte są wszystkie produkty do prania marek Eden, Ultra, Kłębuszek i Oxy.
Klient wybiera dwa artykuły uczestniczące w akcji, a tańszy z nich otrzymuje gratis.
Biedronka wyraźnie zaznacza również: „mieszaj dowolnie”.
Oznacza to, że można połączyć różne produkty i marki objęte akcją, zamiast kupować dwa identyczne opakowania.
Na grafice promocyjnej widzimy m.in. płyny i kapsułki do prania oraz inne produkty z wymienionych linii.
Można zaoszczędzić nawet połowę
Najbardziej opłacalny wariant pojawia się wtedy, gdy wybierzemy dwa produkty w identycznej lub bardzo zbliżonej cenie.
Jeżeli przykładowo dwa kwalifikujące się artykuły kosztują po 30 zł, za komplet zapłacimy 30 zł zamiast 60 zł. Efektywny rabat wyniesie wtedy 50 proc.
Jeśli jeden produkt kosztuje 30 zł, a drugi 20 zł, gratisem będzie tańszy artykuł za 20 zł.
Dlatego przed podejściem do kasy warto porównać ceny produktów, które zamierzamy połączyć.
Jest haczyk. Potrzebna karta albo aplikacja
Promocja nie zostanie naliczona każdemu klientowi automatycznie.
Zgodnie z informacją Biedronki oferta 1+1 gratis obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Jest również limit: maksymalnie dwa produkty dziennie, czyli jeden tańszy produkt gratis na kartę Moja Biedronka.
Nie będzie więc można w ramach jednego konta wziąć kilkunastu opakowań i połowy otrzymać bezpłatnie.
Tylko w sobotę. W niedzielę będzie już po promocji
Najważniejsza jest data.
Na materiale Biedronki widnieje wyraźna informacja: „Oferta tylko 12.09”.
Akcja zaczyna się więc w sobotę rano wraz z otwarciem poszczególnych sklepów i kończy tego samego dnia. To właśnie ograniczenie do jednego dnia może spowodować większe zainteresowanie ofertą.
Środki do prania należą też do produktów, które można długo przechowywać, dlatego akcja 1+1 gratis może być dla części klientów okazją do uzupełnienia domowych zapasów.
W sobotę Biedronka ma więcej mocnych ofert
Promocja na chemię zbiega się z ostatnim dniem kilku innych akcji sieci. 12 września kończy się m.in. promocja na karkówkę wieprzową za 9,99 zł/kg z aplikacją, a rożki Koral są oferowane za 0,99 zł za sztukę.
Do tego przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł można zdobyć voucher o wartości 35 zł, przeznaczony do wykorzystania w kolejnym tygodniu przy spełnieniu warunków tej akcji.
Dlatego sobota 12 września zapowiada się jako jeden z mocniejszych promocyjnie dni w Biedronce. W przypadku jednodniowej akcji na produkty do prania kluczowe może być zrobienie zakupów odpowiednio wcześnie – szczególnie jeśli zależy nam na konkretnym produkcie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.