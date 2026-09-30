Od środy hit w Action za 79,99 zł. Ten sprzęt pomoże uprzątnąć liście
Action rozpoczyna w środę 30 września nową ofertę promocyjną. Wśród produktów znalazła się dmuchawa i odkurzacz do liści Varo o mocy 3800 W za 79,99 zł. To o 19,91 zł mniej od wskazanej najniższej ceny z 30 dni przed obniżką. Promocja jest zapowiedziana w ofercie obowiązującej do 6 października.
Spadające liście oznaczają coraz więcej pracy na podjazdach, tarasach i ogrodowych ścieżkach. Urządzenie dostępne w Action łączy dwie funkcje: pozwala zdmuchiwać liście w jedno miejsce albo zbierać je do worka.
Dmuchawa i odkurzacz w jednym urządzeniu
Model Varo ma moc 3800 W, regulację prędkości powietrza oraz worek o pojemności 40 litrów. Pasek na ramię ułatwia podtrzymywanie sprzętu podczas pracy.
Funkcja dmuchawy przyda się przy przesuwaniu liści z chodnika lub podjazdu. Tryb odkurzacza pozwala natomiast zbierać je bezpośrednio do worka, który po napełnieniu trzeba opróżnić.
Urządzenie jest zasilane przewodowo. Przy planowaniu pracy należy więc uwzględnić dostęp do gniazdka i zasięg przewodu lub odpowiedniego przedłużacza.
Cena spadła poniżej 80 zł
Promocyjna cena wynosi 79,99 zł. Na materiale dotyczącym produktu wskazano 99,90 zł jako najniższą cenę z 30 dni przed obniżką.
Różnica to 19,91 zł, czyli około 20 proc. względem tej ceny odniesienia. Osoby porównujące sprzęt powinny zwrócić uwagę również na sposób zasilania, pojemność worka i dostępne funkcje — sama moc nie określa wszystkich możliwości urządzenia.
Oferta rusza 30 września
Nowa gazetka Action obejmuje okres od środy 30 września do wtorku 6 października 2026 roku. Dmuchawa i odkurzacz Varo to propozycja dla osób, które właśnie przygotowują się do jesiennych porządków wokół domu.
Przed wyjazdem na zakupy warto sprawdzić dostępność produktu w wybranym sklepie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.