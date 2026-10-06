Od środy nowe ceny paliw. Benzyna w górę, diesel w dół. Minister podał dokładne limity
Kierowcy od środy, 7 października, zobaczą nowe maksymalne ceny paliw. Minister Energii opublikował najnowsze limity obowiązujące na wszystkich stacjach w Polsce. Benzyna 95 i 98 mogą kosztować więcej niż we wtorek, za to maksymalna cena oleju napędowego nieznacznie spada. Nowe stawki są elementem rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej”.
Nowe ceny zostały ogłoszone 6 października w Monitorze Polskim i zaczną obowiązywać następnego dnia.
Tyle maksymalnie zapłacimy od środy
Od 7 października 2026 roku ceny na stacjach nie mogą przekraczać następujących poziomów:
- benzyna Pb95 – 6,86 zł/l,
- benzyna Pb98 – 7,74 zł/l,
- olej napędowy – 7,80 zł/l.
To ceny maksymalne. Stacje nadal mogą sprzedawać paliwo taniej, ale nie mogą przekroczyć wskazanych przez ministra limitów.
Benzyna drożeje, diesel lekko tanieje
W porównaniu ze stawkami obowiązującymi we wtorek, 6 października, zmiana jest wyraźna przede wszystkim przy benzynie.
We wtorek maksymalne ceny wynoszą:
- Pb95 – 6,79 zł/l,
- Pb98 – 7,66 zł/l,
- diesel – 7,82 zł/l.
Od środy oznacza to:
Pb95 drożeje o 7 groszy na litrze,
Pb98 drożeje o 8 groszy,
olej napędowy tanieje o 2 grosze.
Przy tankowaniu 50 litrów Pb95 różnica między wtorkowym a środowym limitem wynosi maksymalnie 3,50 zł na jednym tankowaniu. W przypadku Pb98 byłoby to 4 zł.
To nie oznacza, że każda stacja ustawi dokładnie 6,86 zł
To ważne rozróżnienie.
Kwoty podane przez Ministerstwo Energii są górnymi limitami, a nie jedną obowiązkową ceną dla wszystkich stacji. Konkretna stacja może ustawić niższą stawkę i w praktyce kierowcy mogą znaleźć paliwo poniżej poziomu maksymalnego.
Mechanizm ma przede wszystkim zapobiegać wzrostowi cen powyżej ustalonego przez państwo pułapu.
Rządowy pakiet CPN działa od 3 października
Maksymalne ceny są częścią programu „Ceny Paliwa Niżej”, który ruszył ponownie 3 października i ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 roku.
Program opiera się na dwóch głównych rozwiązaniach:
- obniżeniu VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz redukcji akcyzy,
- wprowadzeniu maksymalnych cen detalicznych benzyny i diesla.
Rząd tłumaczy interwencję wysokimi cenami surowców, ograniczeniami podaży i niestabilną sytuacją na światowych rynkach paliw.
Wszystkie stacje muszą przestrzegać limitu
Ministerstwo Energii podkreśla, że maksymalne ceny obowiązują na wszystkich stacjach paliw w Polsce. Nie ma więc znaczenia, czy kierowca tankuje w dużej sieci, czy na niewielkiej lokalnej stacji.
Obwieszczenie dotyczące cen na 7 października zostało opublikowane w Monitorze Polskim jako poz. 974.
W środę sytuacja zmienia się kolejny raz
Jeszcze od 3 do 5 października maksymalna cena Pb95 wynosiła 6,73 zł, Pb98 7,59 zł, a diesla 7,88 zł. Następnie 6 października limity zostały zmienione, a od środy zmieniają się po raz kolejny.
Dla kierowców oznacza to, że podczas trwania programu warto patrzeć nie tylko na cenę widoczną przy dystrybutorze, ale również na aktualny dzienny limit ustalony przez Ministerstwo Energii.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.