Od stycznia ZUS podniesie wypłaty. Część seniorów dostanie nawet o 300 zł więcej co miesiąc
Od 1 stycznia 2027 roku zmienią się zasady renty wdowiej. Osoby uprawnione będą mogły otrzymywać 100 proc. jednego świadczenia oraz już nie 15, lecz 25 proc. drugiego. Dla seniora, którego drugie świadczenie wynosi 3000 zł, oznacza to wzrost tej części wypłaty z 450 do 750 zł, a więc dokładnie o 300 zł miesięcznie. Nie wszyscy otrzymają jednak taką podwyżkę – wysokość dodatkowych pieniędzy zależy od indywidualnych świadczeń oraz ustawowego limitu zbiegu.
Duża zmiana od 1 stycznia 2027 roku
Renta wdowia funkcjonuje w Polsce od 2025 roku i pozwala połączyć część własnego świadczenia emerytalno-rentowego ze świadczeniem przysługującym po zmarłym małżonku.
Obecnie osoba spełniająca warunki może wybrać korzystniejszy z dwóch wariantów:
- 100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej,
- albo 100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia.
Od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc. Zmiana wynika z obowiązującego mechanizmu wprowadzonego wraz z rentą wdowią, a środki na wyższe wypłaty uwzględniono również w projekcie budżetu państwa na 2027 rok.
Drugie świadczenie 3000 zł? Różnica wyniesie 300 zł miesięcznie
Najłatwiej pokazać zmianę na konkretnym przykładzie.
Jeżeli świadczenie wypłacane w mniejszej części wynosi 3000 zł, obecnie 15 proc. tej kwoty to:
450 zł.
Od stycznia 25 proc. z 3000 zł wyniesie:
750 zł.
Różnica to 300 zł miesięcznie, czyli w takim modelowym przypadku 3600 zł w skali pełnego roku.
Jeżeli drugie świadczenie wynosi 2000 zł, jego częściowa wypłata wzrośnie z 300 do 500 zł, czyli o 200 zł miesięcznie.
Przy świadczeniu wynoszącym 2500 zł będzie to odpowiednio 375 i 625 zł, czyli 250 zł więcej.
To pokazuje, że nie istnieje jedna jednakowa podwyżka dla wszystkich osób pobierających rentę wdowią.
Niektórzy mogą zyskać nawet więcej niż 300 zł
Sama zmiana z 15 do 25 proc. oznacza, że senior otrzyma dodatkowo równowartość 10 proc. świadczenia wypłacanego w mniejszej części.
Matematycznie oznacza to, że jeżeli drugie świadczenie jest wyższe niż 3000 zł, różnica może przekroczyć 300 zł miesięcznie.
Jest jednak bardzo ważne ograniczenie.
Łączna wysokość świadczeń wypłacanych w ramach renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Jeśli wyliczona suma przekracza ustawowy limit, świadczenia są odpowiednio pomniejszane.
Dlatego nie można automatycznie pomnożyć każdego wysokiego świadczenia przez 25 proc. i uznać otrzymanej kwoty za gwarantowaną podwyżkę.
Obecny limit to 5935,47 zł brutto
Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Oznacza to, że obecny limit łącznej wypłaty renty wdowiej wynosi:
3 × 1978,49 zł = 5935,47 zł brutto miesięcznie.
Trzeba jednak uważać z odnoszeniem tej kwoty do całego 2027 roku. Emerytury i renty podlegają corocznej marcowej waloryzacji, dlatego po waloryzacji w marcu 2027 roku zmieni się również kwota minimalnej emerytury, a wraz z nią limit renty wdowiej.
Kto może otrzymywać rentę wdowią?
Sama śmierć małżonka nie wystarcza do otrzymania świadczeń w zbiegu.
Osoba ubiegająca się o rentę wdowią musi spełnić ustawowe warunki. Kobieta powinna mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat.
Trzeba również pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka. Prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku musi zostać nabyte nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.
Prawo do wypłaty świadczeń w zbiegu ustaje natomiast w przypadku zawarcia nowego małżeństwa.
Czy trzeba będzie składać nowy wniosek w styczniu?
To ważna informacja dla osób, które już mają przyznaną rentę wdowią.
Podwyższenie udziału drugiego świadczenia z 15 do 25 proc. jest kolejnym etapem mechanizmu przewidzianego w przepisach. Nie jest to nowe, odrębne świadczenie wymagające ponownego ubiegania się o rentę wdowią tylko dlatego, że zmienia się procent wypłaty.
Inaczej wygląda sytuacja osoby, która dopiero chce uzyskać rentę wdowią. Musi mieć ustalone prawo do odpowiednich świadczeń i złożyć wniosek o ich wypłatę w zbiegu.
ZUS wypłaca już renty wdowie setkom tysięcy osób
Renta wdowia stała się jednym z dużych programów dotyczących seniorów. ZUS informował w 2026 roku, że świadczenia w zbiegu otrzymuje już blisko milion osób.
Zmiana zaplanowana na styczeń będzie więc odczuwalna dla bardzo dużej grupy obecnych beneficjentów.
Rząd uwzględnił finansowanie podwyższenia udziału drugiego świadczenia do 25 proc. od 1 stycznia 2027 roku również w projekcie przyszłorocznego budżetu.
Styczeń przyniesie wyższe przelewy
Dla seniorów najważniejsza jest prosta zasada: od 1 stycznia 2027 roku część drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc.
Przy świadczeniu wynoszącym 3000 zł oznacza to 300 zł więcej miesięcznie, przy 2500 zł – 250 zł więcej, a przy 2000 zł – 200 zł.
Ostateczna kwota zależy jednak od indywidualnej wysokości obu świadczeń oraz ustawowego limitu renty wdowiej.
Dla części seniorów będzie to więc podwyżka liczona w setkach złotych miesięcznie, która zacznie obowiązywać już od stycznia 2027 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.