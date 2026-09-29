Od wtorku kolejne wyłączenia wody na Mazowszu. W tych miejscach krany będą suche nawet przez 6 godzin
We wtorek 29 września rozpoczną się kolejne planowane przerwy w dostawie wody na Mazowszu. Wyłączenia obejmą m.in. Ożarów Mazowiecki, Duchnice, Radzymin i Sulejówek. W niektórych miejscach mieszkańcy pozostaną bez bieżącej wody nawet przez sześć godzin. W nocy problemy mogą występować również w gminie Brwinów.
Operatorzy wodociągów opublikowali kolejne komunikaty dotyczące prac zaplanowanych na wtorek. Nie oznacza to wyłączenia wody w całych miejscowościach – utrudnienia dotyczą konkretnych ulic i budynków.
Ożarów Mazowiecki. Sześć godzin bez wody
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim poinformował o pracach zaplanowanych na wtorek 29 września w godzinach 9:00–15:00.
Wody zabraknie w budynkach przy:
ul. Witosa 38, ul. Parkietowej 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20 oraz przy ul. Dobrogórskiej.
Powodem są prace prowadzone na sieci wodociągowej. Przerwa może potrwać aż sześć godzin.
Duchnice również bez wody
Tego samego dnia problemy wystąpią również w Duchnicach.
Od 9:00 do 15:00 dostawa wody zostanie wstrzymana do budynków znajdujących się od ul. Parkietowej do ul. Aksamitnej oraz w rejonie skrzyżowania ulic Aksamitnej i Imbirowej.
Tutaj również mieszkańcy powinni przygotować się na przerwę trwającą do sześciu godzin.
Radzymin. Kilka ulic na liście
Znacznie dłuższa lista adresów pojawiła się w komunikacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Radzyminie.
We wtorek od godz. 9:00 do 13:00 wody zabraknie przy:
ul. Zwycięskiej od numeru 22 do 50 oraz przy ulicach Husarskiej, Kryształowej, Zamkowej, Jana III Sobieskiego, Rycerskiej i Litewskiej.
PWiK potwierdza, że przerwa jest związana z koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej.
Sulejówek także zapowiada przerwę
Na wtorek wyłączenie zapowiedział również Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku.
Miasto informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej 29 września od godz. 9:00 do 13:00 wystąpi przerwa w dopływie wody.
Tu przed publikacją rozwinąłbym jeszcze dokładną listę ulic z pełnego komunikatu MZWiK, bo wyszukiwarka pokazuje potwierdzenie daty i godzin, ale nie wyświetla w wyniku całego zakresu adresowego.
Brwinów. Problemy rozpoczną się już w nocy
Jeszcze wcześniej utrudnienia mogą odczuć mieszkańcy gminy Brwinów.
Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaplanowało prace modernizacyjne w nocy z poniedziałku na wtorek, z 28 na 29 września, od godz. 23:00 do 5:00.
W tym czasie na terenie gminy mogą występować spadki ciśnienia, a nawet całkowity brak wody.
Mińsk Mazowiecki. Możliwe spadki ciśnienia
Osobny komunikat dotyczy wschodniej części Mińska Mazowieckiego.
W związku z pracami inwestycyjnymi prowadzonymi przy skrzyżowaniu ulic 1 PLM „Warszawa” i Braci Śniadeckich mogą występować spadki ciśnienia wody. Utrudnienia dotyczą obszaru od ul. Siennickiej w kierunku wschodnim, pomiędzy ul. Warszawską a torami kolejowymi.
Problemy mogą potrwać do godz. 6:00 we wtorek 29 września.
W środę kolejne wyłączenia
Na wtorku się nie skończy. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim zapowiedział już następne prace na środę 30 września.
W Broniszach od godz. 9:00 do 15:00 bez wody pozostaną budynki położone od ul. Przyparkowej do ul. Kwiatowej, do numeru 16.
Mieszkańcy powinni przygotować wodę wcześniej
Przy sześciogodzinnej przerwie warto wcześniej przygotować wodę przede wszystkim do picia, przygotowywania posiłków oraz podstawowych czynności higienicznych.
Harmonogram prac może się jeszcze zmienić. W Warszawie MPWiK publikuje aktualne informacje o planowanych i awaryjnych wyłączeniach wraz z lokalizacją, przewidywanym czasem przywrócenia dostaw oraz – jeśli jest to konieczne – informacją o zastępczym źródle wody.
We wtorek najdłuższe z potwierdzonych obecnie przerw na Mazowszu mogą potrwać sześć godzin. Mieszkańcy wskazanych ulic powinni więc przygotować zapas jeszcze przed rozpoczęciem prac.
Najmocniejszy tytuł pod Discover dałbym: „Od wtorku wyłączenia wody na Mazowszu. Mieszkańcy tych ulic powinni zrobić zapasy. Przerwy nawet na 6 godzin”.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.