Od wtorku zaczną się wyłączenia prądu na Mazowszu. Sprawdź adresy, przerwy potrwają nawet kilka godzin
We wtorek 29 września mieszkańcy kolejnych miejscowości na Mazowszu muszą przygotować się na czasowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. Planowane wyłączenia obejmują m.in. Sulejówek, powiat wołomiński, okolice Piaseczna oraz miejscowości w rejonie Warszawy. W części lokalizacji prądu może nie być przez kilka godzin. Nie są to zapowiadane ograniczenia energii dla całego regionu, lecz lokalne wyłączenia związane z pracami przy sieci.
Operatorzy sieci energetycznych regularnie prowadzą prace konserwacyjne, eksploatacyjne i modernizacyjne. Część z nich wymaga czasowego odłączenia zasilania.
Na wtorek 29 września 2026 roku zaplanowano kolejną serię takich prac na Mazowszu.
Sulejówek. Nawet pięć godzin bez prądu
O planowanych przerwach oficjalnie poinformował Urząd Miasta Sulejówek, powołując się na PGE Dystrybucja SA Oddział Otwock.
Wyłączenia zaplanowano na 29 września, a następnie również na 1 października.
Prace mają być prowadzone w godzinach:
8:30–13:30.
Oznacza to, że w części miasta przerwa może potrwać nawet pięć godzin.
Powiat wołomiński. Lista jest dłuższa
Kolejne wyłączenia zaplanowano w powiecie wołomińskim.
We wtorek w miejscowości Cegielnia przy ul. Promykowej w harmonogramie znajdują się trzy przedziały prac: 6:30–8:00, 7:00–17:00 oraz 16:00–18:00 dla poszczególnych odcinków sieci.
W Radzyminie przerwa została zaplanowana od 10:00 do 13:00 i obejmuje ul. Janusza Korczaka.
W Starym Kraszewie, również w godzinach 10:00–13:00, na liście znalazły się ulice Radzymińska, Zacisze i Bajeczna.
W miejscowości Wiktorów planowane wyłączenie obejmuje m.in. ulice Kraszewską, Radosną, Ciepłą, Gajową, Ładną i Strumykową. Przerwa również została przewidziana na godziny 10:00–13:00.
Bez prądu także pod Piasecznem
Na wtorkowej liście znalazły się również Kierszek i Józefosław.
W Kierszku wyłączenie obejmuje ul. Działkową. W Józefosławiu wskazano m.in. ulice Wilanowską, Osiedlową, Pachnącego Groszku i Migdałową.
Planowany czas przerwy to 10:00–14:00.
Pieńków i Sadowa również na liście
Z aktualnych harmonogramów wynika również, że 29 września planowane prace obejmują Pieńków przy ul. Modlińskiej, gdzie przerwa została przewidziana w godzinach 16:00–18:00.
Na liście znajduje się także część Sadowej, w tym ul. Kolejowa.
To nie jest blackout ani awaria całego Mazowsza
Warto to wyraźnie zaznaczyć: wtorkowe wyłączenia nie oznaczają niedoboru energii ani zapowiedzi blackoutu na Mazowszu.
Są to lokalne, zaplanowane przerwy techniczne.
Stoen Operator wyjaśnia, że planowane wyłączenia są konieczne m.in. podczas konserwacji i modernizacji sieci oraz jej rozbudowy. Ze względów bezpieczeństwa część prac wymaga odłączenia urządzeń od napięcia.
Warszawa ma osobny system
Sama Warszawa znajduje się przede wszystkim na obszarze działania Stoen Operator, a nie PGE Dystrybucja.
Stoen prowadzi specjalny portal, w którym mieszkańcy mogą na bieżąco sprawdzać planowane wyłączenia oraz aktualne awarie dla konkretnego obszaru miasta. Operator informuje, że planowane przerwy dla odbiorców niskiego napięcia ogłasza z pięciodniowym wyprzedzeniem.
Dlatego mieszkańcy stolicy powinni sprawdzać swój konkretny adres bezpośrednio przed planowanymi pracami.
Lepiej przygotować się wcześniej
Jeżeli adres znajduje się na liście, przed wyłączeniem warto naładować telefon i powerbank, a także pamiętać, że podczas przerwy mogą nie działać domowy router, brama garażowa, część domofonów czy urządzenia wymagające stałego zasilania.
Harmonogramy mogą ulec zmianie, dlatego przed rozpoczęciem prac najlepiej ponownie sprawdzić komunikat właściwego operatora.
Jedno jest już jednak pewne: we wtorek 29 września planowane wyłączenia obejmą kolejne miejsca na Mazowszu, a w części lokalizacji przerwy potrwają kilka godzin.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.