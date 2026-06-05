Oddajesz butelki i puszki? W tym przypadku może pojawić się podatek
System kaucyjny miał zachęcać do recyklingu i pozwalać odzyskać wpłacone wcześniej pieniądze. Wokół zwrotu butelek i puszek pojawiły się jednak pytania o możliwy podatek. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, kiedy oddanie opakowań pozostaje zwykłym zwrotem kaucji, a w jakich wyjątkowych sytuacjach fiskus może uznać otrzymane pieniądze za dochód podlegający opodatkowaniu.
Podatek od zwrotu butelek i puszek? Ministerstwo Finansów wyjaśnia, kiedy może pojawić się obowiązek rozliczenia
System kaucyjny działa w Polsce od kilku miesięcy i zdążył już stać się codziennością dla milionów konsumentów. Oddawanie pustych butelek i puszek pozwala odzyskać wcześniej wpłaconą kaucję, dlatego wielu Polaków traktuje to jako prostą i korzystną czynność. W ostatnich dniach pojawiły się jednak pytania, czy pieniądze otrzymywane z butelkomatów mogą podlegać opodatkowaniu. Ministerstwo Finansów przedstawiło stanowisko i wskazało sytuacje, w których fiskus może zainteresować się takim dochodem.
Zwrot własnej kaucji nie jest dochodem
Resort finansów podkreśla, że w typowej sytuacji konsument nie osiąga żadnego przychodu. Kupując napój, płaci dodatkowo kaucję za opakowanie, a następnie odzyskuje te same środki po jego zwrocie.
Oznacza to, że nie dochodzi do wzbogacenia się podatnika. Zwrot kaucji jest jedynie odzyskaniem własnych pieniędzy, które wcześniej zostały wpłacone przy zakupie produktu.
W praktyce więc osoba oddająca własne butelki czy puszki nie musi martwić się podatkiem dochodowym ani wykazywać takich kwot w rozliczeniu PIT.
Kiedy pojawia się problem?
Sytuacja może wyglądać inaczej, gdy ktoś regularnie zbiera opakowania należące do innych osób i wymienia je na gotówkę lub inne korzyści finansowe.
Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że każda sprawa musi być oceniana indywidualnie. Jeżeli wypłacana kwota nie stanowi zwrotu własnego wydatku, ale faktyczne przysporzenie majątkowe, może pojawić się pytanie o obowiązek podatkowy.
Kluczowe znaczenie ma więc charakter uzyskiwanych pieniędzy oraz skala takiej działalności.
Gdzie przebiega granica?
Eksperci wskazują, że okazjonalne oddanie znalezionych opakowań trudno uznać za działalność zarobkową. Inaczej może być jednak w przypadku osób, które codziennie zbierają duże ilości puszek i butelek, traktując to jako stałe źródło dochodu.
|Sytuacja
|Czy może powstać obowiązek podatkowy?
|Zwrot własnej kaucji za zakupione napoje
|Nie
|Okazjonalne oddanie znalezionych opakowań
|Zazwyczaj nie
|Regularne zbieranie dużych ilości opakowań dla zysku
|Możliwa indywidualna ocena fiskusa
|Zorganizowana działalność z udziałem innych osób
|Może zostać uznana za działalność gospodarczą
Ministerstwo Finansów: liczy się konkretny przypadek
W odpowiedzi na pytania mediów resort przypomniał, że w polskim systemie podatkowym obowiązuje zasada powszechności opodatkowania dochodów. Nie oznacza to jednak automatycznie, że każda wypłata związana z systemem kaucyjnym staje się przychodem.
Ministerstwo podkreśla, że każdorazowo należy analizować konkretny stan faktyczny. Jeżeli pieniądze są jedynie zwrotem wcześniej poniesionego wydatku, nie można mówić o dochodzie.
Czy zbieranie puszek to działalność gospodarcza?
Do sprawy odniósł się również szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. Jak wskazał, samo zbieranie butelek i puszek oraz oddawanie ich do recyklomatów nie oznacza prowadzenia działalności gospodarczej.
Inaczej mogłoby być dopiero wtedy, gdy ktoś stworzyłby zorganizowany system zarobkowy, angażując inne osoby do zbierania opakowań i osiągając z tego regularne przychody.
W takich przypadkach organy podatkowe mogłyby analizować charakter prowadzonej aktywności.
System kaucyjny ma przede wszystkim pomagać środowisku
Głównym celem systemu pozostaje zwiększenie poziomu recyklingu i ograniczenie liczby odpadów trafiających do środowiska. Podobne rozwiązania od lat funkcjonują między innymi w Niemczech, krajach skandynawskich czy na Litwie, gdzie wskaźniki zwrotu opakowań należą do najwyższych w Europie.
Polska objęła systemem jednorazowe butelki plastikowe do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.
Co to oznacza dla Ciebie? Nie każdy zwrot kaucji interesuje fiskusa
– oddawanie własnych butelek i puszek nie powoduje powstania podatku;
– zwrot kaucji jest traktowany jako odzyskanie własnych pieniędzy;
– okazjonalne oddawanie znalezionych opakowań zwykle nie rodzi obowiązków podatkowych;
– problem może pojawić się przy regularnym zarobkowym zbieraniu dużych ilości opakowań;
– każda nietypowa sytuacja oceniana jest indywidualnie przez organy podatkowe.
Dla większości konsumentów korzystających z systemu kaucyjnego nic się nie zmienia. Zwrot pustych opakowań nadal oznacza po prostu odzyskanie wpłaconej wcześniej kaucji. Ministerstwo Finansów wskazuje jednak, że w wyjątkowych przypadkach, gdy pojawia się realny zarobek, sprawa może wyglądać inaczej.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.