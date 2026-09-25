Oddasz elektrośmieci, dostaniesz roślinę. W sobotę warto wybrać się do Wawra
Stara suszarka zalega w szafie, zepsuty mikser od miesięcy czeka na wyrzucenie, a w szufladzie uzbierało się kilkadziesiąt zużytych baterii? W sobotę można zrobić z nimi porządek i przy okazji wrócić do domu z nową rośliną. 26 września w Wawrze odbędzie się ostatni w tym roku dzień akcji „Łączy nas czysty las”. Za przyniesione elektroodpady i baterie mieszkańcy otrzymają kupony, które na miejscu będzie można wymienić na sadzonki. Trzeba jednak pamiętać o jednym – liczba roślin jest ograniczona.
Mała suszarka wystarczy
Akcja odbędzie się w siedzibie Lasów Miejskich – Warszawa przy ul. Korkowej 170A. Organizatorzy będą czekali w sobotę od godz. 10 do 14. Nie trzeba przywozić wielkiej lodówki czy pralki, żeby dostać sadzonkę. Kupon można otrzymać również za niewielkie urządzenie elektryczne, takie jak suszarka czy mikser, albo za 20 zużytych baterii. To może być więc dobry moment na jesienne porządki w domowych szufladach, piwnicy czy garażu.
Zasady są proste. Każdy przyniesiony sprzęt jest klasyfikowany według wielkości, a następnie przeliczany na kupony. Mały sprzęt elektryczny daje 1 kupon, średni 2, a duży 3. Za każdy kupon można wybrać jedną dostępną sadzonkę. Jedna osoba może podczas całej akcji otrzymać maksymalnie 7 kuponów, więc przywiezienie kilku dużych urządzeń nie oznacza nieograniczonej liczby roślin.
|Co przyniesiesz?
|Ile dostaniesz?
|Mały sprzęt, np. suszarka lub mikser
|1 kupon
|Średni sprzęt, np. mikrofalówka, telewizor, odkurzacz lub komputer
|2 kupony
|Duży sprzęt, np. pralka lub lodówka
|3 kupony
|20 baterii
|1 kupon
|40 baterii
|2 kupony
|60 baterii
|3 kupony
Przelicznik oznacza, że do zdobycia rośliny nie trzeba robić wielkich porządków w całym domu. Wystarczy przykładowo zepsuty mikser, stary niewielki sprzęt elektryczny albo 20 zużytych baterii. Kto ma większe elektroodpady, może zdobyć kilka kuponów jednocześnie, ale górny limit pozostaje taki sam – maksymalnie 7 na jedną osobę.
Do wyboru będzie 10 rodzajów roślin
Organizatorzy przygotowali całkiem szeroki wybór. W sobotę w Wawrze dostępne mają być aronie, barwinki, funkie, imperaty, irgi Major, jagody kamczackie, pigwowce japońskie, rozchodniki okazałe, róże pomarszczone i kolorowe wrzosy. Są więc zarówno rośliny ozdobne, jak i takie, które po pewnym czasie mogą dawać owoce.
Nie ma jednak gwarancji, że każda odmiana będzie dostępna do godz. 14. Sadzonki będą wydawane do wyczerpania zapasów, dlatego osoby zainteresowane konkretną rośliną powinny raczej pojawić się wcześniej niż pod sam koniec wydarzenia. W momencie wydania ostatniej sadzonki akcja zostanie zakończona, nawet jeżeli formalnie nie minęła jeszcze godz. 14.fc
|Rośliny dostępne podczas akcji
|Rodzaj
|Aronia
|Krzew owocowy
|Barwinek
|Roślina ozdobna
|Funkia
|Bylina ozdobna
|Imperata
|Trawa ozdobna
|Irga Major
|Roślina okrywowa
|Jagoda kamczacka
|Krzew owocowy
|Pigwowiec japoński
|Krzew ozdobny i owocowy
|Rozchodnik okazały
|Bylina ozdobna
|Róża pomarszczona
|Krzew
|Kolorowe wrzosy
|Rośliny ozdobne
Nie wszystko, co ma kabel, da kupon
Przed zapakowaniem samochodu warto sprawdzić zasady, bo organizatorzy wprowadzili kilka wyjątków. Same kable, żarówki i świetlówki nie będą przeliczane na kupony. Nie ma więc sensu przywozić torby starych przewodów z nadzieją na odebranie za nie sadzonek. W ramach sobotniej akcji nie będą również przyjmowane tonery do drukarek ani zniszczona i zabrudzona odzież oraz tekstylia.
To ostatnie może być szczególnie istotne dla osób, które pamiętają inne warszawskie akcje ekologiczne, podczas których za ubrania również można było otrzymywać rośliny. 26 września przy Korkowej wymiana dotyczy elektroodpadów i baterii. Warto więc przed wyjazdem oddzielić je od innych rzeczy przeznaczonych do wyrzucenia.
Kupon trzeba wykorzystać od razu
Nie można też odebrać kuponu w sobotę, a po roślinę przyjechać tydzień później. Wszystkie otrzymane kupony są ważne wyłącznie podczas wydarzenia, w którym zostały wydane. Po przekazaniu elektroodpadów należy więc od razu przejść do stanowiska z sadzonkami i wybrać roślinę spośród tych, które w danym momencie pozostają dostępne.
Ma to znaczenie szczególnie pod koniec wydarzenia. Jeżeli ktoś pojawi się późno, otrzyma kupon, ale w tym czasie skończy się najbardziej interesujący go gatunek, będzie musiał wybrać inną dostępną roślinę. Liczy się aktualny stan sadzonek, a organizatorzy nie prowadzą późniejszej realizacji kuponów.
To ostatnia odsłona akcji we wrześniu
Sobotnie wydarzenie w Wawrze jest drugą częścią tegorocznej akcji. Pierwsze spotkanie odbyło się 19 września przy Lesie Młociny. Teraz wydarzenie przenosi się na prawy brzeg Wisły i będzie finałem tegorocznej edycji „Łączy nas czysty las”. Akcję organizuje m.st. Warszawa wspólnie z Lasami Miejskimi – Warszawa.
W poprzednich warszawskich akcjach tego typu zainteresowanie potrafiło być bardzo duże. W czasie wcześniejszych wydarzeń mieszkańcy oddawali po kilka ton elektroodpadów, a przygotowane sadzonki znikały jeszcze przed oficjalnym zakończeniem. Dlatego zapis o ograniczonej liczbie roślin nie jest jedynie formalnością. Kto chce mieć największy wybór, powinien potraktować godz. 10 jako godzinę rozpoczęcia, a nie sugestię, że można spokojnie przyjechać przed 14.
Można przyjechać także z dziećmi
Oddawanie starych urządzeń nie będzie jedyną częścią wydarzenia. Organizatorzy przygotują również stanowisko edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Poprzez gry i zabawy najmłodsi mają dowiedzieć się, co właściwie dzieje się ze zużytym sprzętem elektrycznym, dlaczego nie powinien trafiać do zwykłego kosza oraz jakie surowce można z niego odzyskać.
Wydarzenie może więc być pretekstem do rodzinnego wyjścia, szczególnie dla mieszkańców Wawra, Rembertowa, Wesołej czy Pragi-Południe, dla których Korkowa jest znacznie bliżej niż punkt zorganizowany tydzień wcześniej na Bielanach. Sama wymiana jest bezpłatna.
Elektrośmieci nie powinny trafiać do zwykłego kontenera
Akcja ma też bardzo praktyczny sens. Zużyte urządzenie elektryczne nie jest zwykłym odpadem zmieszanym. Dotyczy to zarówno dużej pralki, jak i niewielkiej suszarki, starego radia czy zepsutego miksera. Elektroodpadów nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Podobnie zużyte baterie powinny trafiać do przeznaczonych do tego punktów zbiórki.
Warszawa prowadzi takie zbiórki również poza specjalnymi wydarzeniami. W soboty działają Mobilne Punkty Zbierania Elektrośmieci, a urządzenia można przekazywać również do PSZOK-ów i innych wskazanych punktów. Akcja przy Korkowej różni się tym, że tym razem za prawidłowo oddany sprzęt można dodatkowo dostać sadzonkę.
Najprostszy plan na sobotę: najpierw przejrzeć szuflady
Przed wyjazdem warto zajrzeć szczególnie do miejsc, w których stare urządzenia najczęściej odkładane są „na później”. Szuflada z kablami, szafka w kuchni, piwnica, garaż czy pawlacz potrafią kryć niedziałający mikser, odkurzacz, suszarkę, czajnik albo komputer sprzed kilku lat. Nie każde z tych urządzeń trzeba od razu wieźć – maksymalnie można zdobyć 7 sadzonek – ale sobotnia akcja daje dobry powód, żeby w końcu pozbyć się przynajmniej części zalegających elektrośmieci.
Najważniejsze informacje można więc zamknąć w kilku liczbach: sobota 26 września, godz. 10-14, ul. Korkowa 170A w Wawrze. Mały sprzęt to 1 sadzonka, średni 2, duży 3, a 20 zużytych baterii również pozwoli otrzymać 1 kupon. Maksymalnie można zebrać ich 7. Warto jednak przyjechać wcześniej, bo gdy zniknie ostatnia roślina, tegoroczna akcja „Łączy nas czysty las” również się zakończy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.