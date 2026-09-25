Policja ostrzega kierowców i pasażerów. Będą utrudnienia w trzech dzielnicach i na moście. Wyjeżdżasz z Warszawy? Zrób to wcześniej
W piątek wieczorem kierowcy w centrum Warszawy muszą przygotować się na krótkotrwałe, ale powtarzające się utrudnienia. Warszawska Masa Krytyczna zapowiada ostatni w tym roku przejazd, który rozpocznie się 25 września o godz. 19:00 na Placu Zamkowym. Rowerzyści pokonają około 19 km przez Śródmieście, Pragę-Północ i Wolę. Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwali stołeczni policjanci, którzy wraz z przemieszczaniem się grupy będą czasowo zamykali kolejne ulice i skrzyżowania.
Nie będzie to więc klasyczne zamknięcie ulic na kilka godzin w jednym miejscu. Utrudnienia będą przesuwały się razem z uczestnikami przejazdu. Gdy kolumna rowerzystów pojawi się na danym skrzyżowaniu, policjanci zatrzymają ruch samochodów, a po przejechaniu grupy będą mogli go ponownie przywrócić. Oznacza to, że kierowca może trafić na chwilowe zamknięcie nawet na ulicy, która kilkanaście minut wcześniej była całkowicie przejezdna.
Start o godz. 19:00 z Placu Zamkowego
Warszawska Masa Krytyczna tradycyjnie rozpocznie przejazd na Placu Zamkowym. Stamtąd uczestnicy skierują się Miodową, Senatorską i Nowym Przejazdem, a następnie wjadą w Aleję „Solidarności”. To będzie pierwszy fragment, na którym kierowcy mogą spodziewać się czasowego zatrzymywania ruchu.
Rowerzyści przejadą dalej w kierunku Pragi przez Most Śląsko-Dąbrowski. Po dotarciu do skrzyżowania Alei „Solidarności” z Targową zawrócą i tą samą trasą wrócą na lewy brzeg Wisły. Oznacza to, że w stosunkowo krótkim czasie ograniczenia mogą pojawić się na moście i Alei „Solidarności” dwukrotnie – najpierw podczas przejazdu w stronę Pragi, a następnie podczas powrotu do Śródmieścia.
Potem rowerzyści pojadą w stronę ronda „Radosława”
Po powrocie z Pragi uczestnicy skręcą w Aleję Jana Pawła II i pojadą do ronda Zgrupowania AK „Radosław”. Tam ponownie zawrócą. W praktyce oznacza to czasowe utrudnienia na jednym z najważniejszych ciągów komunikacyjnych północnej części centrum.
Następnie grupa wróci w kierunku Feminy. Przy skrzyżowaniu z Aleją „Solidarności” rowerzyści skręcą w stronę Woli i pojadą dalej Wolską aż do Płockiej. Tam zaplanowano kolejny nawrót. Uczestnicy ponownie pojadą Wolską w stronę Śródmieścia i wrócą w okolice Feminy.
|Kolejny etap
|Najważniejsze ulice
|Start
|Plac Zamkowy, Miodowa, Senatorska, Nowy Przejazd
|Przejazd na Pragę
|Aleja „Solidarności”, Most Śląsko-Dąbrowski, Targowa
|Powrót do centrum
|Aleja „Solidarności”, Aleja Jana Pawła II
|Przejazd w stronę Woli
|Wolska, Płocka
|Końcowa część trasy
|Aleja Jana Pawła II, Chałubińskiego, Koszykowa
|Powrót na Plac Zamkowy
|Chałubińskiego, Aleja Jana Pawła II, Aleja „Solidarności”, Plac Bankowy, Senatorska
Utrudnienia także na Wolskiej i Płockiej
Wolska będzie jednym z najbardziej wysuniętych na zachód fragmentów piątkowego przejazdu. Rowerzyści dojadą do Płockiej, po czym zawrócą. Oznacza to, że wstrzymywanie ruchu może objąć również skrzyżowania i przejazdy przecinające Wolską. Ponieważ grupa przejedzie tym fragmentem w obu kierunkach, utrudnienia mogą pojawić się tam dwukrotnie.
Po powrocie w okolice Feminy uczestnicy skręcą ponownie w Aleję Jana Pawła II, tym razem kierując się na południe. Przejazd będzie kontynuowany aż do Chałubińskiego, a następnie do rejonu Koszykowej. Tam zaplanowano następny nawrót.
Ostatni etap znów poprowadzi przez centrum
Końcowa część trasy ponownie obejmie najbardziej obciążone ulice Śródmieścia. Rowerzyści przejadą Chałubińskiego, Aleją Jana Pawła II oraz Aleją „Solidarności”, a następnie przez Plac Bankowy i Senatorską wrócą na Plac Zamkowy.
Cały przejazd ma mieć około 19 km. Organizatorzy zakładają, że wydarzenie zakończy się około godz. 21:00. Nie oznacza to jednak, że każda ulica wymieniona na trasie będzie zamknięta przez 2 godziny. Policja będzie czasowo wstrzymywała ruch na kolejnych ulicach i skrzyżowaniach w miarę przemieszczania się rowerzystów.
Kierowca może trafić na zamknięcie bez wcześniejszego objazdu
Charakter takiego przejazdu sprawia, że utrudnienia są inne niż podczas dużego biegu ulicznego czy remontu. Nie trzeba zamykać całej trasy na wiele godzin, ale jednocześnie trudniej przewidzieć dokładną minutę, w której dana ulica zostanie zatrzymana. Wszystko zależy od tempa przejazdu grupy oraz sytuacji na drodze.
Kierowcy, którzy około godz. 19-21 będą podróżowali przez centrum, Wolę lub Pragę-Północ, powinni więc liczyć się z tym, że na wybranych skrzyżowaniach policjant może nakazać zatrzymanie i przepuścić samochody dopiero po przejechaniu całej kolumny. Szczególnie istotne mogą być okolice Alei „Solidarności”, Mostu Śląsko-Dąbrowskiego, Alei Jana Pawła II i Wolskiej, ponieważ uczestnicy pojawią się na części tych ulic więcej niż jeden raz.
Most Śląsko-Dąbrowski będzie na trasie w obu kierunkach
Najważniejszym punktem dla osób przemieszczających się pomiędzy lewym i prawym brzegiem Wisły będzie Most Śląsko-Dąbrowski. To jedyna przeprawa przez Wisłę znajdująca się na trasie piątkowej Masy Krytycznej, ale grupa przejedzie nią zarówno w stronę Pragi, jak i z powrotem.
Policjanci będą na bieżąco zabezpieczali przejazd rowerzystów. W momencie pojawienia się kolumny ruch poprzeczny i samochodowy na trasie może zostać czasowo zatrzymany. Po opuszczeniu danego fragmentu przez uczestników funkcjonariusze będą mogli ponownie uruchamiać ruch.
To ostatnia Warszawska Masa Krytyczna w tym roku
Piątkowy przejazd został zapowiedziany jako ostatnia tegoroczna Warszawska Masa Krytyczna. Wydarzenie rozpocznie się punktualnie o godz. 19:00, a planowane zakończenie przypada około godz. 21:00. W tym czasie grupa przejedzie przez trzy dzielnice i kilkakrotnie zmieni kierunek jazdy.
Dla kierowców najważniejsze jest więc nie tyle całkowite omijanie centrum przez cały wieczór, ile uwzględnienie dodatkowego zapasu czasu. Utrudnienia będą chwilowe, ale mogą pojawiać się kolejno w wielu miejscach. Jeśli ktoś planuje przejazd Aleją „Solidarności”, Mostem Śląsko-Dąbrowskim, Aleją Jana Pawła II, Wolską, Chałubińskiego albo ulicami w rejonie Placu Bankowego, między godz. 19 a 21 powinien liczyć się z czasowym zatrzymaniem ruchu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.