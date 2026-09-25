Te warszawskie spółdzielnie już włączają ogrzewanie. Są konkretne daty. Sprawdź, czy Twój blok jest na liście
Poranki w wielu warszawskich mieszkaniach robią się coraz bardziej dokuczliwe – mieszkańcy bloków z wielkiej płyty zgłaszają temperatury w okolicach 18 stopni zaraz po przebudzeniu, a kaloryfery wciąż pozostają zimne. Część spółdzielni w stolicy i na Mazowszu już jednak działa, inne mają włączenie ogrzewania w planach. Padły konkretne daty.
SM „Bródno” włącza ogrzewanie 28 września
Administracja Osiedla „Wysockiego”, należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”, poinformowała mieszkańców w komunikacie z 24 września, że instalacja centralnego ogrzewania zostanie włączona od 28 września. Spółdzielnia poprosiła jednocześnie o przygotowanie instalacji w poszczególnych lokalach – zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi należy ustawić w pozycji piątej, czyli maksymalnie odkręconej, a dopiero po uruchomieniu ogrzewania regulować temperaturę za pomocą termostatów. Osobny apel skierowano do mieszkańców najwyższych kondygnacji – tam konieczne jest dodatkowo otwarcie zaworów przy odpowietrznikach, żeby prawidłowo odpowietrzyć piony instalacji.
SM „Centrum I” uruchomi grzanie automatycznie przy 13 stopniach
Jeszcze wcześniej, bo od 24 września, ogrzewanie rusza w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Śródmieściu. Ciekawostką jest przyjęty tam mechanizm – instalacja ma załączać się automatycznie, gdy temperatura na zewnątrz budynku spadnie poniżej 13 stopni, czyli wyżej niż standardowo przyjmowany w wielu innych miejscach próg 10-12 stopni. Zarząd spółdzielni poprosił mieszkańców o odkręcenie głowic termostatycznych przy grzejnikach, żeby umożliwić napełnienie instalacji wodą, a w razie zauważenia jakichkolwiek przecieków – o pilne zgłoszenie ich do działu technicznego spółdzielni lub konserwatora instalacji sanitarnych.
Legionowo już napełnia instalacje wodą
Poza samą Warszawą przygotowania widać też w podwarszawskim Legionowie, gdzie lokalna spółdzielnia mieszkaniowa rozpoczęła już napełnianie instalacji centralnego ogrzewania wodą – to etap poprzedzający samo uruchomienie grzania, zwykle wykonywany na kilka dni przed faktycznym startem. Włączenie ogrzewania w poszczególnych blokach zaplanowano tam jeszcze na wrzesień.
W innych miastach ciepło też już płynie
Skalę tegorocznego przyspieszenia dobrze pokazują przykłady spoza Mazowsza. Część spółdzielni mieszkaniowych w Katowicach, Łodzi, Andrychowie i Lublinie już dostarcza ciepło do mieszkań, a Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oskard” poinformowała, że sezon grzewczy w jej zasobach rozpoczął się 22 września, z pełną gotowością instalacji osiągniętą do 25 września. Ponieważ w Polsce nie obowiązuje jeden, sztywny termin rozpoczęcia sezonu grzewczego, decyzję za każdym razem podejmuje osobno zarządca lub spółdzielnia – stąd tak duże rozbieżności w datach między poszczególnymi miastami, a nawet między sąsiadującymi ze sobą blokami w tej samej dzielnicy.
Odkręćcie zawory – powtarza się w każdym komunikacie
We wszystkich znalezionych komunikatach powtarza się ten sam, praktyczny apel do mieszkańców – przed uruchomieniem ogrzewania trzeba maksymalnie odkręcić zawory termostatyczne przy grzejnikach, żeby instalacja mogła się prawidłowo napełnić i odpowietrzyć. Zaniedbanie tego kroku prowadzi zwykle do zapowietrzenia grzejników, które potem nie grzeją równomiernie, mimo że cała instalacja w budynku już formalnie działa – charakterystycznym objawem jest wtedy zimna górna część kaloryfera i bulgotanie wewnątrz. Warto też przy okazji oczyścić grzejniki z kurzu nagromadzonego przez wiosnę i lato, sprawdzić, czy zawory nie zablokowały się po poprzednim sezonie, oraz nie zasłaniać kaloryferów ciężkimi zasłonami czy suszącą się na nich odzieżą, co znacząco ogranicza oddawanie ciepła do pomieszczenia.
Co zrobić, gdy Twój blok wciąż jest zimny?
Mieszkaniec, którego spółdzielnia czy wspólnota jeszcze nie ogłosiła terminu uruchomienia ogrzewania, nie jest całkowicie bez możliwości działania. Zebranie podpisów kilku sąsiadów pod wspólnym pismem do zarządu z prośbą o wcześniejsze uruchomienie instalacji bywa skuteczniejsze niż pojedyncze zgłoszenie, zwłaszcza gdy towarzyszy mu udokumentowany pomiar temperatury w mieszkaniu z kilku kolejnych poranków. Warto też sprawdzić, czy dany budynek nie ma już zainstalowanej automatyki pogodowej podobnej do tej w Spółdzielni „Centrum I” – w takim przypadku ogrzewanie może ruszyć samoczynnie w najbliższych dniach, bez potrzeby dodatkowej interwencji ze strony mieszkańców.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.