Odwrót letniej pogody. Ulewy, burze i spadek temperatury o 10 stopni w Warszawie
Koniec fali upałów nastąpił szybciej, niż prognozowano, a nad Polskę nadciągnął pofalowany front chłodny powiązany z układem niskiego ciśnienia. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed ulewami oraz burzami z gradem, które przejdą nad całym krajem 17 i 18 sierpnia. Najtrudniejsza sytuacja wystąpi w stolicy, gdzie w noc z poniedziałku na wtorek w dzielnicy Wola opady skumulują się do poziomu aż 40 mm na metr kwadratowy.
Front chłodny wypiera gorące powietrze. Ulewy do 40 mm i deszcz ze śniegiem w Tatrach
Masa gorącego powietrza zwrotnikowego, która w minionych dniach przynosiła upały przekraczające 30 stopni, została zepchnięta na krańce południowo-wschodnie Polski. W jej miejsce znad rejonu Skandynawii oraz Europy Zachodniej wdarło się chłodne powietrze polarne morskie. Zderzenie dwóch skrajnych mas powietrza na pofalowanym froncie atmosferycznym stworzyło warunki do powstawania wielkoskalowych ulew oraz gwałtownych komórek konwekcyjnych. W poniedziałek 17 sierpnia temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni nad morzem do 25 stopni w centrum i jeszcze 30 stopni na Podkarpaciu.
Sytuacja pogorszy się drastycznie w nocy z poniedziałku na wtorek, gdy strefa najintensywniejszych opadów deszczu przesunie się z południa i centrum na wschód kraju. Na Mazowszu, Podlasiu, Lubelszczyźnie oraz w rejonie Ziemi Świętokrzyskiej prognozowana suma opadów wyniesie od 20 mm do nawet 40 mm. Wstępujące w trakcie nocy burze wygenerują porywy wiatru osiągające w porywach 75 km/h. Absolutną anomalią na tle sierpniowej aury będą opady deszczu ze śniegiem, które wystąpią w Tatrach na wysokościach powyżej 2200 metrów nad poziomem morza.
We wtorek 18 sierpnia załamanie pogody obejmie już całe terytorium kraju. Nastąpi głębokie ochłodzenie, a słupki rtęci na przeważającym obszarze Polski zatrzymają się na poziomie od 16 do 20 stopni. Opady deszczu, choć powoli słabnące, nadal będą występować w pasie wschodnim i północnym. Chłodnemu frontowi towarzyszyć będzie porywisty wiatr północno-zachodni, który nad morzem w porywach osiągnie prędkość do 55 km/h, skutecznie obniżając tempeaturze odczuwalną.
Nocny paraliż w Warszawie. Zalania na Mokotowie, Ursynowie i Trasie Toruńskiej S8
Mieszkańcy stolicy musza przygotować się na wyjątkowo trudne warunki drogowe oraz ryzyko lokalnych podtopień. W poniedziałkowe popołudnie 17 sierpnia zachmurzenie nad miastem wzrośnie do dużego, a pierwsze przelotne opady pojawią się bliżej wieczora. Prawdziwe załamanie aury nastąpi jednak w nocy. Główna strefa opadów połączona z burzami doprowadzi do kumulacji opadów w wysokości od 20 do 40 mm wody na metr kwadratowy w ciągu zaledwie kilku godzin.
Tak intensywny opad deszczu przekracza standardową przepustowość stołecznej sieci kanalizacji deszczowej. W rejonach obniżeń terenu oraz pod wiaduktami kolejowymi w dzielnicy Mokotów, na Ursynowie oraz przy ul. Łopuszańskiej na Włochach mogą powstać głębokie zalewiska wodne. Stałym punktem zapalnym w trakcie ulew pozostaje niecka Trasy Toruńskiej S8 w rejonie ul. Mickiewicza na Żoliborzu, gdzie spływająca woda z sąsiednich osiedli wielokrotnie doprowadzała do unieruchomienia samochodów osobowych i paraliżu ruchu komunikacyjnego.
Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji postawiły w stan najwyższej gotowości wszystkie brygady Pogotowia Kanalizacyjnego. Wpusty uliczne na głównych ciągach komunikacyjnych w dzielnicy Śródmieście oraz na Pradze-Południe są czyszczone w trybie awaryjnym z liści i gałęzi. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców Mazowsza alerty SMS ostrzegające przed ulewami i możliwymi przerwami w dostawie prądu wywołanymi przez porywisty wiatr skręcający na kierunki północno-zachodnie.
Radykalna zmiana aury przyniesie drastyczny spadek temperatury w stolicy. W poniedziałek termometry w Warszawie wskażą jeszcze znośne 25 stopni, jednak we wtorek 18 sierpnia maksymalna temperatura wyniesie zaledwie 20 stopni, a zachmurzenie całkowite i porywisty wiatr spowolnią rozpogodzenia aż do godzin popołudniowych. Biomet przejdzie w zakres silnie niekorzystny, co u mieszkańców stolicy wywoła spadek koncentracji, senność oraz bóle głowy.
Podstawa prawna i odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie nawałnicy
Gwałtowne zjawiska meteorologiczne nakładają na służby miejskie i zarządców nieruchomości szczególne obowiązki prawne. Podstawą prawną funkcjonowania miejskich systemów ostrzegawczych jest ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.). Przepisy te zobowiązują stołeczne Centrum Bezpieczeństwa do ciągłego monitorowania zagrożeń oraz koordynowania działań Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz służb komunalnych.
Eksperci do spraw odszkodowań przypominają o zasadach odpowiedzialności za szkody wywołane przez opady nawalne i połamane konary drzew. Zgodnie z art. 415 oraz art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), zarządca drogi lub terenu ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez spadającą gałąź lub zalaną ulicę, jeżeli szkoda była następstwem zaniedbań w utrzymaniu infrastruktury (np. nieprzycięte suche konary lub zapchane studzienki kanalizacyjne).
Ubezpieczyciele zwracają jednak uwagę, że w przypadku posiadania dobrowolnego ubezpieczenia AC pojazdu, kluczowe jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Wjechanie samochodem w wyraźnie zalane rozwisko pod wiaduktem na Mokotowie lub na Woli, gdy głębokość wody przekracza poziom progu auta, może zostać uznane przez towarzystwo ubezpieczeniowe za rażące niedbalstwo. W takiej sytuacji ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania za zalanie silnika i modułów elektronicznych, traktując to jako celowe zwiększenie rozmiaru szkody.
Dla mieszkańców stołecznych kamienic na Pradze-Północ oraz starych bloków na Woli istotną kwestią jest również sprawność odwodnienia dachów i rynien. Zarządcy budynków mają prawny obowiązek zapewnienia drożności pionów deszczowych. Jeśli w wyniku intensywnych opadów sięgających 40 mm dojdzie do zalania mieszkań na najwyższych kondygnacjach z powodu niedrożnych rur spustowych, poszkodowani lokatorzy mogą żądać pełnego odszkodowania bezpośrednio z polisy OC zarządcy nieruchomości.
Jak zabezpieczyć dom i auto przed ulewami 17 i 18 sierpnia w Warszawie
Zobacz zestaw konkretnych kroków, które pozwolą Ci uniknąć strat materialnych i bezpiecznie przetrwać załamanie pogody w stolicy:
- Unikaj wjeżdżania w głębokie kałuże i zalewiska – nie wjeżdżaj pod wiadukty na Łopuszańskiej, Mokotowie czy na Trasie S8, jeśli woda zakrywa koła samochodów.
- Przestaw samochód w bezpieczne miejsce – nie parkuj pod sędziwymi drzewami w Parku Skaryszewskim, na Saskiej Kępie ani w starodrzewie na Żoliborzu.
- Oczyść balkony i krateczki ściekowe – usuń z tarasów i balkonów przedmioty, które mogą zablokować odpływ wody deszczowej i doprowadzić do zalania mieszkania.
- Zamknij szczelnie okna przed wyjściem z domu – intensywne opady połączone z porywistym wiatrem do 60 km/h mogą zalać parapety, podłogi i instalacje elektryczne.
- Sfotografuj ewentualne uszkodzenia mienia – w przypadku zalania auta lub piwnicy natychmiast zrób zdjęcia i wezwij Straż Miejską lub Policję do sporządzenia notatki.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.