W nocy paliwo gwałtownie potaniało! Sprawdź maksymalne ceny na stacjach w Warszawie
Dziś weszły w życie urzędowe limity cenowe oraz niższa stawka podatku od towarów i usług na paliwa, powstrzymujące drożyznę na dystrybutorach. Rządowy ruch wywołał gwałtowne zmiany na pylonach w całej Polsce. Szczególnie silnie odczuwają to kierowcy w stolicy, gdzie przy trasach wylotowych w dzielnicy Wola utworzyły się poranne kolejki do dystrybutorów, a maksymalna stawka za benzynę 95 spadła o blisko złotówkę na litrze.
Ministerstwo obniża VAT do 8 proc. i ustala sztywne limity na stacjach
Powrót tarczy paliwowej w ramach pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej) nastąpił na mocy nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 13 sierpnia 2026 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2026 r. poz. 1140). Przepisy obniżyły stawkę VAT na benzynę i olej napędowy z 23 proc. do 8 proc. Obniżony podatek będzie obowiązywał przez dwa ostatnie tygodnie wakacji, czyli dokładnie do 31 sierpnia. Głównym celem decyzji jest osłona budżetów domowych kierofców wracających z urlopów oraz wyhamowanie presji inflacyjnej w szczycie przewozów pasażerskich.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii Miłosza Motyki, opublikowanym w miniony piątek, od poniedziałku 17 sierpnia na stacjach paliw obowiązują sztywne stawki maksymalne. Ceny detaliczne benzyny 95 nie mogą przekroczyć progu 6,41 zł za litr, co oznacza spadek o 89 groszy w ujęciu do stawek standardowych. Dla benzyny 98 ustalono limit na poziomie 7,20 zł za litr (mniej o 1,00 zł), natomiast olej napędowy może kosztować maksymalnie 7,37 zł za litr, co stanowi obniżkę aż o 1,03 zł na litrze. Nowe limity publikowane będą w państwowym biuletynie każdego dnia i wyznaczą maksymalny pułap cenowy na kolejne 24 godziny.
Cena maksymalna wyliczana jest według precyzyjnej formuły matematycznej. Uwzględnia ona średnią cenę hurtową rafineryjną na rynku krajowym, powiększoną o stawkę akcyzy, opłatę paliwową, stałą marżę detaliczną sprzedawcy ograniczoną do poziomu 0,30 zł za litr oraz obniżony podatek VAT w wysokości 8 proc. Przekroczenie wyznaczonego progu przez jakakolwiek stację paliw traktowane jest jako naruszenie dyscypliny rynkowej. Za sprzedaż po cenie wyższej niż urzędowa ustawa przewiduje karę pieniężną w wysokości do 1 mln zł nakładaną automatycznie przez organy kontrolne.
Rządowy program osłonowy CPN wprowadzono pierwotnie pod koniec marca br. jako odpowiedź na gwałtowną zwyżkę notowań ropy naftowej wywołaną konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. Pierwsza edycja pakietu działała do końca czerwca, doprowadzając do sporych obniżek na stacjach detalicznych. Ponowne uruchomienie mechanizmu na dwa ostatnie tygodnie sierpnia pochłonie z budżetu państwa blisko 500 mln zł, stanowiąc bezpośredni zastrzyk gotówki dla milionów zmotoryzowanych Polaków.
Warszawskie stacje dostosowują cenniki. Ruch przy obwodnicy S8 i na Mokotowie
Sytuacja na stołecznym rynku paliwowym zmieniła się z godziny na godzinę. W Warszawie, gdzie zarejestrowanych jest ponad 1,5 mln pojazdów osobowych i dostawczych, obniżka cen paliwa wywołała natychmiastowy wzrost frekwencji na stacjach benzynowych. Podczas porannego objazdu stołecznych obiektów przy ul. Połczyńskiej na warszawskiej Woli oraz przy ul. Grójeckiej na Ochocie zaobserwowaliśmy, że większość dużych sieci koncernowych dostosowała swoje wyświetlacze pylonowe do wymaganych limitów dokładnie o północy.
Na stacjach wzdłuż Trasy Toruńskiej S8 na Bródnie i Żoliborzu oraz wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy S2 utworzyły się sporych rozmiarów zatory. Kierowcy wracający ze długiego weekendu sierpniowego oraz osoby przygotowujące się do wyjazdów na drugi turnus wakacyjny masowo tankują zbiorniki do pełna. Różnica w cenie zatankowania 50-litrowego baku samochodu z silnikiem diesla wynosi po zmianie stawek ponad 51 zł, co w skali miesięcznych dojazdów do pracy tworzy realną oszczędność w domowym budżecie.
Zmniejszenie kosztów tankowania z ulgą przyjęły również stołeczne firmy transportowe oraz korporacje taksówkarskie działające na terenie dzielnicy Mokotów i w Śródmieściu. W Warszawie przeciętna taksówka przejeżdża w ciągu doby ponad 250 kilometrów. Spadek ceny litra diesla o ponad złotówkę oznacza dla kierowców pracujących na stołecznych aplikacjach przewozowych oszczędność rzędu 650 zł w skali dwóch tygodni obowiązywania obniżonej stawki podatkowej.
Najniższe ceny w granicach stolicy odnotowują stacje przymarketowe działające przy wielkich centrach handlowych w dzielnicach Białołęka, Ursynów oraz Targówek. W tych punktach litr benzyny 95 można zatankować po cenie 6,35 zł, czyli o 6 groszy poniżej maksymalnego limitu wyznaczonego przez Ministerstwo Energii. Najwyższe dopuszczalne cenniki utrzymują się z kolei na stacjach tranzytowych przy wylotach z miasta w kierunku Nadarzyna i Markowej.
UOKiK i Inspekcja Handlowa prowadzą kontrole pylonów pod groźbą milionowej kary
Wraz z wejściem w życie urzędowych stawek maksymalnych do działań kontrolnych ruszyły państwowe inspekcje gospodarcze. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przy ul. Sienkiewicza wspólnie z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczęły wyrywkowe audyty na stacjach w całym województwie mazowieckim. Inspektory sprawdzają poprawność naliczania podatku VAT na paragonach oraz weryfikują, czy sprzedawcy nie ukrywają opłat w marżach własnych.
Podstawą prawną do podejmowania interwencji jest ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przepisy nakładają na właściciela stacji obowiązek uwidaczniania ceny jednoznacznej i niebudzącej wątpliwości na pylonie reklamowym przed wjazdem na teren obiektu. Jeżeli cena nabita na kasie fiskalnej okaże się wyższa od stawki widocznej na pylonie lub przekroczy dzienny limit ogłoszony w rozporządzeniu, zarządca stacji ponosi pełną odpowiedzialność prawną.
Miejscy urzędnicy przypominają, że ewentualne próby sztucznego ograniczania dostępności paliw – na przykład poprzez umieszczanie na dystrybutorach nieprawdziwych informacji o awarii pomp – będą traktowane jako nieuczciwa praktyka rynkowa naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. Inspekcja Handlowa w Warszawie wyznaczyła specjalny adres e-mail oraz infolinię, pod którą stołeczni kierowcy mogą bezpośrednio zgłaszać stacje próbujące pobierać opłaty powyżej wyznaczonego progu 6,41 zł za litr benzyny 95.
Analitycy rynkowi zwracają uwagę, że po 31 sierpnia, gdy skończy się ważność rozporządzenia o obniżonym podatku VAT, ceny na stacjach powrócą do poziomów rynkowych wynikających z międzynarodowych notowań ropy naftowej. Dla mieszkańców stolicy najbliższe dwa tygodnie stanowią więc najlepszy moment na bezstresowe uzupełnienie paliwa przed nadchodzącym rokiem szkolnym i jesiennym powrotem do intensywnych dojazdów do pracy.
Jak tanio i bezpiecznie tankować na warszawskich stacjach po obniżce VAT
Sprawdź praktyczne wskazówki, które pozwolą Ci maksymalnie wykorzystać okres niższych cen paliwa na stołecznych stacjach:
- Śledź codzienne komunikaty Ministerstwa Energii – sprawdzaj nowe stawki maksymalne publikowane każdego dnia w biuletynie urzędowym przed wyjazdem na stację.
- Wybieraj stacje przymarketowe na obrzeżach – zatankuj taniej na Białołęce, Ursynowie czy Targówku, gdzie marże są niższe od urzędowego limitu 0,30 zł.
- Łącz obniżkę VAT z programami lojalnościowymi – skanuj aplikacje mobilne sieci paliwowych, aby uzyskać dodatkowe 10-20 groszy rabatu na litrze od stawki maksymalnej.
- Zawsze bierz i sprawdzaj paragon fiskalny – upewnij się, że na rachunku widnieje obniżona stawka VAT w wysokości 8 proc. oraz prawidłowa cena jednostkowa.
- Zgłaszaj naruszenia cenowe do WIIH w Warszawie – jeśli stacja nalicza opłaty wyższe niż wyznaczony limit, powiadom Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej przy ul. Sienkiewicza.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.