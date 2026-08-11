Ofiara śmiertelna nocnej nawałnicy na Mazowszu. Drzewo zmiażdżyło przyczepę kempingową nad Narwią

11 sierpnia 2026 13:10 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Nocna wichura, która przeszła nad powiatem makowskim, pociągnęła za sobą śmiertelną ofiarę. Nad rzeką Narew, w miejscowości Nowe Drozdowo w gminie Rzewnie, powalone przez silny wiatr drzewo zmiażdżyło przyczepę kempingową, w której przebywał mężczyzna. Nie przeżył.

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Powalone przez nawałnice drzewa w okolicy Makowa Mazowieckiego.
Fot. PSP w Makowie Mazowieckim

Przyjechał nad rzekę na ryby

Jak przekazała Państwowa Straż Pożarna w Makowie Mazowieckim, zmarły miał około 40 lat i nie był mieszkańcem powiatu makowskiego – nad Narew przyjechał samochodem z przyczepą kempingową, żeby połowić ryby. Na miejscu zdarzenia pracuje prokurator, trwają oględziny.

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84 interwencje w ciągu jednej nocy

Noc z poniedziałku na wtorek była wyjątkowo pracowita dla strażaków w całym powiecie. Od godziny 22:00 do 10:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim odebrało aż 84 zgłoszenia dotyczące skutków porywistego wiatru i burzy. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie gmin Karniewo, Szelków oraz Rzewnie – tej samej, w której doszło do tragedii nad Narwią. Silny wiatr powodował liczne utrudnienia i szkody wymagające interwencji strażaków, a jak podaje PSP, zgłoszenia wciąż napływały, więc ostateczna liczba interwencji mogła jeszcze wzrosnąć. Strażacy przez całą noc i poranek usuwali skutki nawałnicy, przywracając bezpieczeństwo na terenie powiatu.

Kolejna odsłona tej samej burzowej nocy na Mazowszu

Tragedia w Nowym Drozdowie to najpoważniejszy, ale niejedyny skutek burz, które w nocy z poniedziałku na wtorek przeszły nad regionem. Ta sama fala nawałnic spowodowała między innymi pożar w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Pęcherach pod Piasecznem, gdzie na szczęście wszystkich mieszkańców udało się bezpiecznie ewakuować, a także masowe awarie prądu na północnym Mazowszu, gdzie bez zasilania pozostały tysiące odbiorców. Skala zdarzeń tej nocy – od Warszawy, przez Pęchery, po powiat makowski – pokazuje, że tegoroczna fala sierpniowych burz należy do wyjątkowo intensywnych.

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