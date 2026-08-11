Pożar w domu dziecka pod Warszawą. 14 osób ewakuowano, dziewięć zastępów straży w akcji
Chwilę po godzinie 1 w nocy z poniedziałku na wtorek w Pęcherach, w gminie Piaseczno, wybuchł pożar budynku mieszkalnego będącego częścią tamtejszego domu dziecka przy ulicy Bolesława Chrobrego. Jak podała straż pożarna, prawdopodobną przyczyną zdarzenia było uderzenie pioruna – noc z poniedziałku na wtorek na Mazowszu upłynęła pod znakiem gwałtownych burz z licznymi wyładowaniami atmosferycznymi.
Cztery domy dziecka w kompleksie
W Pęcherach działa Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, prowadzące na jednym terenie cztery odrębne domy dziecka – trzy placówki socjalizacyjne oraz jedną interwencyjną, a także mieszkanie chronione dla starszej młodzieży usamodzielniającej się po opuszczeniu pieczy zastępczej. Placówka interwencyjna zapewnia natychmiastową, krótkotrwałą opiekę dzieciom w nagłych sytuacjach kryzysowych, natomiast pozostałe trzy domy prowadzą długoterminową opiekę nad dziećmi, którymi z różnych powodów nie mogą zająć się rodzice.
14 osób, w tym 12 dzieci, ewakuowanych jeszcze przed przyjazdem straży
Jako pierwszy o zdarzeniu podał informację portal tvnwarszawa. Zanim na miejscu pojawiły się pierwsze zastępy straży pożarnej, z zagrożonego budynku ewakuowano już 14 osób, w tym 12 dzieci. Nikt nie został ranny. Do akcji gaśniczej skierowano dziewięć zastępów straży pożarnej, które zajęły się opanowaniem ognia i zabezpieczeniem terenu. W wyniku zdarzenia uszkodzony został dach budynku. Najprawdopodobniej do pożaru doszło w wyniku uderzenia pioruna.
Zdarzenie w Pęcherach wpisuje się w szerszy wzorzec tej burzowej nocy w regionie. W ostatnich dniach do podobnych pożarów wywołanych bezpośrednim uderzeniem pioruna w budynek mieszkalny doszło również w Jabłonnie w powiecie legionowskim oraz w Milewku w powiecie sierpeckim – w obu przypadkach, podobnie jak w Pęcherach, mieszkańcom udało się opuścić zagrożone budynki bez obrażeń, zanim na miejsce dotarły służby.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.