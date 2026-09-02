Ogromna promocja na kosmetyki w Biedronce. Markowe dezodoranty 1+1 gratis, farby do włosów nawet 60 proc. taniej
Biedronka mocno rozpoczęła wrzesień. W sklepach pojawiły się kolejne czerwone oznaczenia promocji, a tym razem warto zajrzeć przede wszystkim na półki z kosmetykami. Sieć uruchomiła akcje obejmujące między innymi zapachowe dezodoranty Adidas oraz farby do włosów. W jednym przypadku drugi produkt można dostać całkowicie gratis, w drugim tańszy produkt jest przeceniany aż o 60 procent.
Promocje mogą zainteresować osoby, które regularnie kupują kosmetyki i chcą od razu zrobić większy zapas. Trzeba jednak zwracać uwagę na zasady poszczególnych akcji, ponieważ rabaty są naliczane przy zakupie kilku produktów.
Dezodoranty Adidas 1+1 gratis
Jedną z najmocniejszych ofert znaleźliśmy na półce z dezodorantami. Biedronka uruchomiła promocję 1+1 gratis na zapachowe dezodoranty do ciała Adidas o pojemności 75 ml.
Produkty można mieszać dowolnie. Jeżeli klient wybierze dwa dezodoranty objęte promocją, tańszy otrzyma gratis.
Do skorzystania z akcji potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Jest również limit. Z informacji umieszczonej na czerwonym oznaczeniu wynika, że dziennie można kupić w promocji maksymalnie cztery sztuki, z czego maksymalnie dwie będą gratis.
Oznacza to, że klient może w ramach jednego dziennego limitu wyjść ze sklepu z czterema dezodorantami, płacąc za dwa, oczywiście przy spełnieniu wszystkich warunków promocji.
Wszystkie farby do włosów. Drugi produkt 60 proc. taniej
Jeszcze szersza akcja obejmuje farby do włosów.
Na oznaczeniu w sklepie widnieje informacja: „Wszystkie farby do włosów. Drugi 60 proc. taniej”.
Produkty można mieszać dowolnie, natomiast rabat naliczany jest na drugi, tańszy artykuł.
Promocja obowiązuje od 1 do 5 września 2026 roku.
To szczególnie interesująca oferta dla osób, które regularnie farbują włosy. Przy zakupie dwóch produktów w podobnej cenie obniżka drugiego o 60 proc. może już oznaczać kilkanaście złotych oszczędności.
Warto dobierać produkty o podobnych cenach
Przy tego rodzaju akcjach ogromne znaczenie ma sposób robienia zakupów.
Jeżeli promocja mówi o tańszym produkcie gratis lub o 60-procentowej obniżce tańszego produktu, największą korzyść można zwykle uzyskać, wybierając artykuły w tej samej lub bardzo zbliżonej cenie.
Przykładowo, jeżeli dwie farby kosztowałyby po 30 zł każda, druga po obniżce o 60 proc. kosztowałaby 12 zł. Łącznie zamiast 60 zł klient zapłaciłby 42 zł. To przykład obliczeniowy, ponieważ rzeczywiste ceny zależą od wybranych produktów.
Biedronka zasypała sklepy czerwonymi promocjami
Kosmetyki są tylko częścią dużej serii promocji, które pojawiły się w Biedronce na początku września. W sklepach można obecnie znaleźć charakterystyczne czerwone kartki informujące o akcjach wielosztukowych i dużych rabatach.
W przypadku kosmetyków szczególnie wyróżniają się właśnie dezodoranty Adidas 1+1 gratis oraz wszystkie farby do włosów z drugim, tańszym produktem przecenionym o 60 proc.
Przed podejściem do kasy warto jednak dokładnie przeczytać oznaczenie na półce. Poszczególne akcje mają własne terminy, limity i zasady, a część wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Przy tak dużych rabatach zainteresowanie może być spore, dlatego dostępność konkretnych wariantów zapachowych, marek czy kolorów farb będzie zależała od zapasów danego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.