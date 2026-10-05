Ogromna tragedia. Nie żyje Stanisław Pąk. Aktor „Rancza”, „Plebanii” i „M jak miłość” miał 70 lat
Nie żyje Stanisław Pąk, aktor charakterystyczny znany z wielu popularnych polskich filmów i seriali. Widzowie pamiętają go m.in. z „Rancza”, „Plebanii”, „M jak miłość”, „Klanu”, „Misia”, „Alternatyw 4” i „07 zgłoś się”. Artysta zmarł 29 września 2026 roku w wieku 70 lat. Informacja o jego śmierci dotarła szerzej do mediów dopiero po pogrzebie.
Stanisław Pąk przez dekady pojawiał się zarówno na dużym, jak i małym ekranie. Nie należał do aktorów, którzy często trafiali na pierwsze strony kolorowej prasy, ale jego twarz znały miliony widzów.
Zmarł 29 września. Pogrzeb odbył się kilka dni później
Aktor odszedł 29 września 2026 roku. Ceremonia pogrzebowa odbyła się 2 października w Kraśniku, a wiadomość o jego śmierci zaczęła szerzej pojawiać się w mediach już po uroczystościach.
Informację o odejściu artysty przekazywali także jego bliscy i znajomi ze środowiska filmowego.
Od lat zmagał się z chorobą nowotworową
Syn aktora, Jan Pąk, przekazał w rozmowie z o2.pl, że jego ojciec od lat chorował na nowotwór. Chorobę zdiagnozowano już w 2016 roku, a w ostatnim okresie aktor walczył ze złośliwym rakiem krtani.
Rodzina podkreślała, że mimo ciężkiej choroby nie rezygnował z walki.
Widzowie pamiętają go z dziesiątek produkcji
Stanisław Pąk miał na koncie wiele ról drugoplanowych i epizodycznych, które sprawiły, że był bardzo rozpoznawalnym aktorem charakterystycznym.
Występował m.in. w:
- „Ranczu”,
- „Plebanii”,
- „M jak miłość”,
- „Klanie”,
- „Alternatywach 4”,
- „Misiu”,
- „07 zgłoś się”,
- „Na sygnale”,
- „Służbach specjalnych”,
- „Pitbullu. Nowych porządkach”.
W serialu „07 zgłoś się” zagrał m.in. charakterystyczną postać Waldemara Kocińskiego „Coca-Coli”.
Zaczynał w warszawskim Teatrze Syrena
Pąk ukończył warszawską PWST w 1979 roku. W tym samym okresie rozpoczął pracę w Teatrze Syrena, z którym był związany przez wiele lat.
W zachowanej wypowiedzi z 2008 roku wspominał, że do Syreny trafił jako bardzo młody aktor, bezpośrednio po szkole teatralnej. To właśnie teatr był jednym z fundamentów jego późniejszej kariery ekranowej.
Miał 70 lat
Stanisław Pąk należał do tych aktorów, których nazwiska nie zawsze były eksponowane na pierwszym planie, ale których widzowie natychmiast rozpoznawali na ekranie.
Pozostawił po sobie dziesiątki ról w produkcjach, które przez lata oglądały miliony Polaków. Zmarł w wieku 70 lat po wieloletniej walce z chorobą.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.