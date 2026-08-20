Ogromna wyprzedaż w Rossmannie. Drogeria sprzedaje za 4,99 zł. Cena spadła do poziomu, który zaskakuje
Takie ceny w drogeriach nie zdarzają się często. W Rossmannie trwa wyprzedaż podkładów Max Factor Facefinity Lasting Performance. Kosmetyk, za który zwykle trzeba zapłacić kilkadziesiąt złotych, można znaleźć za zaledwie 4,99 zł. Sprawdziliśmy ofertę i potwierdziliśmy cenę także na stronie sieci. Trzeba jednak uważać, bo dostępność poszczególnych kolorów może być bardzo ograniczona.
Na zdjęciu wykonanym w Rossmannie widać podkład Max Factor Facefinity Lasting Performance nr 95 Ivory, 35 ml. Na ekranie cenowym pojawia się informacja o wyprzedaży oraz cena 4,99 zł.
To oferta, przy której część klientów może zatrzymać się na dłużej. Podkłady znanych marek kosztują zazwyczaj kilkadziesiąt złotych, a nawet promocyjne ceny rzadko schodzą do poziomu kilku złotych.
4,99 zł za podkład Max Factor. To nie pomyłka
Cenę można potwierdzić również w oficjalnym sklepie internetowym Rossmanna. Podkład Max Factor Facefinity Lasting Performance 95 Ivory o pojemności 35 ml widnieje obecnie w cenie 4,99 zł, czyli 14,26 zł za 100 ml. Rossmann zastrzega przy tym, że ceny mogą różnić się w zależności od drogerii.
Co ciekawe, nie chodzi wyłącznie o jeden kolor.
W tej samej cenie 4,99 zł na stronie Rossmanna pojawiają się również inne warianty Facefinity Lasting Performance, między innymi 102 Pastelle, 105 Soft Beige, 106 Natural Beige, 97 Golden Ivory i 110 Honey.
To oznacza, że mamy do czynienia z szerszą przeceną wybranych wariantów produktu, a nie pojedynczą błędną etykietą w jednej drogerii.
Z około 30 zł do niespełna 5 zł
Różnica jest ogromna. Podkłady tej marki w regularnej sprzedaży lub podczas standardowych promocji potrafią kosztować około 30 zł lub więcej. Dla porównania inny podkład z linii Max Factor Facefinity, Lasting Blur, był ostatnio oferowany przez Rossmanna za 29,99 zł, przy wskazanej przez sieć najniższej cenie od wprowadzenia wynoszącej wcześniej 54,99 zł.
Przy cenie 4,99 zł za Lasting Performance mówimy więc o poziomie charakterystycznym raczej dla końcowej wyprzedaży niż typowej promocji kosmetycznej.
Kto regularnie używa właśnie tego podkładu i znajdzie swój odcień, może sporo zaoszczędzić.
Jest jednak haczyk. Dostępność może być bardzo mała
Niska cena nie oznacza, że kosmetyk będzie łatwo dostępny w każdej drogerii.
Na stronie Rossmanna przy części wariantów widnieje informacja o braku dostępności w sprzedaży internetowej. Sieć pozwala natomiast sprawdzać dostępność produktu w wybranej drogerii.
Dlatego przed wyjazdem do sklepu najlepiej sprawdzić konkretny odcień w aplikacji lub na stronie Rossmanna.
Przy wyprzedażach sytuacja może zmieniać się bardzo szybko. W jednej placówce może pozostać kilka sztuk, podczas gdy w innej danego koloru nie będzie już wcale.
Co dostajemy za 4,99 zł?
Facefinity Lasting Performance to kryjący podkład Max Factor o pojemności 35 ml.
Według informacji producenta publikowanych przez Rossmanna kosmetyk ma zapewniać krycie i trwałość do 8 godzin. Formuła jest odporna na ścieranie, bezzapachowa i przeznaczona między innymi do cery normalnej oraz tłustej.
W tym przypadku największe zainteresowanie może jednak wywołać nie specyfikacja, lecz sama cena.
4,99 zł za markowy podkład to kwota, za którą w drogerii trudno obecnie kupić nawet część podstawowych kosmetyków.
W Warszawie warto sprawdzić kilka drogerii
Mieszkańcy Warszawy mają pod tym względem przewagę, ponieważ w mieście działa wiele placówek Rossmanna. Jeśli w najbliższej drogerii odpowiedni kolor jest już wyprzedany, można sprawdzić dostępność w kolejnych sklepach.
Nie warto natomiast jechać w ciemno tylko dlatego, że produkt widnieje na stronie sieci.
Rossmann wyraźnie zaznacza, że ceny mogą różnić się w zależności od drogerii, a część wariantów jest już niedostępna online.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli używasz podkładów Max Factor, sprawdź teraz dostępność Facefinity Lasting Performance w swoim Rossmannie. Cena 4,99 zł została potwierdzona w oficjalnym sklepie sieci dla kilku wariantów kolorystycznych.
Najważniejszy będzie jednak właściwy odcień. Kupowanie kilku opakowań tylko dlatego, że są bardzo tanie, nie ma większego sensu, jeśli kolor nie będzie pasował.
Warto też pamiętać, że jest to wyprzedaż, więc największym ograniczeniem mogą okazać się zapasy poszczególnych drogerii.
Jedno jest pewne: cena 4,99 zł za 35 ml podkładu Max Factor rzeczywiście widnieje w Rossmannie. Przy kosmetyku kosztującym zazwyczaj kilkadziesiąt złotych trudno przejść obok takiej przeceny obojętnie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.