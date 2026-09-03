Ogromne promocje w Biedronce. Rodzice pobiegną na zakupy. Gratisy i rabaty sięgają 60 procent
Biedronka uruchomiła kolejne mocne promocje, które mogą zainteresować przede wszystkim rodziców małych dzieci. Tym razem sieć przeceniła pieluszki Dada Pure Care, a przy zakupie musów Bobovita część produktów można dostać całkowicie za darmo. Akcje obowiązują tylko przez kilka dni, dlatego w sklepach może zrobić się tłoczno.
Wrzesień oznacza dla wielu rodzin duże wydatki. Biedronka próbuje przyciągnąć klientów ofertami na produkty, które w domach z małymi dziećmi kupowane są regularnie. Na sklepowych półkach pojawiły się duże czerwone oznaczenia informujące o nowych rabatach.
Drugi produkt aż 60 proc. taniej
Pierwsza promocja dotyczy wszystkich pieluszek Dada Pure Care.
Klienci kupujący dwa produkty objęte akcją otrzymają drugi, tańszy produkt aż 60 proc. taniej. Co ważne, pieluszki można mieszać dowolnie, dzięki czemu rodzice nie muszą wybierać dwóch identycznych opakowań.
To może być szczególnie interesująca oferta dla osób, które i tak planowały większy zapas pieluszek. Przy produktach kupowanych regularnie rabat na drugie opakowanie może oznaczać zauważalną różnicę na całym paragonie.
Oferta widoczna na sklepowym oznaczeniu obowiązuje od 3 do 5 września 2026 roku.
Biedronka daje 4 musy gratis
Jeszcze mocniej wygląda druga akcja.
Biedronka przygotowała promocję 4+4 GRATIS na wszystkie musy Bobovita.
Mechanizm jest prosty: klient kupuje osiem produktów objętych akcją, ale cztery najtańsze otrzymuje gratis.
Sieć pozwala przy tym na dowolne mieszanie produktów uczestniczących w promocji. Nie trzeba więc zabierać ośmiu identycznych musów.
Obowiązuje jednak limit: 8 sztuk dziennie, czyli maksymalnie 4 produkty gratis na jedną kartę Moja Biedronka.
Promocja na musy również obowiązuje od 3 do 5 września 2026 roku.
Rodzice mogą zrobić większe zapasy
Obie akcje mogą przyciągnąć szczególnie rodziców, ponieważ dotyczą produktów kupowanych regularnie. W przypadku musów połowa ośmioproduktowego zestawu jest gratis, natomiast przy pieluszkach drugie, tańsze opakowanie objęte jest rabatem wynoszącym 60 proc.
Przed zakupami warto jednak dokładnie sprawdzić oznaczenia na półkach oraz warunki promocji. W przypadku akcji wielosztukowych znaczenie ma liczba kupowanych produktów, a gratis lub rabat naliczany jest według zasad określonych przez sieć.
Obie oferty są krótkie. Promocje kończą się 5 września, więc na skorzystanie z nich klienci mają zaledwie kilka dni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.