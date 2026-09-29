Ogromne promocje w największych sieciach. Masło, mleko i kawa mocno w dół. Rabaty sięgają nawet 80 procent
Największe sieci handlowe rozpoczęły końcówkę września od serii bardzo mocnych promocji. Biedronka, Lidl, Aldi i Dino obniżają ceny produktów, które regularnie trafiają do polskich koszyków. Wśród nich są masło, mleko i kawa, a przy określonych mechanizmach promocyjnych rabaty mogą sięgać nawet 80 proc. Trzeba jednak dokładnie czytać warunki – najniższe ceny często wymagają zakupu kilku sztuk, aplikacji lub karty lojalnościowej.
Końcówka miesiąca może być dobrym momentem na uzupełnienie domowych zapasów. Sieci handlowe jednocześnie uruchomiły promocje na kilka podstawowych produktów spożywczych.
Nie jest to przy tym klasyczna przecena całego asortymentu. Największe oszczędności pojawiają się przy konkretnych mechanizmach: zakupie kilku opakowań, ofertach typu gratis czy aktywowaniu kuponu.
Biedronka mocno obniża cenę mleka
Jedną z najbardziej zauważalnych ofert przygotowała Biedronka.
Mleko UHT Mleczna Dolina 3,2 proc. można kupić za 1,49 zł za litr, jeżeli klient jednorazowo weźmie sześć opakowań i skorzysta z karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Oznacza to, że sześć litrów kosztuje:
6 × 1,49 zł = 8,94 zł.
Promocja obowiązuje od 28 do 30 września, więc czasu na skorzystanie z niej jest niewiele.
Lidl przecenia masło o połowę
Lidl uderzył natomiast w kategorię, której ceny Polacy obserwują szczególnie uważnie.
W poniedziałek 28 września sieć oferowała masło Pilos 83 proc., 200 g, za 2,49 zł za kostkę przy zakupie trzech sztuk.
Cena przed obniżką wynosiła 4,99 zł, co oznaczało 50-procentowy rabat.
Oferta wymagała aktywowania kuponu Lidl Plus, a limit wynosił trzy opakowania na kupon.
Lidl przygotował również promocję na mleko. Mleko Łowicz UHT 3,2 proc. przy zakupie sześciu sztuk kosztuje 1,99 zł za litr zamiast 3,99 zł. Oferta obowiązuje od 28 września do 3 października i również wymaga Lidl Plus.
Dino również mocno tnie ceny
Dino postawiło zarówno na produkty podstawowe, jak i mechanizmy typu gratis.
Wśród ofert znalazło się masło Polmlek 200 g za 3,49 zł za sztukę przy zakupie trzech opakowań. Promocja obowiązuje do 29 września.
Sieć przygotowała też ofertę na kawę Eduscho Family 550 g – przy zakupie dwóch opakowań cena jednego wynosi 20,75 zł.
Ale szczególnie mocne są niektóre promocje wykorzystujące mechanizm wielosztukowy. W Dino pojawiła się również akcja 2+2 gratis na duże czekolady Milka. Przy czterech produktach objętych odpowiednimi warunkami połowa zakupionych sztuk jest gratis.
Aldi odpowiada własnymi obniżkami
Do walki o klientów dołączyło również Aldi. Sieć także wykorzystuje końcówkę września do promocji produktów z kategorii podstawowego koszyka, w tym masła, mleka i kawy.
W zależności od produktu mechanizmy i wysokość rabatów są różne, dlatego przy porównywaniu ofert kluczowa jest cena jednostkowa po spełnieniu wszystkich warunków, a nie samo duże hasło procentowe w gazetce.
Skąd rabaty dochodzące nawet do 80 procent?
Najbardziej spektakularne wartości procentowe nie oznaczają, że wszystkie produkty w sklepach zostały przecenione o 80 proc.
Chodzi o konkretne artykuły i konkretne mechanizmy promocyjne, w których po spełnieniu warunków cena może spaść nawet o około 80 proc. względem ceny odniesienia wskazanej w ofercie.
Dlatego klient powinien sprawdzić przede wszystkim trzy rzeczy: ile sztuk trzeba kupić, czy potrzebna jest karta lub aplikacja oraz jaki obowiązuje limit.
Przy większych zakupach różnica robi się znacząca
Najłatwiej zobaczyć skalę promocji na podstawowych produktach.
Sześć litrów mleka w Biedronce po 1,49 zł kosztuje 8,94 zł. Sześć litrów promocyjnego mleka w Lidlu po 1,99 zł to 11,94 zł.
Nie oznacza to jednak prostego porównania „który sklep jest tańszy”, ponieważ promocje dotyczą produktów różnych marek i mają odmienne warunki.
Podobnie jest z masłem i kawą – najniższa cena widoczna w reklamie często pojawia się dopiero przy zakupie określonej liczby opakowań.
Końcówka września pod znakiem ogromnych promocji
Biedronka, Lidl, Aldi i Dino jednocześnie walczą o klientów ofertami dotyczącymi produktów, których ceny są łatwe do porównania i które wiele gospodarstw domowych kupuje regularnie.
Masło, mleko i kawa znalazły się teraz w centrum największych przecen, a przy niektórych mechanizmach rabaty dochodzą nawet do 80 proc.
Najważniejszy jest jednak drobny druk. Promocje często trwają zaledwie kilka dni, mają limity i wymagają zakupu kilku sztuk. Dlatego przed włożeniem większej liczby produktów do koszyka warto sprawdzić warunki konkretnej oferty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.