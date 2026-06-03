Ogromne zmiany w długi weekend. Od jutra autobusy, metro i tramwaje zmieniają rozkłady jazdy
W nadchodzący długi weekend, od jutra (4 czerwca) do niedzieli (7 czerwca) obowiązywać będą inne rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. ZTM przygotował duże zmiany w kursowaniu metra, autobusów i tramwajów, a drogowcy rozpoczynają kluczowe remonty. Sprawdź nasz szczegółowy harmonogram, aby nie utknąć w drodze
Zbliżający się długi weekend czerwcowy przyniesie spore zmiany w funkcjonowaniu warszawskiej komunikacji miejskiej, które pasażerowie odczują już w nocy ze środy na czwartek, z 3 na 4 czerwca. Wtedy to pociągi metra będą kursowały z uwzględnieniem kursów nocnych, a autobusy linii nocnych pojadą według weekendowego rozkładu jazdy.
W samo Boże Ciało, czyli w czwartek, transport publiczny w stolicy przejdzie na świąteczny rozkład jazdy. Tego dnia całkowicie zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii 126, natomiast linia 193 zyska specjalny rozkład. Metro natomiast zabierze pasażerów zgodnie z niedzielnym harmonogramem, przy czym pasażerowie ponownie będą mogli skorzystać z kursów nocnych.
Zdecydowanie największych modyfikacji i reorganizacji ruchu należy spodziewać się w piątek, 5 czerwca. Tego dnia autobusy i tramwaje będą co do zasady kursowały według sobotniego rozkładu jazdy, jednak Zarząd Transportu Miejskiego przewidział liczne ułatwienia dla osób dojeżdżających do pracy. W porannych godzinach szczytu, według specjalnie zmodyfikowanych rozkładów, na ulice wyjadą popularne linie autobusowe: 120, 140, 145, 150, 178, 186, 190, 193, 197, 500, 502, 509, 520, 523, 525, 709, 719, 739, 742 oraz 743, a pociągi metra będą podjeżdżały na stacje ze zwiększoną częstotliwością.
Dodatkowo w godzinach szczytu uruchomione zostaną linie 331, 402 oraz 401, przy czym ta ostatnia pojedzie na skróconej trasie Ursus-Niedźwiadek – Metro Służew. W tym samym czasie zawieszone zostanie kursowanie linii 409, a wybrane autobusy linii 126 zyskają podjazdy do przystanku ZP Polfa. W kolejnych dniach, czyli w sobotę i niedzielę (6 i 7 czerwca), sytuacja się ustabilizuje i przywrócone zostaną standardowe rozkłady weekendowe.
Planując podróże w czasie długiego weekendu, mieszkańcy stolicy muszą również pamiętać o poważnych utrudnieniach remontowych na Bielanach. Od 4 do 7 czerwca, z powodu wymiany zwrotnic, tramwaje całkowicie przestaną dojeżdżać do pętli Metro Młociny z obu stron – zarówno od ulicy Marymonckiej i Tarchomina, jak i od Broniewskiego oraz Alei Reymonta.
Ruch składów zostanie wstrzymany na ulicy Wólczyńskiej i Nocznickiego, a także na odcinku ulicy Zgrupowania AK „Kampinos” między stacją metra a zajezdnią Żoliborz. W związku z tym całkowicie zawieszone zostaną tramwaje linii 2. Linia 6 pojedzie na trasie skróconej do przystanku Zajezdnia Żoliborz, linia 26 zakończy bieg na pętli Piaski, a linia 33 na pętli Nowe Bemowo.
Z kolei tramwaje linii 17 we wszystkich swoich kursach zostaną skierowane do pętli Winnica. Aby ułatwić pasażerom przemieszczanie się, ZTM uruchomi w tym rejonie autobusowe linie zastępcze: Z-2, która połączy Winnicę z Metrem Młociny, oraz Z33, kursującą pomiędzy pętlą Piaski a młocińskim węzłem przesiadkowym.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.