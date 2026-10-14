Ogromny baner w warszawskiej Promenadzie! „Już wkrótce wielkie otwarcie”. Czy to długo wyczekiwany sklep?
W centrum handlowym G City Promenada przy ulicy Ostrobramskiej w Warszawie pojawiła się gigantyczna niebieska zasłona, która przyciąga uwagę klientów. Na banerze przedstawiającym ogromny zamek błyskawiczny widnieje napis: „JUŻ WKRÓTCE WIELKIE OTWARCIE!”. Co kryje się za tajemniczą zapowiedzią? Jednym z najbardziej wyczekiwanych nowych najemców galerii jest Primark. Sprawdziliśmy: popularna sieć odzieżowa oficjalnie potwierdziła, że otworzy sklep właśnie w Promenadzie.
Tajemnicza zapowiedź w centrum handlowym. Baner trudno przeoczyć
Osoby odwiedzające G City Promenada na warszawskiej Pradze-Południe mogą zauważyć dużą zmianę w przestrzeni galerii.
Na jednym z górnych poziomów centrum handlowego pojawiła się ogromna niebieska zabudowa, rozciągająca się na znaczną część pasażu.
Jej najbardziej charakterystycznym elementem jest grafika wielkiego zamka błyskawicznego. Nad nim umieszczono napis zapowiadający otwarcie.
Całość wygląda tak, jakby za chwilę ktoś miał rozsunąć materiał i odsłonić nowy sklep.
Zdjęcia wykonane 14 października pokazują skalę przygotowanej instalacji. Baner znajduje się nad poziomem, na którym działa między innymi sklep CCC.
Na samej grafice nie widać jednak nazwy przyszłego najemcy.
Czy to Primark? Sieć potwierdziła otwarcie w Promenadzie
Choć baner nie zdradza marki, wiadomo już, że jednym z nowych sklepów w centrum handlowym będzie Primark.
Co ważne, nie są to wyłącznie spekulacje.
Już w styczniu 2025 roku firma oficjalnie ogłosiła, że warszawska Promenada znalazła się na liście nowych lokalizacji w Polsce.
Informację potwierdzono również w 2026 roku.
W sierpniowym wywiadzie dla OmnichannelNews.pl Maciej Podwojski, dyrektor sprzedaży Primark na Europę Środkowo-Wschodnią, wskazał, że drugi warszawski sklep sieci ma zostać otwarty właśnie w G City Promenada.
Planowany termin to 2027 rok.
To oznacza, że mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy rzeczywiście doczekają się popularnej marki odzieżowej w tej części miasta.
Nie ma natomiast potwierdzenia, że widoczny na zdjęciach baner bezpośrednio zapowiada otwarcie Primarka. Może dotyczyć także innego nowego lokalu.
To będzie pierwszy Primark po prawej stronie Wisły
Otwarcie w Promenadzie ma szczególne znaczenie dla mieszkańców Pragi-Południe, Gocławia, Wawra, Rembertowa i innych prawobrzeżnych dzielnic.
Dotychczas warszawski Primark działał w Galerii Młociny na Bielanach.
Dla wielu osób mieszkających po drugiej stronie miasta oznaczało to konieczność dłuższego dojazdu.
Nowa lokalizacja przy Ostrobramskiej ma zmienić tę sytuację.
Primark jest znany przede wszystkim z szerokiej oferty odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej, a także dodatków, bielizny, kosmetyków i produktów do domu.
Marka przyciąga klientów zainteresowanych modą w przystępnych cenach.
Promenada przechodzi wielką rozbudowę. Pojawią się kolejne sklepy
Przygotowania do otwarcia Primarka wpisują się w szerszą przebudowę i rozbudowę centrum handlowego.
G City poinformowało o pracach, które mają powiększyć Promenadę o ponad 6000 metrów kwadratowych nowej powierzchni handlowej na dwóch poziomach.
Wśród zapowiedzianych najemców znalazły się również ALDI oraz RTV Euro AGD.
Zmiany dotyczą nie tylko sklepów, ale również organizacji przestrzeni wokół centrum.
Z powodu prowadzonych prac część parkingu od strony ulicy Perkuna została czasowo wyłączona z użytkowania, a wejście przy CCC pozostaje zamknięte.
Galeria informuje także o zmianach w organizacji przejazdu pomiędzy parkingami.
Wszystko wskazuje na to, że Promenada przygotowuje się do jednego z większych etapów rozwoju w ostatnich latach.
Kiedy dokładnie otworzy się Primark?
Na razie nie ogłoszono konkretnego dnia otwarcia.
W sierpniu przedstawiciel sieci wskazywał 2027 rok jako planowany termin uruchomienia nowego sklepu w Warszawie.
Firma zaznaczała jednocześnie, że szczegółowy harmonogram zależy od wielu czynników, w tym postępów prac i przygotowania lokali.
Dlatego napis „Już wkrótce wielkie otwarcie” nie powinien być interpretowany jako potwierdzenie, że Primark zacznie działać w najbliższych tygodniach.
Na oficjalną datę trzeba jeszcze poczekać.
Wielka niespodzianka dla klientów Promenady?
Gigantyczna instalacja z zamkiem błyskawicznym z pewnością może wzbudzać zainteresowanie odwiedzających centrum handlowe.
Jednocześnie wiadomo już, że Promenada przygotowuje się na przyjęcie dużych nowych najemców, w tym Primarka.
Jedno jest pewne: Primark otworzy sklep w G City Promenada, a planowany termin to 2027 rok. Czy ogromny niebieski baner widoczny obecnie w galerii zapowiada właśnie tę markę? Na oficjalne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.