OpenAI podpisało gigantyczną umowę z Amazonem! Kwota zwala z nóg
OpenAI podpisało gigantyczną umowę z Amazonem. Kwota robi wrażenie. Świat technologii właśnie zatrząsł się w posadach. OpenAI, twórca ChatGPT, podpisało siedmioletnią umowę z Amazon Web Services wartą aż 38 miliardów dolarów.
To jedno z największych porozumień w historii branży technologicznej, które może całkowicie zmienić układ sił na rynku sztucznej inteligencji.
Zgodnie z umową Amazon udostępni OpenAI swoją potężną infrastrukturę chmurową oraz setki tysięcy procesorów graficznych Nvidia, które posłużą do trenowania i rozwijania nowych modeli AI. OpenAI uzyska niemal natychmiastowy dostęp do tej mocy obliczeniowej, a pełną skalę projektu zaplanowano na 2026 rok.
To strategiczny zwrot w relacjach między gigantami. Do tej pory OpenAI było ściśle związane z Microsoftem, który wspierał firmę zarówno finansowo, jak i technologicznie. Teraz jednak Amazon wchodzi do gry, oferując konkurencyjne warunki i dostęp do jednej z najbardziej zaawansowanych platform chmurowych na świecie. Dla rynku to znak, że rywalizacja o dominację w dziedzinie sztucznej inteligencji wchodzi w nową fazę.
Eksperci podkreślają, że współpraca z Amazonem pozwoli OpenAI przyspieszyć rozwój kolejnych generacji modeli językowych i narzędzi, które mogą zrewolucjonizować nie tylko sektor technologiczny, ale też edukację, medycynę i przemysł. Jednocześnie pojawiają się pytania o to, czy tak gigantyczne inwestycje przyniosą realne zyski i jak długo tempo rozwoju AI pozostanie tak szybkie.
Co to oznacza dla Ciebie
To porozumienie to nie tylko biznesowa ciekawostka, ale zapowiedź rewolucji, która dotknie każdego użytkownika internetu. Większa moc obliczeniowa oznacza szybsze, dokładniejsze i bardziej inteligentne narzędzia oparte na AI. W najbliższych latach możemy spodziewać się gwałtownego rozwoju usług opartych na sztucznej inteligencji od inteligentnych asystentów po systemy, które będą przewidywać nasze potrzeby.
Dla zwykłych użytkowników to także sygnał, że przyszłość cyfrowego świata kształtują dziś decyzje podejmowane między największymi gigantami technologicznymi. Umowa OpenAI z Amazonem pokazuje, że wyścig o dominację w sztucznej inteligencji dopiero się zaczyna a jego skutki odczujemy wszyscy.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.