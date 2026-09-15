Orlen ruszył z wielką promocją. Trzy rabaty, łącznie 45 zł oszczędności
Od poniedziałku, 15 września, kierowcy mogą skorzystać z nowej promocji na stacjach ORLEN. Sieć przygotowała trzy następujące po sobie kupony o wartości 10, 15 i 20 zł. Łącznie można zaoszczędzić 45 zł, ale jest ważny warunek – za każdym razem trzeba zatankować minimum 30 litrów odpowiedniego paliwa i skorzystać z aplikacji ORLEN VITAY. Promocja potrwa dokładnie miesiąc.
To dobra wiadomość dla kierowców, którzy regularnie tankują większe ilości paliwa. ORLEN uruchomił 15 września kolejną ogólnopolską akcję promocyjną.
Tym razem mechanizm różni się od znanych z wakacji rabatów naliczanych od każdego litra. Klient otrzymuje trzy kolejne kupony, a każdy następny jest wart więcej.
W sumie do wykorzystania jest 45 zł.
Najpierw 10 zł, potem 15 zł, a na końcu 20 zł
Promocja działa etapami.
Kierowca korzystający z aplikacji ORLEN VITAY najpierw aktywuje kupon dający 10 zł rabatu.
Po jego wykorzystaniu otrzyma kolejny – tym razem o wartości 15 zł.
Po wykorzystaniu drugiego pojawi się trzeci i najbardziej wartościowy kupon – 20 zł rabatu.
Łatwo więc policzyć:
10 zł + 15 zł + 20 zł = 45 zł oszczędności.
Nie można jednak od razu wykorzystać całych 45 zł podczas jednego tankowania. Rabaty uruchamiane są kolejno.
Jest jeden ważny warunek
Każdy z trzech kuponów ma warunek zakupowy.
Aby wykorzystać rabat, trzeba zatankować minimum 30 litrów benzyny lub oleju napędowego EFECTA albo VERVA.
Oznacza to, że do wykorzystania wszystkich trzech kuponów potrzebne będą trzy kwalifikujące się tankowania.
Przy minimalnej ilości będzie to łącznie:
3 × 30 litrów = 90 litrów paliwa.
I właśnie tutaj robi się ciekawie.
Przy 90 litrach wychodzi średnio 50 groszy oszczędności na litrze
Jeżeli kierowca przy każdym z trzech tankowań kupi dokładnie wymagane minimum, czyli 30 litrów, w całym cyklu zatankuje 90 litrów.
Łączny rabat wyniesie 45 zł.
Po podzieleniu:
45 zł : 90 litrów = 0,50 zł.
W takim wariancie oszczędność odpowiada więc średnio 50 groszom na każdym litrze.
Takie wyliczenie przedstawia również sam ORLEN.
Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to bezpośrednia obniżka ceny każdego litra paliwa o 50 groszy. To średnia wynikająca z wykorzystania wszystkich trzech kuponów przy trzech minimalnych tankowaniach po 30 litrów.
Jeśli kierowca za każdym razem zatankuje więcej niż 30 litrów, oszczędność w przeliczeniu na litr będzie odpowiednio niższa.
Nie tylko w weekend
Jest jeszcze jedna istotna różnica w porównaniu z wcześniejszymi akcjami ORLENU.
Nowa promocja nie jest ograniczona do weekendów.
Kupony można wykorzystywać we wszystkie dni tygodnia. Akcja rozpoczęła się 15 września i potrwa do 15 października 2026 roku.
To oznacza, że kierowca nie musi specjalnie przekładać tankowania na piątek, sobotę czy niedzielę.
ORLEN podaje przykład osoby tankującej raz w tygodniu. Taki kierowca może wykorzystać całą pulę podczas trzech kolejnych wizyt na stacji.
Bez aplikacji rabatu nie będzie
Warunkiem skorzystania z akcji jest korzystanie z ORLEN VITAY.
To właśnie w aplikacji dostępne są kupony. Kierowca musi aktywować odpowiedni kupon przed jego wykorzystaniem.
System działa sekwencyjnie: wykorzystanie pierwszego rabatu otwiera drogę do kolejnego, a wykorzystanie drugiego – do trzeciego.
Dlatego osoba, która po prostu podjedzie na stację, zatankuje 30 litrów i nie skorzysta z właściwego kuponu, nie powinna oczekiwać automatycznego naliczenia promocji.
ORLEN zmienił mechanizm po wakacyjnej promocji
To kolejna w tym roku duża akcja rabatowa koncernu.
Wiosną i latem ORLEN oferował użytkownikom VITAY rabaty wynoszące 20 groszy na litrze oraz do 35 groszy na litrze po spełnieniu dodatkowego warunku zakupowego. Promocję przedłużono wówczas do końca sierpnia.
Teraz sieć zastosowała inną konstrukcję: zamiast stałego rabatu na litr są trzy kupony kwotowe, których wartość rośnie wraz z kolejnymi tankowaniami.
Dla kierowcy tankującego minimalne 30 litrów za każdym razem pełne wykorzystanie akcji oznacza 45 zł pozostające w portfelu.
Kierowcy mają miesiąc
Nie trzeba korzystać ze wszystkich rabatów w ciągu kilku dni. Akcja została zaplanowana na miesiąc i zakończy się 15 października.
Najważniejsze zasady są więc cztery: aplikacja ORLEN VITAY, aktywny kupon, minimum 30 litrów paliwa EFECTA lub VERVA oraz wykorzystanie kolejnych rabatów w odpowiedniej kolejności.
Pierwszy daje 10 zł, drugi 15 zł, a trzeci 20 zł. Razem kierowca może zaoszczędzić 45 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.