Ostatnie dni taniego tankowania? Minister ogłosił nowe stawki paliw na weekend

Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe maksymalne stawki paliw na nadchodzący weekend i poniedziałek, które przyniosły lekkie podwyżki. Dla kierowców to kluczowe dni, 15 czerwca wygasa rządowa tarcza „Ceny Paliwa Niżej”, a decyzja o jej przyszłości wciąż wisi na włosku.

Lekkie podwyżki na stacjach. Znamy maksymalne stawki do poniedziałku Resort energii przedstawił oficjalne obwieszczenie dotyczące limitów cenowych, które będą obowiązywały na stacjach benzynowych w sobotę i niedzielę (13-14 czerwca) oraz przez cały poniedziałek (15 czerwca). Choć ceny wciąż są ściśle kontrolowane przez państwo, kierowcy zapłacą za litr paliwa nieco więcej niż w ubiegłych dniach. Podwyżki dotknęły bezwyjątkowo każdy rodzaj napędu. Zgodnie z piątkowym komunikatem ministerstwa, ceny detaliczne na stacjach nie mogą przekroczyć następujących poziomów: Benzyna PB95: maksymalnie 6,04 zł za litr (wzrost z 5,98 zł w piątek);

maksymalnie za litr (wzrost z 5,98 zł w piątek); Benzyna PB98: maksymalnie 6,58 zł za litr (wzrost z 6,55 zł w piątek);

maksymalnie za litr (wzrost z 6,55 zł w piątek); Olej napędowy (ON): maksymalnie 6,40 zł za litr (wzrost z 6,37 zł w piątek).

Jak wyliczany jest limit? Sztywne reguły rządowej tarczy Obecny mechanizm ustalania cen maksymalnych nie jest dziełem przypadku, lecz opiera się na precyzyjnej matematycznej formule. Państwo bierze pod uwagę aktualną średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, a następnie dolicza do niej podatki: akcyzę oraz opłatę paliwową. Do tego dochodzi ustawowo zablokowana marża dla właścicieli stacji benzynowych (wynosząca dokładnie 30 groszy na litrze) oraz podatek VAT. Problem polega na tym, że te preferencyjne warunki prawnie przestaną istnieć w poniedziałek o północy, o ile rząd nie zdecyduje się na natychmiastowe przedłużenie programu ochrony konsumentów.