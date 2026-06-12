Ostatnie dni taniego tankowania? Minister ogłosił nowe stawki paliw na weekend
Lekkie podwyżki na stacjach. Znamy maksymalne stawki do poniedziałku
Resort energii przedstawił oficjalne obwieszczenie dotyczące limitów cenowych, które będą obowiązywały na stacjach benzynowych w sobotę i niedzielę (13-14 czerwca) oraz przez cały poniedziałek (15 czerwca). Choć ceny wciąż są ściśle kontrolowane przez państwo, kierowcy zapłacą za litr paliwa nieco więcej niż w ubiegłych dniach. Podwyżki dotknęły bezwyjątkowo każdy rodzaj napędu.
Zgodnie z piątkowym komunikatem ministerstwa, ceny detaliczne na stacjach nie mogą przekroczyć następujących poziomów:
- Benzyna PB95: maksymalnie 6,04 zł za litr (wzrost z 5,98 zł w piątek);
- Benzyna PB98: maksymalnie 6,58 zł za litr (wzrost z 6,55 zł w piątek);
- Olej napędowy (ON): maksymalnie 6,40 zł za litr (wzrost z 6,37 zł w piątek).
Jak wyliczany jest limit? Sztywne reguły rządowej tarczy
Obecny mechanizm ustalania cen maksymalnych nie jest dziełem przypadku, lecz opiera się na precyzyjnej matematycznej formule. Państwo bierze pod uwagę aktualną średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, a następnie dolicza do niej podatki: akcyzę oraz opłatę paliwową. Do tego dochodzi ustawowo zablokowana marża dla właścicieli stacji benzynowych (wynosząca dokładnie 30 groszy na litrze) oraz podatek VAT.
Problem polega na tym, że te preferencyjne warunki prawnie przestaną istnieć w poniedziałek o północy, o ile rząd nie zdecyduje się na natychmiastowe przedłużenie programu ochrony konsumentów.
Trzy ministerstwa w grze. Co dalej z programem „Ceny Paliwa Niżej”?
Losy pakietu CPN ważą się w tym momencie na najwyższych szczeblach rządowych. Choć minister energii Miłosz Motyka dawał wcześniej nadzieję na kontynuację programu, ostateczne porozumienie wymaga zgody kilku kluczowych resortów gospodarczych, które muszą dokładnie przeliczyć koszty takiej operacji dla budżetu państwa.
– Analizy trwają i jesteśmy w kontakcie wspólnie z panem ministrem Balczunem, jeszcze dzisiaj rozmawialiśmy o tym z panem ministrem Domańskim, więc te decyzje przed nami – oświadczył minister energii Miłosz Motyka podczas konferencji prasowej, potwierdzając intensywne konsultacje z szefami resortów aktywów państwowych oraz finansów.
Tabela: Porównanie cen paliw przed weekendem i nowych limitów pakietu CPN
|Rodzaj paliwa płynnego
|Cena maksymalna w piątek (12 czerwca)
|Nowa cena maksymalna na weekend i poniedziałek (13-15 czerwca)
|Skala zmiany na litrze
|Benzyna PB95
|5,98 zł
|6,04 zł
|+ 6 gr
|Benzyna PB98
|6,55 zł
|6,58 zł
|+ 3 gr
|Olej napędowy (ON)
|6,37 zł
|6,40 zł
|+ 3 gr
Jeśli trwające analizy Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych wykażą, że dalsze dotowanie i sztuczne ograniczanie cen uderza w stabilność finansów publicznych lub kondycję krajowych rafinerii, od najbliższego wtorku stacje benzynowe wrócą do całkowicie wolnorynkowej wyceny. Dla kierowców może to oznaczać bolesne zderzenie z realiami rynkowymi już w połowie czerwca.
Źródło: Business Insider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.