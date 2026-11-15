Ostrzeżenie dla wszystkich Polaków. W kilka dni stracili ponad 138 tys. zł. Oszuści wykorzystują strach przed utratą pieniędzy
Wystarczyło kilka telefonów, by trzy kobiety straciły łącznie 138 240 złotych. Oszuści podszywali się pod pracowników banków i funkcjonariuszy Policji, wywoływali strach oraz przekonywali swoje ofiary do przekazywania pieniędzy. Najmłodsza z pokrzywdzonych ma zaledwie 37 lat. Komenda Powiatowa Policji w Oławie opublikowała 14 listopada pilne ostrzeżenie i ujawniła szczegóły trzech oszustw, do których doszło w ciągu kilku dni. Choć zdarzenia miały miejsce na Dolnym Śląsku, ten sam mechanizm może zostać wykorzystany wobec mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Policjanci apelują: jeśli ktoś przez telefon mówi, że Twoje oszczędności są zagrożone, nie wykonuj żadnego przelewu bez niezależnego sprawdzenia informacji.
Przestępcy wykorzystują jeden z najsilniejszych ludzkich lęków: strach przed utratą pieniędzy, na które pracowało się przez wiele lat. Osoba odbierająca telefon może usłyszeć, że jej rachunek bankowy jest zagrożony, potrzebne są natychmiastowe działania albo funkcjonariusze prowadzą ważną operację. Rozmówca przedstawia się jako przedstawiciel instytucji, której ludzie zazwyczaj ufają. Następnie stopniowo zwiększa presję i doprowadza do sytuacji, w której ofiara sama wykonuje przelew lub przekazuje gotówkę. Właśnie takie mechanizmy opisali policjanci z Oławy w komunikacie opublikowanym 14 listopada 2026 roku.
138 240 złotych strat. Policja ujawnia trzy oszustwa w ciągu kilku dni
Do Komendy Powiatowej Policji w Oławie zgłoszono trzy przypadki oszustw, których ofiarami padły mieszkanki powiatu oławskiego w województwie dolnośląskim. Zdarzenia miały miejsce 5, 6 oraz 10 listopada. We wszystkich przypadkach sprawcy wykorzystali zaufanie do instytucji publicznych lub banków i skłonili pokrzywdzone do przekazania pieniędzy.
Łączna kwota strat wyniosła dokładnie 138 240 złotych. Dla części poszkodowanych były to dziesiątki tysięcy złotych, a pieniądze zostały przekazane przestępcom po kontakcie telefonicznym.
Policja zwraca uwagę na szczególnie istotny aspekt tych zdarzeń. Wbrew popularnemu przekonaniu oszuści nie koncentrują się wyłącznie na seniorach. Wśród pokrzywdzonych znalazły się kobiety w wieku 37, 53 i 88 lat. Oznacza to, że zagrożenie dotyczy również osób aktywnych zawodowo, przyzwyczajonych do korzystania z bankowości i codziennych transakcji finansowych.
5 listopada. 53-latka uwierzyła fałszywemu pracownikowi banku. Straciła blisko 60 tys. zł
Pierwsze z opisanych zdarzeń miało miejsce 5 listopada. Z 53-letnią mieszkanką powiatu oławskiego skontaktowała się nieznana osoba, która przedstawiła się jako pracownik banku. Rozmówca przekonał kobietę do wykonania transakcji na wskazany rachunek bankowy.
W wyniku manipulacji pokrzywdzona straciła niespełna 60 tysięcy złotych. Policja nie ujawniła pełnego przebiegu rozmowy ani szczegółów argumentów wykorzystanych przez sprawcę, dlatego nie wiadomo, jakie dokładnie informacje otrzymała kobieta przed wykonaniem przelewu.
Wiadomo natomiast, że przestępca skutecznie wykorzystał podszywanie się pod przedstawiciela banku. To szczególnie niebezpieczna metoda, ponieważ osoba przekonana, że rozmawia z pracownikiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo jej pieniędzy, może łatwiej wykonywać polecenia dotyczące rachunku.
Policja podkreśla, że pracownicy banków nie polecają klientom przelewania oszczędności na rzekome bezpieczne konta wskazane przez telefonicznego rozmówcę.
6 listopada. Fałszywy policjant zadzwonił do 88-latki. Seniorka przekazała 12 500 zł
Drugie oszustwo miało miejsce już następnego dnia, 6 listopada. Tym razem ofiarą padła 88-letnia mieszkanka powiatu oławskiego. Skontaktowała się z nią osoba, która podawała się za funkcjonariusza Policji.
Sprawca przekonał seniorkę, że pieniądze są potrzebne do przeprowadzenia działań policyjnych. Kobieta uwierzyła w przedstawioną historię i przekazała nieznanej osobie 12 500 złotych.
Mechanizm tego oszustwa polegał na wykorzystaniu autorytetu służb mundurowych. Przestępca stworzył wrażenie, że pokrzywdzona pomaga w prawdziwych działaniach prowadzonych przez funkcjonariuszy.
Policja przypomina jednak, że funkcjonariusze nigdy nie proszą obywateli o przekazywanie gotówki na potrzeby prowadzonych działań operacyjnych. Jeżeli osoba przedstawiająca się jako policjant żąda pieniędzy, należy przerwać kontakt i samodzielnie zweryfikować sytuację.
10 listopada, godzina 8:00. Kolejny telefon i aż 66 tys. złotych strat
Trzeci przypadek pokazuje, że oszuści atakują również młodsze osoby. 10 listopada około godziny 8:00 nieznany sprawca zadzwonił na telefon stacjonarny 37-letniej mieszkanki gminy Oława.
Rozmówca podał się za pracownika banku i przekonał kobietę do wykonania przelewów na wskazany rachunek. W ten sposób pokrzywdzona straciła łącznie 66 tysięcy złotych.
To najwyższa kwota spośród trzech zdarzeń opisanych w policyjnym komunikacie. Szczegóły pokazują również, że przestępcy nie muszą korzystać z nowoczesnych komunikatorów, podejrzanych aplikacji ani fałszywych stron internetowych. Do skutecznego oszustwa może wystarczyć zwykła rozmowa telefoniczna, nawet przeprowadzona przez telefon stacjonarny.
Ważne jest także to, że najmłodsza z pokrzywdzonych miała 37 lat. Nie można więc zakładać, że wiedza technologiczna czy codzienne korzystanie z usług bankowych całkowicie chronią przed manipulacją.
Oszuści wykorzystują strach. Najpierw wzbudzają niepokój, potem żądają pieniędzy
W swoim ostrzeżeniu policjanci opisują podstawowy mechanizm działania sprawców. Przestępcy podszywają się pod osoby reprezentujące instytucje, którym obywatele ufają, a następnie wykorzystują presję psychiczną do przejęcia kontroli nad rozmową.
W takich sytuacjach oszust może próbować przekonać odbiorcę, że jego pieniądze znajdują się w niebezpieczeństwie albo że natychmiastowe wykonanie określonej czynności jest niezbędne. Celem jest ograniczenie czasu na zastanowienie i niezależne sprawdzenie informacji.
Szczególnie groźne są sytuacje, w których rozmówca utrzymuje, że działa w imieniu banku lub Policji. Osoba odbierająca połączenie może mieć poczucie obowiązku współpracy, zwłaszcza gdy słyszy profesjonalne określenia, nazwę instytucji lub zapewnienia o prowadzonych czynnościach.
Nie oznacza to jednak, że rozmówca rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje. Samo przedstawienie się jako policjant, prokurator czy pracownik banku nie potwierdza tożsamości. Nawet jeśli dzwoniący zna imię odbiorcy lub inne informacje, nie stanowi to dowodu jego wiarygodności.
„Bezpieczne konto” może być pułapką. Policja ostrzega przed przelewami
Jednym z częstych scenariuszy oszustw telefonicznych jest przekonywanie właściciela rachunku, że powinien przenieść oszczędności w bezpieczne miejsce. Oszuści mogą twierdzić, że konto zostało zaatakowane, ktoś próbuje wykonać nieautoryzowaną transakcję lub potrzebna jest specjalna procedura ochronna.
Następnie podają numer rachunku, na który należy przelać pieniądze. W rzeczywistości taki przelew może oznaczać przekazanie oszczędności osobom trzecim.
Oławska Policja jednoznacznie przypomina, że pracownicy banków nie nakazują klientom przelewania pieniędzy na rzekome bezpieczne rachunki wskazane przez telefon. Tak samo funkcjonariusze Policji nie żądają przekazywania gotówki w celu udziału w prowadzonych czynnościach.
Jeżeli więc rozmówca uzależnia bezpieczeństwo Twoich środków od natychmiastowego przelewu, jest to poważny sygnał ostrzegawczy. Nie należy wykonywać takiej operacji przed samodzielnym zweryfikowaniem sytuacji.
Nie instaluj aplikacji i nie podawaj kodów. Jeden błąd może otworzyć dostęp do konta
Policjanci ostrzegają także przed wykonywaniem dodatkowych poleceń wydawanych przez nieznanych rozmówców. Chodzi przede wszystkim o instalowanie wskazanych aplikacji, przekazywanie loginów i haseł do bankowości internetowej, ujawnianie kodów płatniczych oraz zatwierdzanie operacji, których znaczenia nie rozumiemy.
Niektóre programy mogą umożliwiać zdalny dostęp do urządzenia. Jeżeli przestępca przekona użytkownika do zainstalowania takiego oprogramowania i przyzna mu odpowiednie uprawnienia, może uzyskać możliwość obserwowania czynności wykonywanych na telefonie lub komputerze.
Dlatego nie wolno instalować aplikacji tylko dlatego, że osoba podająca się za pracownika banku twierdzi, iż jest to niezbędne do zabezpieczenia środków. Każdą taką prośbę trzeba niezależnie zweryfikować z instytucją, korzystając z oficjalnego numeru telefonu.
Równie niebezpieczne jest przekazywanie kodów BLIK lub kodów autoryzacyjnych. Ich podanie może pozwolić na zatwierdzenie operacji finansowej, której użytkownik nie zamierzał wykonać.
Co zrobić, gdy ktoś dzwoni z banku i mówi, że Twoje pieniądze są zagrożone?
Najważniejsza zasada jest prosta: nie podejmuj decyzji finansowych pod presją telefonicznego rozmówcy. Jeżeli usłyszysz, że ktoś próbuje ukraść pieniądze z Twojego konta albo konieczne jest natychmiastowe przeniesienie oszczędności, przerwij rozmowę.
Następnie samodzielnie skontaktuj się z bankiem. Numer telefonu znajdziesz na oficjalnej stronie instytucji, w jej aplikacji albo na odwrocie karty płatniczej. Nie korzystaj z numeru podanego przez podejrzanego rozmówcę ani z linku przesłanego w wiadomości SMS.
Jeżeli używasz telefonu stacjonarnego, przed wykonaniem nowego połączenia upewnij się, że poprzednia rozmowa została całkowicie zakończona. Dla dodatkowej ostrożności możesz skorzystać z innego aparatu.
W rozmowie z prawdziwym konsultantem opisz sytuację i zapytaj, czy bank rzeczywiście kontaktował się z Tobą w sprawie bezpieczeństwa rachunku. Jeśli połączenie okaże się próbą oszustwa, możesz uzyskać informacje o dalszych krokach zabezpieczających.
Nie obawiaj się zakończyć rozmowy, nawet jeśli ktoś grozi konsekwencjami albo twierdzi, że nie wolno Ci kontaktować się z innymi osobami. Takie zachowanie jest jednym z charakterystycznych elementów manipulacji.
Co zrobić, jeśli już przelałeś pieniądze oszustowi?
Jeżeli po podejrzanej rozmowie wykonałeś przelew, najważniejszy jest czas. Należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem, poinformować o oszustwie i poprosić o pilną próbę zatrzymania lub odzyskania środków.
Bank może podjąć działania zależne od rodzaju przelewu, czasu jego wykonania oraz etapu realizacji transakcji. Nie ma gwarancji, że pieniądze uda się odzyskać, jednak szybkie zgłoszenie zwiększa możliwość podjęcia odpowiednich czynności.
Jeśli przekazałeś również hasła, dane logowania lub kody autoryzacyjne, powiedz o tym pracownikowi banku. Konieczne może być zablokowanie dostępu do bankowości elektronicznej, zmiana danych uwierzytelniających oraz sprawdzenie historii operacji.
Następnie zgłoś sprawę Policji. Zachowaj historię połączeń, wiadomości SMS, numery rachunków, potwierdzenia przelewów oraz inne informacje związane ze zdarzeniem. Materiały te mogą pomóc w postępowaniu prowadzonym przez funkcjonariuszy.
Jeśli podczas rozmowy zainstalowano na urządzeniu nieznane oprogramowanie, nie należy wykorzystywać tego sprzętu do dalszych operacji finansowych do czasu sprawdzenia jego bezpieczeństwa. Warto skontaktować się z bankiem z innego, zaufanego urządzenia.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Opisane trzy oszustwa miały miejsce w powiecie oławskim na Dolnym Śląsku. Nie są to zdarzenia zgłoszone w Warszawie ani w województwie mazowieckim. Policyjny komunikat z 14 listopada dotyczy konkretnych mieszkanek tego powiatu, które w wyniku manipulacji straciły łącznie 138 240 złotych.
Jednak mechanizm oszustwa nie jest związany z żadnym konkretnym regionem. Telefon od osoby podszywającej się pod pracownika banku lub policjanta może otrzymać również mieszkaniec Warszawy, Pruszkowa, Piaseczna, Wołomina, Legionowa czy dowolnej innej miejscowości na Mazowszu.
Nie ma znaczenia, czy ktoś korzysta z bankowości elektronicznej codziennie, czy rzadko wykonuje przelewy. Przestępcy próbują przede wszystkim wywołać emocje, które skłonią rozmówcę do szybkiego działania bez sprawdzenia informacji.
Warto więc omówić ten mechanizm z bliskimi. Szczególnie ważne jest przekazanie rodzicom, dziadkom oraz pozostałym członkom rodziny, że Policja nie prosi o udział w tajnych działaniach wymagających przekazania pieniędzy, a bank nie nakazuje przenoszenia środków na rachunek podany w rozmowie telefonicznej.
W domach, w których mieszkają osoby starsze, można ustalić prostą rodzinną zasadę: każda nietypowa prośba o przekazanie dużej kwoty pieniędzy wymaga wcześniejszego kontaktu z zaufaną osobą i niezależnego sprawdzenia sytuacji. Taka rozmowa może przerwać działanie oszustów, zanim uda im się doprowadzić do utraty oszczędności.
Oszuści atakują nie tylko seniorów. Wiek nie gwarantuje bezpieczeństwa
Trzy przypadki z powiatu oławskiego pokazują, jak szeroka może być grupa osób zagrożonych oszustwami telefonicznymi. Jedna z pokrzywdzonych miała 88 lat, druga 53 lata, a trzecia zaledwie 37 lat.
Przestępcy dostosowują sposób prowadzenia rozmowy do sytuacji i reakcji konkretnej osoby. Mogą wykorzystywać autorytet Policji, zaufanie do banku, strach przed odpowiedzialnością lub obawę o bezpieczeństwo rachunku.
Dlatego nie należy sprowadzać takich oszustw do problemu niewiedzy technologicznej czy zaawansowanego wieku. Nawet osoba dobrze znająca bankowość elektroniczną może znaleźć się pod silną presją emocjonalną, szczególnie gdy rozmówca przekonuje ją, że trwa próba kradzieży oszczędności.
Najważniejszą ochroną pozostaje niezależna weryfikacja informacji i odmawianie wykonania operacji finansowych na polecenie nieznanych osób. Niezależnie od wieku warto zachować ostrożność wobec każdej rozmowy, w której pojawia się żądanie natychmiastowego przekazania pieniędzy.
Policja apeluje: zanim przelejesz pieniądze, sprawdź, komu je przekazujesz
Komenda Powiatowa Policji w Oławie podkreśla, że sprawcy potrafią być bardzo przekonujący. Używają profesjonalnego języka, powołują się na instytucje i tworzą wrażenie, że natychmiastowe działanie jest niezbędne do ochrony pieniędzy.
Nie należy jednak uznawać rozmówcy za wiarygodnego tylko dlatego, że zna dane osobowe, przedstawia się jako pracownik banku albo twierdzi, że bierze udział w działaniach policyjnych.
Jeżeli ktoś żąda przekazania gotówki, przelewu na wskazany rachunek, kodu BLIK lub danych do logowania, należy zakończyć rozmowę i samodzielnie skontaktować się z odpowiednią instytucją.
Równie ważne jest ostrzeganie bliskich. Jedna rozmowa z rodzicem, dziadkiem lub znajomym może sprawić, że podczas próby oszustwa rozpozna on charakterystyczny sposób działania przestępców i nie wykona polecenia.
W kilka dni zniknęło ponad 138 tysięcy złotych. To ostrzeżenie dla wszystkich
W ciągu zaledwie kilku listopadowych dni trzy mieszkanki powiatu oławskiego straciły łącznie 138 240 złotych. W dwóch przypadkach sprawcy podszywali się pod pracowników banku, a w jednym pod funkcjonariusza Policji.
Najwyższą pojedynczą stratę, wynoszącą 66 tysięcy złotych, poniosła 37-letnia kobieta. 53-latka straciła blisko 60 tysięcy złotych, a 88-letnia seniorka przekazała oszustowi 12 500 złotych.
Policja przypomina: żaden telefon od osoby podającej się za funkcjonariusza lub pracownika banku nie powinien skłaniać do pochopnego przekazywania pieniędzy. Jeśli ktoś twierdzi, że Twoje oszczędności są zagrożone i nakazuje natychmiastowy przelew, przerwij rozmowę i samodzielnie skontaktuj się z bankiem. Ostrzeż także bliskich. Ta zasada może uchronić przed utratą pieniędzy nie tylko mieszkańców Dolnego Śląska, ale również Warszawy i całego Mazowsza.
.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.